«Гойда»: какой смысл на самом деле зашифрован в этом слове

Слово «гойда» получило второе рождение относительно недавно. Его употребил в 2022 году Иван Охлобыстин, выступая на Васильевском спуске во время концерта-митинга по случаю вхождения в состав России новых территорий. В связи с этим возникает вопрос — что же этот термин означает на самом деле?

Для начала нелишне вспомнить обстоятельства, при которых оно употреблялось ранее. В ходу это междометие было в эпоху Ивана Грозного. В «Сказаниях о Московии» от 1570 года немецкий дворянин Альберт Шлихтинг упоминает «гойду» при описании казни неугодного боярина.

«Гойда! Гойда!», — кричат опричники, окружающие палача.

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Ещё один пример «эксплуатации» слова. Итальянский военачальник-писатель Алессандро Гаваньини в своём сочинении «Описание Московии» рассказывал об эпизоде, в котором это слово лично выкрикивал Иван Грозный. Происходило это тогда, когда царь наблюдал за казнью человека. Пример государя оказался заразителен, и реплику, пишет Гаваньини, вскоре подхватили все стоящие на площади.

В произведении Алексея Толстого «Хождение по мукам», описывающем революционные события, «гойда» вовсю горланят уже разбойники.

На самом деле ничего в этом слове мрачного нет. По мнению некоторых лингвистов, междометие могло образоваться от монгольского «Гои даа!», что означало «отлично», «хорошо».

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В словаре Владимира Даля слова «гойда» и вовсе нет. Однако, на страницах монументального труда присутствует глагол «гойкать», то есть кричать, орать.

Употреблял междометие «гой» и Сергей Есенин.

«Гой ты, Русь, моя родная!», — писал поэт.

А вот в «Толковом словаре» Дмитрия Ушакова упоминается слово «гайда». По мнению автора, оно служило для призыва к совершению какого-либо действия:

«Гайда работать! Гайда в поход!»

Позже от него могла образоваться короткая и более известная форма «Айда».

Сам же Охлобыстин во время выступления на митинге пояснил, что использовал древнерусское междометие в значении «призыв к немедленному действию».