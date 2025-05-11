Какой необычный «трофей» был у солдат Гитлера

Немецкие захватчики не жалели оккупированных территорий и жившего на них славянского населения, активно разграбляя и вывозя все ценное. В Германию шли целые эшелоны с продуктами питания, природными ресурсами, антиквариатом и культурными ценностями. Бережливые немцы везли даже… чернозем.

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Ценнейший ресурс

Это только кажется, что чернозем — вполне обычная земля, разве что чуть темнее обычной. На самом деле это уникальная разновидность грунта, которая встречается лишь на относительно небольших площадях. Причем более половины всех мировых черноземов расположено в России — в Центрально-Черноземном районе, Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири.

Уникальные черноземные грунты формировались тысячами лет при определенных условиях — климат, водный режим, наличие растительности. Особенность таких почв в их комковатой или зернистой структуре, высоком естественном плодородии и наличии большого количества бактерий и микроорганизмов. То есть чернозем легко обрабатывать, получая при этом высокие урожаи. Что и необходимо было Германии — стране с огромной армией, которая испытывала трудности с обеспечением военных и населения агропродукцией.

Многочисленные свидетельства

Свидетельств о вывозе чернозема с территории СССР довольно много. Они остались в воспоминаниях тех, кто пережил оккупацию, в мемуарах и художественных произведениях ветеранов Великой Отечественной войны. Так, например, упоминание есть в книге Б. С. Горбачевского «Ржевское побоище» или в романе курского писателя Владимира Лиштванова «Жизнь прожить — не поле перейти — 2. Дети».

Упоминается о вывозе чернозема с оккупированных территорий в Германию и в научных работах. Так, например, В. А. Касьяненко в своем исследовании «Угрозы продовольственной безопасности» пишет о массовых хищениях черноземов с Кубани и Воронежской области. Вывозили эшелонами, чтобы поднять плодородность почв в Германии. Аналогичную информацию приводит и российский почвовед Е. В. Шеин. Он рассказывает об одном немецком эшелоне с черноземом, который был разбомблен советской авиацией. Рассыпавшийся грунт позже растащили на свои участки местные крестьяне.

Миф военного времени

Впрочем, немало тех, кто считает вывоз чернозема с оккупированных советских территорий мифом. Главный довод — отсутствие в немецких архивах официальных документов о прибывающих из СССР эшелонах с землей. Кроме того, вывоз почв из Союза был не самым логичным решением, если, согласно плану «Ост», немцы планировали заселить эти регионы.

Да и логистические трудности, с которыми столкнулся Третий Рейх, не всегда позволял им вовремя подвозить обеспечение для воюющей армии и вывозить раненных и поврежденную технику, что уж тут говорить об эшелонах с черноземом…