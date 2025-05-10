Жительница США выиграла в лотерею благодаря воспоминаниям о матери

День рождения матери помог американке выиграть в лотерею. Об этом пишет UPI.

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Жительница штата Мэриленд, США, выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей) в лотерею Pick 5. Получая выигрыш, она рассказала, что победила благодаря воспоминаниям о матери.

Покупая на заправке в городе Дамаску билет 29 апреля, женщина подумала о матери и выбрала набор чисел, похожих на дату ее рождения.

«В последнее время я часто думала о маме, больше, чем обычно. Так у меня возникла идея взять некоторые числа из ее дня рождения для лотерейного билета Pick 5», — рассказала она.

По словам победительницы, выигрыш случился очень вовремя.

«Нам надо будет скоро оплатить счета. Эти деньги покроют все расходы и даже больше», — сказала победительница.

Ранее сообщалось, что во Франции воры украли у мужчины банковскую карточку и оплатили ей лотерейный билет, который оказался выигрышным. Им досталось 500 тысяч евро.