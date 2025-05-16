Когда на Землю обрушилась самая сильная магнитная буря

Колоссальное солнечное событие оставило заметный след на Земле тысячи лет назад. Это было выявлено по кольцам древних деревьев и в кернам древнего льда. Используя специальную климатохимическую модель SOCOL:14C-Ex, исследователи связали это событие с самой мощной зарегистрированной геомагнитной бурей, которая обрушила на Землю потоки солнечных частиц около 12 350 года до н.э.

«Это древнее событие было более чем в 500 раз мощнее самой крупной бури современного спутникового века, случившейся в 2005 году», — объясняет Ксения Голубенко, специалист по космической физике из Университета Оулу (Финляндия).

Геомагнитные бури обычно вызываются корональными выбросами массы Солнца — заряженными потоками плазмы. Они могут вызывать драматические эффекты на Земле, включая зрелищные авроры и сбои связи. Например, Кэррингтонское событие в 1859 году и отключения энергосистем в 1989 году.Хотя записи о прошлых солнечных бурях несовершенны, доказательства таких событий предоставляют всплески уровня углерода-14 в атмосфере. Этот изотоп создают космические частицы, взаимодействуя с частицами атмосферы. Он затем интегрируется в живые организмы и помогает датировать время возникновения геомагнитных бурь.

«Наша модель расширяет возможности анализа радиоуглеродных данных для условий ледникового климата», — отмечает Голубенко.

Авторы точно смоделировали мощную магнитную бурю 774 года н.э., а затем применили к самой древней, произошедшей 14 300 лет назад, подтвердив ее беспрецедентный масштаб и влияние. Исследование, расширяющие понимание истории солнечных бурь, опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.