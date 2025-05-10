Женщина выиграла в лотерею четыре миллиона благодаря дню рождения матери

Жительница американского штата Мэриленд сорвала крупный куш в лотерее, благодаря воспоминаниям о своей матери. Женщина выиграла 50 тысяч долларов (около четырех миллионов рублей).

Американка приобрела лотерейный билет 29 апреля на автозаправочной станции в городе Дамаск. Выбирая комбинацию чисел она подумала о матери и остановилась на цифрах, напоминающих дату ее рождения. В результате именно они и оказались счастливыми.

Как рассказала сама победительница, мысли о маме часто посещали ее в последнее время. Поэтому и идея воспользоваться ими была не случайной. Женщина также отметила, что выигрыш пришелся как нельзя кстати. В ближайшее время ей надо оплатить счета — эти деньги покроют все расходы, после чего останется еще и на другие расходы, сообщает издание UPI.

Ранее жительница Вологодской области выиграла 11 миллионов рублей в лотерею и объяснила свой успех кошачьими усами. Накануне розыгрыша она увидела, как ее питомцы потеряли несколько усиков. Женщина вспомнила, что такие находки способны принести удачу, собрала выпавшие усы и приняла участие в очередной игре онлайн-лотереи.