Кирпичный чай и трагедия в Париже: о чем писали в журнале «Циклист» в 1902 году

Наиболее уважаемым московским журналом о транспорте в начале XX века был «Циклист», причём писали в нём не только о велосипедах и автомобилях, но также о гимнастике, атлетике и даже фотографии, причём в издании старались осветить максимальное количество новостей. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto внимательно изучила номер еженедельника от 11 мая 1902 года.

© Quto.ru

Как всякое уважающее себя издание начала XX века, «Циклист» регулярно публиковал путевые заметки путешественников. На этот раз это был короткий рассказ некоего Н. Эсманского, который отправился в путь пешком.

Он отмечает, что на территории Лифляндии, которая в то время входила в состав Российской империи, а сегодня является частью Латвии, столкнулся с неприятностью. Одним из вечеров, устав от долгого пешего перехода под проливным дождём, зашёл в корчму, где надеялся найти горячий ужин и ночлег. Но владелец заведения оказался на редкость негостеприимным и отказал путнику под предлогом, что все комнаты и лавки заняты солдатами.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

«До следующей корчмы далеко. По всем соображениям, достать ночлег вблизи негде. Пройдя за день 25 вёрст (27 км), очень устал, необходимо получить разрешение на ночлег здесь. Между тем, толстый, пузатый корчмарь, в одном жилете, с маленькими злыми глазками, тип настоящего кабатчика, не выражает ни малейшего желания исполнить мою просьбу», — пишет пешеход.

Потратив некоторое время на споры, мужчине всё же пришлось уйти. Он уже приготовился идти на поиски следующего населённого пункта, когда его окликнул молодой человек восточной внешности в солдатской форме. Он оказался крайне дружелюбным и, узнав о проблемах туриста, предложил ему переночевать в своей квартире.

Жил парень не один, а с сослуживцем. Оба оказались оказались чрезвычайно любопытными и гостеприимными: первым делом выдали путешественнику чистую и сухую одежду, а его собственную повесили сушиться.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Помимо этого, хозяева сразу же заварили чай, который был принят с максимальной благодарностью. Однако после трёх кружек путник начал понимать, что у напитка странный привкус, а после пяти — что откровенно скверный.

Спросив у хозяев, что это за интересный сорт заварки, он был крайне удивлён. Оказалось, что парни, которые получают не самое большое жалование, покупают вовсе не напиток, а кирпич. Они толкут его в пыль и заваривают — так и получается своеобразный кирпичный чай.

К 1902 году изобретатели со всего мира работали над созданием летательных аппаратов, но испытания воздушного транспорта иной раз заканчивались трагедией. Так случилось и с инженером Августом Северо из Парижа во время тестов управляемого аэростата собственной разработки под названием «Рах».

© rusneb.ru

© rusneb.ru

«В полночь накануне дня полёта Северо приказал начать наполнять аэростат газом. К пяти часам утра эта процедура была окончена, моторы испытаны на месте, всё шло хорошо. Северо поместился в корзину вместе со своим механиком Саше, один спереди, другой сзади», — говорится в заметке.

«Рах» освободили от канатов и он начал подниматься в воздух. Погода была прекрасная: почти безветренная и солнечная, и воздухоплаватель был в прекрасном расположении духа, ведь создание техники заняло около 20 лет.

Первые два пробных полёта прошли успешно, но потом инженер решил установить рекорд и облететь вокруг столицы Франции, для чего поднялся примерно на 350 метров. Сначала зрители, в числе которых были друзья и семья изобретателя, увидели, что аэростат начал терять высоту, а спустя несколько секунд воздушный транспорт охватил огонь. В результате падения экипаж погиб, но других жертв удалось избежать, хотя «Рах» упал на оживлённой улице и перед этим задел крышу жилого дома.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Позднее эксперты пришли к выводу, что проблема заключалась в «некомпетентности и неосторожности Северо», а также что использование «моторов с петролем и другими горючими жидкостями недопустимо». Кроме того, шёлковая ткань, наполненная легко воспламеняющимся газом, была расположена слишком близко к мотору, что и стало основной причиной катастрофы.

«В конце концов, что же делать? Прогресс требует человеческих жертв, и победа над воздухом будет стоить ещё многих человеческих жизней», — заключил автор.

© rusneb.ru

© rusneb.ru

Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 11 мая 1902 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.

Тем временем московским велосипедистам напоминают о необходимости заменить прошлогодние «золотые» номера на свою технику. Согласно распоряжению обер-полицмейстера, все любители педального транспорта должна сменить госномера максимально быстро, в противном случае власти обещают начать выписывать протоколы и наказывать тех, кто не выполнил предписание.