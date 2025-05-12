Кинолог рассказал, какие отношения должны быть между хозяином и собакой

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев подчеркнул, что отношения между хозяином и собакой должны быть основаны на любви и доверии. По его словам, не надо бояться избаловать питомца, однако не нужно подкреплять нежелательное поведение пса. Голубев пояснил: - Вопрос не в том, нужно ли хозяину периодически проявлять строгость с собакой, а в верном понимании, что такое положительное подкрепление и в каких ситуациях его использовать. Основа грамотной дрессировки - похвалить питомца за любое правильное действие и хорошее поведение. Важна и последовательность, так как бывает, что хозяин может не так закрепить нежелательные проявления. А это приведет к избалованности и вседозволенности. Например, погладит собаку, чтобы успокоить ее, когда она просто так облаяла своего сородича. В этом случае стоит уверенно и строго сказать "Нельзя" или "Фу" и аккуратно взять пса на короткий поводок. Кинолог призывает не перегибать палку - не запрещать животному обнюхивать столбы или других собак. Это естественное поведение питомца. Четвероногий не должен бояться улицы и быть пугливым, поэтому щенка надо приучать к окружающему миру. Кинолог не советует постоянно брать питомца на руки, особенно если нет опасности. Также он не рекомендует делать из песика ребенка - наряжать в красивые наряды, носить только на руках, записывать на SPA-процедуры. Ему достаточно качественного ухода и необходимых вещей на очень холодную или дождливую погоду. Эксперт советует уважать личные границы собаки - у нее должно быть безопасное место в доме. Также не стоит обнимать любимца, когда он того не хочет, и отвлекать во время приема пищи или сна. Голубев считает, что в грамотном воспитании важна золотая середина. Сам владелец должен различать реальную опасность и допустимые ситуации, когда нужно поощрять, а когда нет. Кроме того, нельзя запугивать питомца строгими интонациями или вести себя наигранно. Вместо этого лучше помочь своего пушистому другу правильно социализироваться, пишет РИА Новости. А недавно кинолог рассказал, когда лучше заводить щенка.