С XIX века нафталин широко использовали в быту. Обычно его использовали в борьбе против насекомых. В СССР вещество спокойно продавалось в хозяйственных магазинах. Однако в 1988 году Министерство здравоохранения СССР запретило продажу нафталина.

При Михаиле Горбачёве Минздрав признал нафталин канцерогеном. Было установлено, что это вещество вызывает у людей головные боли, слезотечение, кашель, тошноту, рвоту, диарею и судороги. Всё это – признаки отправления.

Кроме того, нафталин вредит эритроцитам – клеткам крови. Специалисты из Комитета по канцерогенным веществам при Минздраве Советского Союза установили, что нафталин является причиной развития у людей онкологических заболеваний.

Интересно, что сейчас нафталин продолжает появляться на прилавках магазинов. Одновременно с этим современные учёные подтверждают слова представителей советского Минздрава. К примеру, Международное агентство по изучению рака [IARC] отнесло нафталин к канцерогенам, вызывающим рак. А Австралийские учёные установили, что вещество особенно вредно для маленьких детей. Эксперты говорят, что нафталин пагубно воздействует на мозг младенца – это может привести к смерти малыша.