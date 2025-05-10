Когда в СССР советские граждане получали самые высокие зарплаты

Уровень жизни в СССР не всегда был одинаковым. На смену «голодным периодам» приходили зажиточные времена, при которых советские граждане жили даже лучше, чем жители некоторых западных стран.

В первые годы советской власти ни о каком достатке речь не шла. Нужно было как можно скорее поднять страну из руин.

Приблизиться к этому удалось на седьмой год индустриализации — к началу 30-х годов. Только к этому времени власти Советского Союза смогли добиться того, чтобы граждане были обеспечены товарами первой необходимости.

При этом молодое государство первым среди других стран сумело преодолеть безработицу. При Сталине перед Великой Отечественной войной по объëму валовой промышленной продукции СССР оказался второй страной в мире. Советский Союз лишь немного опережали США, а вот развитые европейские страны значительно отставали.

К 1953 году, то есть к моменту смерти Сталина, средняя зарплата в стране составляла 719 рублей.

Следующий вождь, Никита Хрущёв, запомнился тем, что при его правлении существующие зарплаты выросли. Средний показатель к 1965 году увеличился почти в 1,5 раза.

При Леониде Брежневе жизнь советских людей стабилизировалась. Средняя зарплата по стране составляла 120-130 рублей. Но были и те, кто зарабатывал значительно больше.

Константин Черненко и Юрий Андропов существенно на ситуацию не повлияли. В 1985 году средняя зарплата в РСФСР была 199 рублей, а в целом по стране — 150 рублей. Кроме того, оплата жилья, транспорта и многих других необходимых услуг, обычно не превышала 50% от дохода. Это позволяло жителям Советского Союза значительно экономить на повседневных расходах.

Но началась перестройка, инициированная Михаилом Горбачëвым. Преследовала она, конечно, благие цели, но далеко не всё из задуманного удалось осуществить. Уже в начале 1991 года цены на продовольственные товары, транспорт и коммунальные услуги выросли сразу в 2-4 раза. Перебои в снабжении населения привели к табачному, сахарному и водочному кризису. Граждане узнали, что такое очереди, и каково это — приобретать товары первой необходимости по талонам.