Чем отличились французы во время Второй мировой

В самом начале Второй мировой войны Гитлер быстро разгромил и покорил Европу. Ни одна из стран не смогла долго продержаться - боевые действия в соседних с Германией государствах заканчивались в немецкую пользу, причём в сроки, не превышающие шесть недель. Хорошо обученные части немцев прошли парадным строем по самым большим площадям и авеню европейских столиц, включая Елисейские поля в Париже.

© Свободная пресса

Немалой части оккупированного населения нацизм пришёлся по вкусу. Мало того, сотни тысяч французов, поляков, датчан, голландцев, бельгийцев охотно вступили в формирования Вермахта.

Воинственные французы, после Первой мировой войны утратившие способность воевать за собственную свободу, также решились внести свои пять копеек в борьбу с большевизмом. Добровольческий 638-й пехотный французский полк Вермахта одним из первых принял участие в боях под Москвой, однако достигнуть здесь каких-либо побед так и не сумел. За ним последовали «Легион Триколор» и дивизия СС «Шарлемань», также особых лавров не снискавшие.

Ещё больше французов «растворилось» среди чисто немецких частей, так как по нацистскому законодательству во всех оккупированных Германией странах проводился призыв в немецкую армию, вне зависимости от желания и немецкого гражданства. По оценкам историков, всего более 300 тыс. французов воевало в интересах Гитлера.

«Легион Триколор» принял активное участие в карательных операциях в Брянских лесах и в Белоруссии, особенно «отличившись» в известной операции «Цыганский барон», проведённой летом 1943 года под Брянском, когда было уничтожено несколько сотен населённых пунктов, а их население угнано на Запад.

Помимо карательных мер, французы занимались на оккупированной территории и иными операциями, о которых мы можем судить на основе трофейных документов, подготовленных штабом 638-го французского пехотного полка 7 января 1944 года, которым в этот период времени командовал полковник Пюо.

Французский добровольческий легион в это время организационно входил в состав 286-й охранной дивизии Вермахта, которая тогда находилась на территории Белоруссии. В инструкции, подготовленной разведотделом дивизии, особое внимание солдат и офицеров 638-го полка было обращено на следующие обстоятельства:

«В Могилеве было убито несколько немецких солдат, которые зашли в русские дома вместе с молодыми русскими девушками и оставили там своё оружие. Снова даётся напоминание о том, что с наступлением темноты посещение изб, где живут русские, категорически запрещается, если для этого нет служебных причин. Тем более запрещается оставлять там своё оружие».

Далее немецкий разведотдел инструктирует французов.

«Защищать — это значит предупреждать, предвидеть и препятствовать совершению актов саботажа и диверсий и т.п. Для этой цели необходимо иметь агентов (фауманов)».

Порядок действий расписан с немецкой педантичностью с акцентом на борьбу с партизанами:

«А) Не доверять местным бургомистрам, переводчикам, говорящим по-немецки русским, а также не оказывать слепого доверия лицам, превозносящим немцев. При подборе агентов следует остерегаться интеллигентных русских, которые являются, до некоторой степени, приверженцами советской системы. Не рекомендуется привлекать в качестве агентов тех лиц, которые пользуются доверием со стороны немцев, ибо они уже всем известны. При выборе агента, над сразу дать ему понять, чтобы он не ожидал будущих лавров. Необходимо ясно сказать агенту, чего от него хотят. Сначала следует давать поручения общего характера, а затем и отдельные задания…Должно быть установлено своевременное наблюдение за заменой агентов. Б) Агенты работают не из-за махорки и водки, и тем более не из-за приверженности к германскому делу. В большинстве случаев они работают из-за любви к своему начальнику, с которым у них имеются личные связи. В) Следует обратить внимание на слухи, так как русские им верят. Г) Не раскрывать агентов, завязывая с ними слишком интенсивные связи и без пользы прибегая к их свидетельству при допросе. Д) Установить контроль корреспонденции (недавно возобновлена почтовая связь для добровольных помощников), газет, условных текстов в письмах и т.п. Е) Наладить наблюдение за связями добровольных помощников, в частности, с женщинами. Ж) Добровольные помощники могут уезжать в отпуск в Германию, если их сопровождают немецкие солдаты. З) Необходимо очистить состав добровольных помощников (hiwi) от сомнительных элементов. Бывшие русские офицеры не должны использоваться, как добровольные помощники. И) Необходимо обратить внимание на добровольных помощников при происходящих изменениях в производстве наказаний. Сотрудничество русской разведывательной службы с бандами Известно, что русская разведывательная служба приказала организовать и проводить внезапные нападения на автомашины, в частности на легковые. При этом особенно большое значение имеет для неё захват документов, по которым можно было бы, наряду с другими сведениями, получить данные о личном составе противника. Премия за захват командиров банд На направленный в штаб 4-й армии запрос был получен ответ, согласно которому гражданскому населению, членам полиции и других местных восточных организаций обещается выдача премий за захват командиров больших банд. Дивизия приняла меры к тому, чтобы заинтересованные лица получили вознаграждение в виде биноклей, велосипедов, сапог и часов. Выдаваемые товары распределены дивизией согласно требованиям, как особые награды за захват командиров банд или возможное похищение других важных членов банд. За командира дивизии 1-й офицер штаба - Юнгман».

Данный документ, переведённый с французского языка, показателен во многих отношениях. Во-первых, он весьма достоверно показывает степень вовлеченности французских «добровольцев» во все процессы «деятельности» немецких оккупационных структур на захваченной территории Советского Союза. Во-вторых, является воспроизведением немецкого опыта борьбы с партизанами, в том числе в такой узкой сфере, как агентурная работа. В-третьих, составлен по немецкой форме, и какие-либо особые черты, присущие французам, в нем отсутствуют.

Но французы не были бы французами, если бы среди них не нашлось людей, резко поменявших собственные представления о том, за какую из сторон следует воевать. В данном смысле весьма показательным является письмо, направленное в конце 1943 года на Корсику.

Это было бы обычное письмо французского солдата, если бы оно не было отправлено из партизанского отряда, борющегося с нацистами под городом Смолевичи Минской области. Солдат Марсель покинул собственную часть, и поводом для этого стала смерть его брата, погибшего на южном фасе Курской дуги:

«В Беззани, Корсика. Россия, 10.12.43. Дорогие Пьер и Генриэтта! Сегодня я попробую послать вам эти несколько строк. Надеюсь, что все вы здоровы... Вы удивитесь, когда узнаете, что я уже не нахожусь в германской армии. Однако, это правда: уже в течение двух месяцев я нахожусь в лесу, с русскими партизанами, и сражаюсь против немцев. Теперь о Франсуа: не знаю, как вы примите эту ужасную новость, и все же нужно, чтобы вы это знали. Нашего дорогого Франсуа больше нет. Он убит 4 августа 1943 г. в бою под Белгородом. Когда я узнал эту новость, то думал, что сойду с ума от горя, но мне даже не дали разрешения поехать успокоить маму. Потом я решил, что так как нашего дорогого Франсуа больше нет, то мне нечего больше делать в германской армии и бежал к партизанам, которые здесь очень многочисленны. Я вас уверяю, что сражаюсь с отвагой и пылом. Но смогут ли немцы когда-нибудь искупить то горе, которое они нам причинили, послав нашего дорогого молодого друга на живодёрню? Мои дорогие, я с нетерпением жду, когда Красная Армия придёт сюда, чтобы я мог добраться до Москвы, поступить в армию де Голля и помочь освобождению нашей родины, нашей Франции. Этого ждать недолго. Красная Армия подошла к Орше, в 150 км от Смолевичей, в окрестностях которых я нахожусь. Я кончаю моё письмо и надеюсь, что вы его получите в добром здравии. Я вас прошу, Морис и Пьер, - у вас в руках есть оружие - боритесь, как только можете. Теперь мы должны отомстить за нашего дорогого Франсуа. Пьер, как корсиканец, поймёт, что такое долг крови. Марсель».

Нам неизвестна дальнейшая судьба Марселя. Но хорошо известно, что он был не единственным французом, сражавшимся в нашей стране с фашистами.

В России знают о доблести лётчиков авиационного полка «Нормандия Неман», внёсшего свой вклад в победы на Курской дуге, в Восточно-Прусской и Гумбинен-Гольдапской операциях, в освобождении советской Белоруссии... То есть в тех самых местах, где в то время находились солдаты из 638-го французского пехотного полка и дивизии СС «Шарлемань», в результате потерпевших повторное позорное поражение.

Остатки французских формирований, воевавших на стороне гитлеровцев, сдадутся уже в 1945-м, а их организаторы будут преданы суду у себя на родине. Лётчикам же из «Нормандии Неман» стоят памятники в России и других странах, как знак признания их воинской доблести.

Многие французы плакали, когда смотрели на парад фашистов на Елисейских полях. Но очень немногие из них смогли взять в руки оружие, чтобы бороться с врагом. Честь им и слава. Однако давайте скажем честно: в число победителей во Второй мировой войне французы попали «за компанию».

Широко известна фраза фельдмаршала Кейтеля, который, подписывая капитуляцию в Карлсхорсте и увидев среди союзников французов, воскликнул:

«Как, и вы тоже нас победили?!»

В принципе, сарказм побежденного фельдмаршала был понятен.

Наша ошибка в том, что в послевоенные десятилетия мы очень долго не говорили об участии французов в войне на стороне гитлеровской Германии. Если бы об этом вспоминали чаще, то сегодня барабанный бой из Парижа, призывающий французов в очередной «поход на Москву», доносился бы реже.