«Стрелял даже в беременных». Как бывший гаишник нападал на женщин ради авто

«Лента.ру» продолжает цикл публикаций о самых необычных делах пожизненно осужденных в России. Пожизненный срок в стране отбывают больше тысячи заключенных — и среди них есть осужденные, чьи истории по-своему уникальны. В прошлый раз речь шла о российском маньяке-милиционере Павле Шувалове, который в начале 1990-х годов расправлялся со школьницами в одном из лесопарков Санкт-Петербурга. Сегодня наш рассказ — о бывшем сотруднике ГИБДД из Волгоградской области Руслане Эльмуратове, который нападал на россиянок ради их автомобилей. Капитан милиции Эльмуратов не пощадил даже женщину, находившуюся на последнем месяце беременности, а процесс над ним вошел в новейшую историю России беспрецедентным давлением на присяжных, которых до последнего пытались запугать неизвестные...

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8 мая 2012 года, Москва. На 16-й Парковой улице останавливается старая BMW 3-й серии, за рулем которой сидит хозяйка машины — 21-летняя медсестра одного из столичных роддомов Юлия Моргунова. Девушка приехала на встречу с потенциальным покупателем автомобиля — и тот не заставил себя долго ждать.

Мужчина осматривает машину, а затем предлагает владелице авто совершить небольшую поездку, чтобы проверить ходовые качества. В какой-то момент покупатель просит Юлию свернуть в сторону гаражного кооператива — едва BMW съезжает на подъездную дорогу, мужчина выхватывает из кармана травматический пистолет.

Он в упор стреляет девушке в висок, вытаскивает ее из машины, садится за руль и скрывается с места преступления. Юлия Моргунова стала первой потерпевшей на кровавом пути бывшего сотрудника ГИБДД Руслана Эльмуратова.

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Тяжелораненую Юлию случайно увидел байкер, ехавший к друзьям в один из гаражей, — и сразу же рассказал им о девушке.

«Друг проезжал и чисто случайно [увидел ее]. Пришел, сказал — там девушка лежит в крови. Я пошел сразу на место. Она в сознании была, не стонала, звуков никаких не издавала. Только двигалась, пыталась глаза открыть, но не получалось», — Свидетель Сергей Иванов, цитата по ТВ-передаче «Пусть говорят».

Пострадавшую экстренно госпитализировали: выстрелом у нее буквально снесло часть черепа. Прогнозы врачей были неутешительными: они полагали, что девушка либо не выживет, либо до конца своих дней останется прикованной к постели.

Но произошло чудо: три месяца спустя Юлия вышла из комы и улыбнулась, увидев мать. Благодаря средствам, собранным благотворительным фондом, Моргунова прошла курс реабилитации, заговорила и смогла ходить, опираясь на трость. В ходе нескольких операций, при помощи титановых пластин, насколько было возможно, ей восстановили форму черепа.

Но тот выстрел не прошел для Юлии бесследно — она на всю жизнь осталась инвалидом.

«Сейчас стараюсь не думать о том, какой она была. Уже какая есть, какая была — она уже не будет никогда», — Ольга, мать Юлии Моргуновой, цитата по сюжету телекомпании «НТВ».

Между тем поиски преступника не принесли результатов: в гаражном кооперативе его никто не видел, и камер там не было.

А 23 мая 2012 года, всего две недели спустя после нападения на Юлию Моргунову, страшные вести пришли из Московской области: там нашли 26-летнюю жительницу Лобни Татьяну Бузину с летальным ранением в висок.

Женщину на въезде на АЗС напротив терминала «С» столичного аэропорта Шереметьево около 18:40 обнаружила сотрудница заправки — она сразу же позвала на помощь сотрудников КПП №38 воздушной гавани. Те моментально откликнулись на призыв и вызвали полицию.

«[Бузина — прим. "Ленты.ру"] лежала на левом боку. Кровь из ушей, изо рта. Как-то ворочать ее мы боялись — думали, она могла захлебнуться своей кровью. Вызвали скорую. Она была жива еще. Грузить стали ее на носилки, врач говорит: "Елы-палы!" А у нее с левой стороны [пулевое ранение]. И вот он ее погрузил только на носилки, и все, говорит, умерла», — Сотрудник КПП №38 терминала «С» аэропорта Шереметьево, цитата по ТВ-передаче «Пусть говорят».

Безжалостного преступника не остановило даже то, что Бузина ждала ребенка — ее живот на 30-й неделе беременности нельзя было не заметить.

«Состояние было шоковым»

Установить личность Татьяны Бузиной и найти ее близких правоохранительные органы смогли быстро: при женщине был паспорт, а ее родственники к моменту обнаружения пострадавшей уже обратились в полицию с заявлением о пропаже.

«Естественно, состояние было шоковым. Буквально за несколько дней до трагедии узнали, что будет у нас дочка. Хотели купить маленькую люльку, хотели назвать дочку», — Машей Вадим, супруг Татьяны Бузиной.

Следователи выяснили, что Бузина решила продать принадлежавший ее матери автомобиль Toyota RAV4 2001 года выпуска и в роковой день отправилась на встречу с потенциальным покупателем. Тогда в Центральном федеральном округе срочно объявили план «Перехват» — и около 22:30 похищенный автомобиль засекли на 110-м километре трассы М4 «Дон».

Водитель отказался остановиться по требованию полицейских, но оторваться от начавшейся погони ему не удалось — патрульные машины быстро обогнали и на 114-м километре заблокировали Toyota RAV4. Как оказалось, за рулем находился 28-летний экс-сотрудник ГИБДД УВД по Волгоградской области Руслан Эльмуратов.

Он уволился из ГИБДД осенью 2011 года, так как не прошел переаттестацию из милиции в полицию — причиной стали отрицательные характеристики за время службы: три неснятых строгих выговора и предупреждение о неполном служебном соответствии. После этого Эльмуратов занялся куплей-продажей подержанных автомобилей.

За машинами он обычно ездил в Подмосковье, а продавал их в Поволжье. Он категорически отказался признаться в расправе над Бузиной, обвинив в ней некоего перекупщика по имени Ильдар.

«С первых часов задержания Эльмуратов сообщил о том, кто совершил данное преступление, назвал данные и телефон настоящего преступника, попросил запросить биллинг и детализацию со своего телефона и с телефона этого человека», — Андрей Бабушкин, в 2012-2022 годах — член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

По словам Эльмуратова, перекупщик Ильдар находился с ним в машине во время задержания, но успел сбежать. Однако поиски Ильдара ничего не дали, а вот причастность самого Эльмуратова к нападению на Юлию Моргунову удалось установить. Следователи выяснили, что BMW девушки он отогнал в Волгоградскую область.

Там экс-сотрудник ГИБДД продал автомобиль неустановленным лицам за 300 тысяч рублей, причем по поддельным документам. Ту же схему, судя по всему, Эльмуратов планировал осуществить и с машиной Татьяны Бузиной.

«Скажите, как дальше жить, если люди, когда-то становившиеся на защиту граждан, стали стрелять средь бела дня в беременных женщин из-за куска железа? Из письма родственников», — Татьяны Бузиной.

«Присяжные столкнулись с дичайшим давлением»

Процесс над Русланом Эльмуратовым, который проходил в Мособлсуде, стал одним из самых скандальных в современной истории России. По словам судьи Владимира Зинина, лица, заинтересованные в исходе дела, попытались внедрить в группу отобранных присяжных трех подставных лиц с фальшивыми документами, но эту попытку своевременно раскрыли.

Другие присяжные один за одним стали сообщать о том, что им приходят письма с якобы доказательствами фальсификации обвинений против Эльмуратова и угрозами от некой «Лиги защиты невиновных». Таким образом загадочные отправители пытались добиться лояльности присяжных к подсудимому.

«В данном деле присяжные столкнулись с дичайшим давлением. Нам не привыкать к тому, что скрываются персональные данные присяжных, на них оказывается давление и идут запрещенные законом просьбы личного характера. В данном деле случилось то, чего не было с судом присяжных со времен Александра Освободителя и до наших дней», — Судья Владимир Зинин, цитата по агентству городских новостей «Москва».

Приговор Руслану Эльмуратову Мособлсуд вынес 14 ноября 2014 года: его признали виновным в разбое, расправе над женщиной, заведомо для виновного находившейся в состоянии беременности, а также в покушении из корыстных побуждений. За все свои преступления бывший сотрудник ГИБДД получил пожизненный срок.

Из приговора Мособлсуда Руслану Эльмуратову:

«Факт совершения подсудимым — офицером милиции в отставке — после увольнения из правоохранительных органов выдающихся по своей дерзости даже на фоне иных умышленных убийств при отягчающих обстоятельствах преступлений, основанных на знании им основ оперативной работы и правил учета автотранспортных средств и организации розыска похищенных автомашин; исключительный цинизм при подборе потенциальных потерпевших, на роль которых им целенаправленно подбирались женщины, не способные оказать ему сопротивления, а также однотипность и четкая реализация им плана обоих совершенных им нападений, когда серия такого рода нападений была прервана уже на втором преступном эпизоде лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств, а также профессионализму и порядочности задержавших его бывших коллег — свидетельствует о сформировавшемся у него полном презрении к самому понятию ценности человеческой жизни и приводят суд к выводу о том, что цели наказания, установленные Законом, не могут быть достигнуты в случае назначения подсудимому предусмотренного санкцией части 2 статьи 105 УК РФ лишения свободы на определенный срок».

Осужденного также обязали выплатить по два миллиона рублей в качестве моральной компенсации мужу и матери Татьяны Бузиной, и еще около миллиона рублей — Юлии Моргуновой.

«Государственное обвинение довольно вердиктом, который был вынесен абсолютным большинством присяжных заседателей. В том числе и в части вопроса о снисхождении, о том, что он [Эльмуратов] не заслуживает снисхождения», — Елена Колоскова, в 2014 году — старший прокурор отдела гособвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области.

Как сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ходе следствия Эльмуратова проверяли на возможную причастность еще к трем вооруженным нападениям на женщин-водителей. Однако доказать его причастность к этим преступлениям так и не смогли.

«Кто же находился за рулем?»

Уже после вынесения приговора Руслану Эльмуратову правозащитники нашли в его деле ряд нестыковок. В частности, член Совета по правам человека Андрей Бабушкин отметил, что на кадрах дорожной фотофиксации «Поток» водитель, находившийся за рулем угнанного у Татьяны Бузиной кроссовера Toyota, не похож на Эльмуратова ни внешне, ни одеждой.

«Кто же находился за рулем той самой автомашины, в которой на месте водителя, по мнению суда, находился убийца? Суд этот вопрос не просто не заинтересовал. (...) Присяжным ни видеозаписи, ни раскадровки представлены не были», — Андрей Бабушкин, в 2012-2022 годах — член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ.

Кроме того, Бабушкин отметил, что в Toyota RAV4 нашли не принадлежавшую Эльмуратову детскую одежду со следами пороха, которую исключили из списка вещественных доказательств. А в ходе судебных прений не допросили эксперта Бронникова, который утверждал, что гильза, найденная в кроссовере, и пуля в голове Татьяны Бузиной не являлись частями одного патрона.

Также, по словам члена СПЧ, суд не принял во внимание слова свидетеля Каменцева, который утверждал, что в Волгограде Эльмуратов продавал вовсе не BMW, похищенную у Юлии Моргуновой, а машину другой марки. К слову, сам Эльмуратов еще на процессе пытался акцентировать внимание суда на этих и других положительных для себя моментах.

Однако он добился лишь того, что его удалили из зала суда до самого конца процесса за дерзкое поведение.

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Сегодня Руслан Эльмуратов продолжает отбывать свой «вечный» срок в одной из российских колоний особого режима, а родители заключенного, которые до сих пор убеждены в невиновности сына, не оставляют попыток добиться пересмотра его дела.