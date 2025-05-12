Как МОССАД захватил нацистского палача через 15 лет после войны

65 лет назад сотрудники израильской разведки МОССАД захватили в Аргентине нацистского преступника Адольфа Эйхмана. Он лично вёл протоколы Ванзейской конференции, на которой главари Третьего рейха высказались в поддержку «окончательного решения еврейского вопроса». В дальнейшем Эйхман контролировал процесс массового убийства евреев, отправляя миллионы людей в лагеря смерти. После завершения войны он 15 лет скрывался от правосудия, пока его не выследили и не доставили в израильский суд сотрудники МОССАДа. Впоследствии организатор холокоста был казнён.

Организатор холокоста

Адольф Эйхман родился 19 марта 1906 года в немецком городе Золинген в семье бухгалтера. Восемь лет спустя его отец перевёлся в австрийский Линц.

Будущий нацистский преступник учился в гимназии, реальном училище и Федеральном институте электротехники, машиностроения и проектирования конструкций, готовясь стать механиком, но покинул вуз без диплома. Некоторое время он трудился рабочим в горнодобывающей компании и продавцом, а затем стал представителем дочерней фирмы американской Standard Oil.

Эйхмана с юности интересовали ультраправые идеи. В 1927 году он вступил в Молодёжный союз фронтовиков, а ещё через пять лет — в австрийские отделения НСДАП и СС. Когда национал-социализм в Австрии оказался под запретом, он перебрался в Германию, где прошёл военизированную эсэсовскую подготовку. Завершив курс, Адольф возглавил группу связи СС в Пассау, а затем попросил перевести его в нацистскую службу безопасности (СД) в Берлин.

По словам историков, Эйхман ради карьерных перспектив хотел попасть в охрану рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, но его отправили в подразделение СД, занимавшееся контролем над масонами. А в 1935 году Адольф Эйхман был переведён в недавно созданный Отдел II 112 (еврейский вопрос), и это назначение определило его дальнейшую жизнь.

Сначала Эйхман во взаимодействии с гестапо искал пути, как изгнать евреев из Германии, принуждая их к эмиграции. При этом, скорее всего, именно он был автором меморандума 1937 года, в котором еврейский народ объявили «вечным врагом национал-социализма». Чтобы заставить еврейское население бежать из Германии, он предлагал устраивать погромы.

После создания в Третьем рейхе Главного управления имперской безопасности Эйхман возглавил «еврейский» отдел в гестапо. Его идеи по принуждению к эмиграции сначала принесли нацистам определённые плоды, но затем забуксовали. Всё меньше иностранных держав соглашались принимать беженцев. Тем более в условиях мировой войны перемещать людей через границы становилось проблематично.

Вскоре после нападения Германии на Советский Союз отдел Эйхмана получил название IV B 4 (вопросы евреев и выселения). Он отвечал за отправку еврейского населения в гетто и концлагеря, включая даже составление железнодорожного расписания и загрузку людей в вагоны.

В январе 1942 года состоялась Ванзейская конференция, на которой руководство Третьего рейха одобрило так называемое окончательное решение еврейского вопроса — эвфемизм, за которым скрывался план полного уничтожения евреев. Готовил конференцию и вёл ее протоколы лично Адольф Эйхман. В документах не фигурировало слово «убийство», но в 1961 году на суде Эйхман признался, что после окончания официальной части мероприятия участники конференции прямо говорили о тотальном уничтожении евреев. В дальнейшем Эйхман координировал массовые убийства.

«Строго говоря, именно Эйхман, реализуя стратегию руководства Третьего рейха, выступил в роли организатора холокоста», — подчеркнул в разговоре с RT историк-публицист Игорь Пыхалов.

При этом нацисты пытались максимально рационализировать процесс массового уничтожения невинных людей. Тех, кого можно было эксплуатировать в качестве рабочей силы, принуждали к непосильному труду и, выжав из них всё возможное, убивали. Остальных уничтожали сразу. Всё имущество жертв холокоста, включая золотые коронки с зубов, нацисты присваивали. Убийцы не испытывали жалости ни к старикам, ни к женщинам, ни к детям. Сам процесс уничтожения людей был построен с изуверской рациональностью — использовались газовые камеры, машины-душегубки, крематории. Вне лагерей смерти евреев расстреливали возле специальных рвов, укладывая трупы слоями. Чтобы жертвы не сопротивлялись, их до последнего убеждали, что идёт подготовка к переселению на новое место.

«Эйхман организовывал процесс уничтожения евреев механически, отбросив в сторону любые вопросы морали. Приказали бы ему организовать убийство французов или славян, он бы занимался этим с такой же дотошностью», — отметил в беседе с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Долгое время ходили слухи, что Эйхман был гебраистом и блестяще разбирался в еврейских обычаях. Но эти утверждения не имели ничего общего с действительностью. Иврит он начал изучать только тогда, когда стал заниматься «еврейским вопросом».

В созданной при деятельном участии Эйхмана империи смерти были уничтожены около 6 млн евреев. Однако отвечать за свои преступления после поражения нацизма он не собирался.

Конец Эйхмана

Весной 1945 года Эйхман сдался американцам, представившись капралом люфтваффе. Но по татуировке с группой крови в нём узнали эсэсовца. Бывший функционер гестапо не растерялся и выдал себя за унтерштурмфюрера СС (звание офицера, примерно соответствующего армейскому лейтенанту). Эйхмана отправили в лагерь для военнопленных, из которого он благополучно сбежал. Бывший высокопоставленный гестаповец добыл себе поддельные документы и устроился работать лесорубом, а когда предприятие, на котором он трудился, закрылось, занялся разведением цыплят. Накопив достаточно денег, он решил покинуть Европу.

«В Европе к этому времени была отлажена схема тайного вывоза нацистов в Латинскую Америку, и Эйхман ею воспользовался, перебравшись через Австрию и Италию в Аргентину», — рассказал Игорь Пыхалов.

Некоторое время спустя Эйхман организовал выезд в Латинскую Америку своей семьи и даже под чужим именем снова сочетался браком с собственной женой.

«Эйхман старался не привлекать к себе лишнего внимания и вёл скромную жизнь: селился в бедных кварталах, передвигался на общественном транспорте, работал электриком на заводе Daimler-Benz», — рассказал в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

При этом в Аргентине он чувствовал себя достаточно спокойно. Значительная часть политической элиты страны сочувствовала нацистам и не выдавала их правоохранительным органам других государств.

Существует несколько версий относительно того, как спецслужбы Израиля всё-таки вышли на след Эйхмана. Согласно наиболее распространённой, его сын Клаус познакомился в кино с девушкой Сильвией, отцом которой был еврей Лотар Герман — бывший адвокат, бежавший из Германии в 1930-е годы. Знакомство якобы переросло в романтические отношения (хотя родственники Сильвии позже это опровергли). Узнав, что именно юноша рассказывает о своём отце, Лотар Герман заподозрил, что речь идёт об Эйхмане.

Бывший адвокат попытался передать информацию в Израиль через местные еврейские организации. Их руководство особой инициативы не проявляло — возможно, не хотело портить отношения с властями. Однако когда данные всё же попали в МОССАД, израильская разведка взялась за дело всерьёз. Её сотрудники установили адрес Эйхмана, но тот в последний момент переехал. Причём у агентов спецслужбы возникли определённые сомнения относительно личности объекта — они удивились тому, что бывший высокопоставленный нацист вёл такую скромную жизнь.

На то, чтобы снова выйти на след Эйхмана, у израильских разведчиков ушло около двух лет. В марте-апреле 1960 года они с большой долей уверенности подтвердили его личность. Было принято решение о захвате. При этом на поддержку со стороны местных властей можно было не рассчитывать.

В оперативную группу вошли добровольцы, семьи которых пострадали от нацистов. Они прибыли в Аргентину поодиночке через разные страны. В конце апреля группа установила наблюдение за Эйхманом.

Похищение бывшего нацистского функционера получило кодовое наименование «Операция «Финал». Вечером 11 мая израильский разведчик Питер Малкин на улице возле дома Эйхмана привлёк его внимание вопросом на испанском языке, а затем атаковал и прижал к земле. После этого экс-сотрудника гестапо затолкали в машину и отвезли на специально арендованную виллу, где держали под охраной, прикованного наручниками к кровати.

Во время допроса Эйхман подтвердил свою личность. Эту информацию передали властям Израиля. Самой большой проблемой был вывоз экс-нациста за рубеж. В конце концов его накачали наркотиками и провели через аэропорт под видом пилота израильской авиакомпании «Эль Аль», пострадавшего в автомобильной аварии.

«С формальной, юридической точки зрения произошло незаконное похищение гражданина другой страны, но чисто по-человечески израильтян, которые хотели отправить палача под суд, понять можно», — отметил Александр Макушин.

Власти Аргентины раскритиковали Израиль в ООН. Министр иностранных дел Израиля Голда Меир даже принесла официальные извинения за нарушение закона, допущенное разведчиками, но отметила, что их действия были оправданы в силу тяжести преступлений бывшего гестаповца.

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11 апреля 1961 года в Израиле начался судебный процесс над Эйхманом. Линия защиты выстраивалась на том, что преступления были совершены за границами страны, но это не повлияло на конечное решение суда. Эйхман был приговорён к смертной казни. Президент Израиля Ицхак Бен-Цви отказался его помиловать. Бывшего гестаповца повесили 1 июня 1962 года. Его прах развеяли над нейтральными водами Средиземного моря.