Чем Homo neanderthalensis превосходил Homo sapiens

Суть теории Чарльза Дарвина заключается в том, что человечество прошло длительный путь развития – от обезьяны до современного Homo sapiens. Сначала планета находилась «во власти» австралопитеков, потом неандертальцев и, наконец, кроманьонцев. Но недавно выяснилось – учёный ошибался, и на планете одновременно проживали неандертальцы и Homo sapiens. Это было 40 тысяч лет назад…

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Большая разница

Израильские учёные, исследовав останки обоих видов человека, пришли к выводу, что они разительно отличаются. Следовательно, и произошли они от разных предков. Так как неандертальцы питались мясом, то у них была более крупная печень, которая справлялась с перевариванием необходимого количества белка. Почки, мочевой пузырь и вся тазовая часть у неандертальцев также были крупнее. Кроме того, мускульная масса на 30-40 процентов превышала показатели человека разумного.

Рост среднего неандертальца составлял 165 сантиметров. Их отличали крупный череп, выступающие надбровные дуги, очень низкий лоб. Если говорить про объём мозга, то, по мнению мексиканского палеонтолога Эрика Тринкауса, он составлял примерно 1900 см³ (у человека разумного не превышает 1300 см³). Правда, как утверждают исследователи, данный показатель на умственные способности не влияет, так как отвечает скорее за особенности развития.

Но в умственной отсталости неандертальцев всё же упрекать не стоит.

Археологические находки показали – качество их орудий труда часто превосходили аналоги человека разумного. На должном уровне развития у неандертальцев находилась и медицина. Найденные скелеты людей со следами переломов костей показали, что они были умело вылечены. После такого вывода говорить о примитивности или отсталости неандертальцев явно нельзя.

Лучше всех!

Несмотря на то, что неандертальцы жили в одно время с человеком разумным, контактировали представители разных видов мало. Неоспоримых свидетельств того, что происходило их скрещивание, тоже нет.

Их взаимодействие в виде соперничества началось после того, как в результате потепления великие ледники отступили. Неандертальцы и Homo sapiens делали всё возможное, чтобы обособиться друг от друга хотя бы внешне. Данная тенденция привела к «культурному взрыву» – появлению наскальных рисунков, украшений в виде бус, перьев, когтей и прочего «подручного» материала.

«Соревнование» завершилось тем, что неандертальцы вымерли (почему – до сих пор неизвестно), а Homo sapiens выжили. Видимо, потому что оказались разумнее.