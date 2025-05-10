Приметы и поверья на 11 мая: что нельзя делать в Максимов день

11 мая по народному календарю отмечают Максимов день. На Руси было принято просить у всех прощения и умывать лицо березовым соком. Также считалось, что этот сок самый полезный. Поэтому его собирали и заготавливали впрок. Им поили страдающих весенними лихорадками. Перед этим больных купали в дождевой воде или обтирали растопленным снегом, который специально берегли. Процедуру проводили только в ясный день. Православные вспоминают мученика Максима.

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Также предки березовым соком лечили цингу, отеки, фурункулез, артрит и подагру. Его использовали и как мочегонное средство. Помимо этого люди выходили на перекресток и ждали там теплого южного ветра. Считалось, что он должен вселиться в ладанку, которую затем надевали на больного. «Ветер тепляк — будет здоровяк, — говорили в народе. Тем, кто работал в огороде или саду, полагалось прерваться на сытный обед. Считалось, что чем сытнее будет еда, тем богаче будет урожай осенью.

Не стоит 11 мая объясняться в чувствах и ходить на свидания отношения быстро закончатся, а сегодняшние влюбленные совсем скоро возненавидят друг друга. Замужним женщинам не нужно жаловаться кому-либо на жизнь. Если вынести сор из избы, можно остаться в одиночестве. Не следует браться за шитье. Если случайно уколоться иглой, можно серьезно заболеть. Также велика вероятность приобретения дорогостоящей, но некачественной вещи. Чтобы неприятности не прилипали, не стоит пить чай с медом. Во всяком случае, так говорили наши предки. Девушкам в Максимов день рекомендовано не надевать сережки. Якобы из-за этого можно оглохнуть. Стричься и укорачивать ногти 11 мая также не стоит.

Согласно приметам, если в этот день идет дождь, то летом будет богатый урожай. Если по небу несутся облака, то погода резко ухудшится. Услышали в этот день сову скоро похолодает. Туман в вечернее время указывает на потепление в ближайшие дни.