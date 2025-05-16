Почему на Руси мужчины шли под венец против своей воли

На Руси далеко не все мужчины стремились как можно скорее создать семью. Кто-то хотел дольше наслаждаться свободой. Но порой обстоятельства складывались не в пользу «свободолюбивых джентльменов». Доводилось и мужчине идти под венец против своей воли и не всегда с любимой женщиной.

Запретный плод

Одна из причин, по которой мужчине на Руси приходилось жениться – совращение девушки и наступившая беременность. За такое дальнейшее развитие событий выступали крестьянская община и родственники совращённой дамы.

Во времена крепостного права русские крестьяне фактически не принадлежали самим себе. За них всё решал помещик. Именно хозяин составлял списки молодожёнов, которые потом передавались священнику для совершения обряда венчания. Доходило до абсурда. Помещик объявлял мужем и женой людей, которых никогда не видел в жизни, но знал, что они являются его крепостными.

Иногда объявляли «охоту на женихов» и сами девушки. В некоторых российских губерниях действовал закон – представительницы прекрасного пола, не вышедшие замуж до 20 лет, переводятся на тяжёлые работы, а родителей штрафуют. В таких условиях в скором замужестве оказывается слишком много заинтересованных лиц. Часто родня девушек подстраивала «акт разврата», а «застуканному» с поличным кавалеру только и оставалось скорее жениться.

Деньги решают всё

Взять в жëны женщину, девушку или даже вдову с детьми мужчин могло заставить плачевное материальное положение. Альфонсы, мечтающие жить безбедно, останавливали свой выбор на дамах из более зажиточного семейства, в котором не хватало мужчин, то есть рабочих рук.

Следующая причина связана с воинской повинностью. Раньше в армии служили не по году и не по два. Уходили аж на 25 лет! Те, кто не хотел обрекать себя на вечное «солдатство», стремился скорее создать семью. Но просто жениться было недостаточно. Требовалось ещё заплатить за рекрута откуп, а поэтому невесту искали не столько симпатичную, сколько богатую.

Иногда под венец своих сыновей отправляли отцы, если находили для отпрысков выгодную пассию. «Коммерческие» браки были распространены среди зажиточных крепостных, после чего такой опыт переняли и представители царской семьи.

Конечно, сын мог не послушать отца, но тогда он оставался без наследства. В те времена это было поистине страшным наказанием, за которым следовало даже изгнание из крестьянской общины. Так что родителям старались не перечить.