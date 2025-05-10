Кирпичный чай и трагедия в Париже: о чем писали в журнале «Циклист» в 1902 году

Что такое кирпичный чай и трагедия в Париже в 1902 году
Наиболее уважаемым московским журналом о транспорте в начале XX века был «Циклист», причём писали в нём не только о велосипедах и автомобилях, но также о гимнастике, атлетике и даже фотографии, причём в издании старались осветить максимальное количество новостей. Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой (НЭБ) редакция Quto внимательно изучила номер еженедельника от 11 мая 1902 года.
Как всякое уважающее себя издание начала XX века, «Циклист» регулярно публиковал путевые заметки путешественников. На этот раз это был короткий рассказ некоего Н. Эсманского, который отправился в путь пешком.
Он отмечает, что на территории Лифляндии, которая в то время входила в состав Российской империи, а сегодня является частью Латвии, столкнулся с неприятностью. Одним из вечеров, устав от долгого пешего перехода под проливным дождём, зашёл в корчму, где надеялся найти горячий ужин и ночлег. Но владелец заведения оказался на редкость негостеприимным и отказал путнику под предлогом, что все комнаты и лавки заняты солдатами.
«До следующей корчмы далеко. По всем соображениям, достать ночлег вблизи негде. Пройдя за день 25 вёрст (27 км), очень устал, необходимо получить разрешение на ночлег здесь. Между тем, толстый, пузатый корчмарь, в одном жилете, с маленькими злыми глазками, тип настоящего кабатчика, не выражает ни малейшего желания исполнить мою просьбу», — пишет пешеход.
Потратив некоторое время на споры, мужчине всё же пришлось уйти. Он уже приготовился идти на поиски следующего населённого пункта, когда его окликнул молодой человек восточной внешности в солдатской форме. Он оказался крайне дружелюбным и, узнав о проблемах туриста, предложил ему переночевать в своей квартире.
Жил парень не один, а с сослуживцем. Оба оказались оказались чрезвычайно любопытными и гостеприимными: первым делом выдали путешественнику чистую и сухую одежду, а его собственную повесили сушиться.
Помимо этого, хозяева сразу же заварили чай, который был принят с максимальной благодарностью. Однако после трёх кружек путник начал понимать, что у напитка странный привкус, а после пяти — что откровенно скверный.
Спросив у хозяев, что это за интересный сорт заварки, он был крайне удивлён. Оказалось, что парни, которые получают не самое большое жалование, покупают вовсе не напиток, а кирпич. Они толкут его в пыль и заваривают — так и получается своеобразный кирпичный чай.
К 1902 году изобретатели со всего мира работали над созданием летательных аппаратов, но испытания воздушного транспорта иной раз заканчивались трагедией. Так случилось и с инженером Августом Северо из Парижа во время тестов управляемого аэростата собственной разработки под названием «Рах».
«В полночь накануне дня полёта Северо приказал начать наполнять аэростат газом. К пяти часам утра эта процедура была окончена, моторы испытаны на месте, всё шло хорошо. Северо поместился в корзину вместе со своим механиком Саше, один спереди, другой сзади», — говорится в заметке.
«Рах» освободили от канатов и он начал подниматься в воздух. Погода была прекрасная: почти безветренная и солнечная, и воздухоплаватель был в прекрасном расположении духа, ведь создание техники заняло около 20 лет.
Первые два пробных полёта прошли успешно, но потом инженер решил установить рекорд и облететь вокруг столицы Франции, для чего поднялся примерно на 350 метров. Сначала зрители, в числе которых были друзья и семья изобретателя, увидели, что аэростат начал терять высоту, а спустя несколько секунд воздушный транспорт охватил огонь. В результате падения экипаж погиб, но других жертв удалось избежать, хотя «Рах» упал на оживлённой улице и перед этим задел крышу жилого дома.
Позднее эксперты пришли к выводу, что проблема заключалась в «некомпетентности и неосторожности Северо», а также что использование «моторов с петролем и другими горючими жидкостями недопустимо». Кроме того, шёлковая ткань, наполненная легко воспламеняющимся газом, была расположена слишком близко к мотору, что и стало основной причиной катастрофы.
«В конце концов, что же делать? Прогресс требует человеческих жертв, и победа над воздухом будет стоить ещё многих человеческих жизней», — заключил автор.
Полностью ознакомиться с журналом «Циклист» от 11 мая 1902 года вы можете на сайте Национальной электронной библиотеки.
Тем временем московским велосипедистам напоминают о необходимости заменить прошлогодние «золотые» номера на свою технику. Согласно распоряжению обер-полицмейстера, все любители педального транспорта должна сменить госномера максимально быстро, в противном случае власти обещают начать выписывать протоколы и наказывать тех, кто не выполнил предписание.