Рукопожатие: история жеста и его особенности

Рукопожатие мы используем ежедневно. Здороваемся с близкими и совсем незнакомыми людьми. Часто ли мы вспоминаем, что оно означает? Нечасто. Хотя этот жест хранит глубокие традиции, а некоторых даже может оскорбить.

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Цена и возраст рукопожатия

Когда человек впервые пожал человеку руку нам доподлинно неизвестно, однако о том, что это очень древний жест свидетельствует, например, барельеф, который можно видеть выше.. На нем вавилонский царь Мардук-закир-шуми I жмет руку Салмананасару III, королю ассирийцев.

Руки они пожали в 855 году до нашей эры. Интересны подробности этого по-настоящему исторического рукопожатия.

Вавилонского царя Мардука-закир-шуми изгнал из Вавилона его брат Мардук-бел-усати. Разгневанный царь обратился за помощью к ассирийскому правителю Салманасару III. Салманасар помог. Помог так, что за эту услугу Мардук-закир-шуми был вынужден уступить ему значительные территории, и стал фактически вассалом ассирийского царя.

Потом в Ассирии вспыхнула гражданская война и за престол начал бороться Шамши-Адад V, который обратился за помощью уже к Мардуку-закир-шуми. Вавилонский царь помог Шамши-Ададу занять власть, но в ответ попросил забранные Салманасаром земли. Их ассирийский царь сначала отдал, а потом укрепился во власти, пошел на Вавилон войной и земли снова отобрал.

Какова была цена этого рукопожатия?

Биоритм по-русски

Касание рук - древнейший жест, сообщающий очень много собеседникам без единого слова. По тому, насколько сильным и долгим является рукопожатие, можно определить чрезвычайно много. Его длительность пропорциональна теплоте отношений, близкие друзья или люди, давно не видевшие друг друга и радующиеся встрече могли совершать горячее рукопожатие не одной рукой, а обеими.

Старший обычно первым протягивал руку младшему - это было как бы приглашением того в свой круг. Рука обязательно должна быть «голой» - это правило сохранилось и до наших дней.

Открытая рука свидетельствует о доверии.

Еще один вариант пожатия рук - касание не ладонями, а кистями. По всей видимости, оно было распространено среди воинов: так они проверяли, что у встретившегося на их пути нет с собой оружия, и демонстрировали свою безоружность.

Сакральный же смысл такого приветствия заключается в том, что при соприкосновении запястий передаётся пульс, а значит и биоритм другого человека. Два человека образуют цепь, что тоже немаловажно в русской традиции. Позже, когда появились правила этикета, лишь друзьям приписывалось пожимать друг другу руки. А для того, чтобы поздороваться с дальними знакомыми, приподнимали шапку. Отсюда и пошло русское выражение «шапочное знакомство», означающее поверхностное знакомство.

Загадочные рукопожатия

Рукопожатие - не только жест, но и символ. Он используется в геральдике. Как в государственной, так и в «корпоративной». Например, у масонов. На печатях и знаменах масонских лож рукопожатия, а также «братская цепь» из сплетенных рук символизируют братство.

Не каждое изображенное рукопожатие так легко разгадать. Посмотрите, например, на этот барельеф. Он находится на фронтоне 131 дома на Набережной Фонтанки в Санкт-Петербурге. До 1918 года дом принадлежал еврейским купцам Марголиным, был реконструирован в 1914 архитектором Лишневским. В этом доме жил композитор Василий Соловьев-Седой, автор «Подмосковных вечеров» и многих военных песен.

Что же обозначает это рукопожатие? Барельеф интересен тем, что в нем сочетаются с одной стороны рукопожатие как символ братства и доверия, а также цветы, которые в геральдике часто обозначают бренность и недолговечность. Шлемы у воинов сняты и лежат под ногами, но при этом воин справа стоит с поднятым щитом с изображением Маген-Давида.

Впервые Маген-Давид вошел в официальную еврейскую геральдику только в 1354 году, когда император Карл IV (император Священной Римской империи) даровал евреям Праги привилегию иметь собственный флаг. Этот флаг — красное полотнище с изображением шестиконечной звезды — получил название «флаг царя Давида». Маген-Давид украсил также и официальную печать общины и стал фактически официальным символом еврейской общины Праги на протяжении веков.

Показательно, что в эллинистический период Маген-Давид с евреями не ассоциировался.Задолго до приобретения гексаграммой статуса еврейского символа эту роль выполняла менора — храмовый светильник.

Что же изображает барельеф? Передачу щита Давида от императора Священной Римской империи? Почему на барельефе не только рукопожатие, но и цветы? Ваши версии можете написать в комментариях.

«Рукоборье»

Рукопожатие, которым мы обмениваемся повсеместно при встрече, прощании, знакомстве, – прежде всего соприкосновение, взаимодействие. Между тем, считалось, что прикосновением можно вылечить или, наоборот, передать болезнь, навести порчу, или вызвать сексуальное влечение. Так, в XVI веке на Руси не разрешалось браться за руки в хороводах, поскольку это рассматривалось как «средство к сладострастию».

Будучи жестом неоднозначным и многоплановым, рукопожатие представляло собой и ритуальное заключение договора, «рукобитье», узаконивавшее совершенную сделку.

В севернорусском пастушестве существовал обряд договора пастуха с лешим. Пастух отправлялся весной в лес оговаривать с лешим количество коров или овец, отдаваемых лешему, что гарантировало отличную пастьбу. Пастух бился по рукам с лешим, для чего надевал шерстяные рукавицы, а на правую руку надевал еще и особую большую соломенную руку, которая служила оберегом от нечисти.

Все виды ритуального рукопожатия, то же «рукобитье» в свадебном обряде, совершались покрытой рукой, чтобы обезопасить себя от порчи, а в этикетном рукопожатии рука должна быть голой в знак оказываемого доверия.

Осторожнее за границей

Рукопожатие - жест достаточно интимный. Отношение к нему в разных странах отличается. Так, совсем не нужно бросаться с протянутой пятернёй к японцу. Рукопожатия в стране восходящего солнца не приняты. Также не спешите пожимать руку индусу. В Индии традиционным видом приветствия является «намасте» - сложенные вместе на уровне сердца руки. Это слово переводится как «поклон тебе», а также означает: «божественное во мне приветствует и соединяется с божественным в тебе».

Австралийские аборигены здороваются, пританцовывая вокруг друг друга, аборигены Новой Зеландии высовывают языки и пучат глаза. В Египте и Йемене мужчины в знак приветствия прикладывают ладонь ко лбу – тыльной стороной в сторону собеседника, а в Иране, Малайзии и некоторых других мусульманских странах после рукопожатия нужно прижимать правую руку к сердцу.

В Китае, Корее и Тибете при рукопожатии нужно использовать обе руки; в крайнем случае нужно подать правую руку, а левой рукой поддерживать правую в районе локтя со стороны плеча, снизу. Использование одной руки, особенно левой, могут принять за жест неуважения.

Проще всего к рукопожатию относятся в США, но и там оно распространено больше во время деловых встреч, в повседневной жизни оно используется не так часто. Подобная ситуация и в Великобритании.

Наибольшую тактичность нужно проявлять в мусульманских странах. Особенно по отношению к женщинам. Запрещено прикасаться к лицам противоположного пола, и приветствовать первой должна женщина.

Не просто жест

Будьте внимательнее с тем, как вы жмете руку. В России принято держаться «золотой середины». Не стоит агрессивно, как клешнями, сдавливать руку при рукопожатии. Это может расцениваться как проявление агрессии. Не нужно также и подавать расслабленную ладонь. К человеку с вялым рукопожатием сразу же отношение не самое благожелательное.

При заграничных поездках нужно помнить, что отношение к рукопожатию на Западе и Востоке кардинально отличается В США и Западной Европе в деловых кругах ценят крепкое рукопожатие, так как оно отражает доминирование, на Востоке, например, в Японии, не принято долго жать руку. Рукопожатие должно быть лаконичным и простым.

Если же вы вдруг оказались в Медных каньонах Мексики и повстречали индейца племени Тараумара, протяните ему открытую ладонь и коснитесь кончиками пальцев его пальцев. Если вы начнете жать индейцу руку, то он может не понять, и попросту убежать, а бегают тараумара быстро. Могут и 500 километров пробежать без отдыха.