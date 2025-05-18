Революция Петра I: как Россия потеряла 5508 лет

18 августа 1682 года на российский престол вступил 10-летний Петр I. Этого правителя мы помним как великого реформатора. Отрицательно или положительно относиться к его нововведениям – решать вам. Вспоминаем 7 самых масштабных реформ Петра I.

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Церковь – не государство

«Церковь не есть иное государство», - считал Петр I, и потому его церковная реформа была направлена на ослабление политического могущества церкви.

До нее лишь церковный суд мог судить духовенство (даже по уголовным делам), и робкие попытки предшественников Петра I изменить это встречали жесткий отпор. Наравне с другими сословиями духовенство после реформы должно было подчиняться общему для всех закону. В монастырях должны были жить только монахи, в богадельнях – только больные, всех остальных велено было выселить оттуда.

Петр I известен терпимостью к другим конфессиям. При нем было разрешено свободное исповедование своей веры иностранцами и браки христиан разных конфессий.

«Господь дал царям власть над народами, но над совестью людей властен один Христос», - считал Петр.

С противниками Церкви он предписал архиереям быть «кроткими и разумными». С другой стороны, Петр ввел штрафы для тех, кто исповедовался реже раза в год или дурно вел себя в храме во время службы.

Налог на баню и бороду

Масштабные проекты по обустройству армии, строительству флота требовали огромных денежных вложений. Для того чтобы обеспечить их, Петр I ужесточил налоговую систему страны. Теперь налоги собирались не по дворам (ведь крестьяне тут же стали обносить одним забором несколько дворов), а по душам. Существовало до 30 разных налогов: на рыбную ловлю, на бани, мельницы, на исповедование старообрядчества и ношение бороды и даже на дубовые колоды для гробов. Бороды было велено «рубить по самую шею», а для тех, кто носил их за плату, был введен специальный жетон-квитанция, «бородатый знак». Солью, алкоголем, дегтем, мелом, рыбьим жиром теперь могло торговать только государство. Основной денежной единицей при Петре стала не деньга, а копейка, вес и состав монет был изменен, а неразменный рубль перестал существовать. Доходы казны увеличились в несколько раз, правда, за счет обнищания народа и ненадолго.

В армию на всю жизнь

Чтобы выиграть Северную войну 1700-1721 гг., необходимо было модернизировать армию. В 1705 году каждый двор должен был отдавать на пожизненную службу одного рекрута. Это касалось всех сословий, кроме дворянства. Из числа этих рекрутов составлялась армия и флот. В воинском уставе Петра I впервые на первое место было поставлено не нравственное и религиозное содержание преступных действий, а противоречие воле государства. Петру удалось создать мощнейшую регулярную армию и военно-морской флот, которых до сих пор не было в России. К концу его правления в численность регулярных сухопутных войсках была 210 тысяч, нерегулярных – 110 тысяч, и более 30 тысяч людей служили на флоте.

«Лишние» 5508 лет

Петр I «отменил» 5508 лет, изменив традицию летоисчисления: вместо счета лет «от сотворения Адама» в России стали считать годы «от Рождества Христова». Применение юлианского календаря и празднование Нового года 1 января – тоже нововведения Петра. Он также ввел употребление современных арабских цифр, заменив ими старые цифры – буквы славянской азбуки с титлами. Начертание букв упростилось, буквы «кси» и «пси» «выпали» из алфавита. Для светских книг теперь полагался собственный шрифт – гражданский, а богослужебным и духовным оставлялся полуустав.

В 1703 году начала выходить первая русская печатная газета «Ведомости», а в 1719 – действовать первый в русской истории музей – Кунсткамера с публичной библиотекой. При Петре открыты Школа математико-навигацких наук (1701 г.), Медико-хирургическое училище (1707 г.) – будущая Военно-медицинская академия, Морская академия (1715 г.), Инженерная и Артиллерийская школы (1719 г.), школы переводчиков при коллегиях.

Ученье через силу

Все дворяне и духовенство отныне должны были получать образование. Успех дворянской карьеры зависел теперь от этого напрямую. При Петре создавались новые школы: гарнизонные – для детей солдат, духовные – для детей священников. Более того, в каждой губернии должны были быть цифирные школы с бесплатным обучением для всех сословий. Такие школы обязательно снабжались букварями на славянском и латинском языках, а также азбуками, псалтирями, часословами и арифметиками. Обучение духовенства было принудительным, противившимся ему грозила военная служба и налоги, а тем, кто не окончил обучения, нельзя было вступить в брак. Но из-за принудительного характера и жестких методов обучения (битье батогами и сажание на цепь) такие школы просуществовали недолго.

Раб лучше холопа

«Менее низости, более усердия к службе и верности ко мне и государству — сия то почесть свойственна царю…» - это слова Петра I.

В результате такой царской позиции произошли некоторые изменения в отношениях царя и народа, которые были в диковинку на Руси. Например, в челобитных посланиях не разрешалось более унижать себя подписями «Гришка» или «Митька», а необходимо было ставить свое полное имя. Не обязательно стало снимать шапку на крепком русском морозе, проходя мимо царской резиденции. Не полагалось падать перед царем на колени, а обращение «холоп» заменилось на «раб», что было в те времена не уничижительно и ассоциировалось с «раб Божий».

Прибавилось свободы и молодым людям, желающим вступить в брак. Насильственная выдача девушки замуж была отменена тремя указами, а обручение и венчание теперь необходимо было разделить во времени, чтобы жених и невеста «могли распознать друг друга». Жалобы на то, что один из них аннулировал помолвку, не принимались – ведь теперь это стало их правом.

Новое ощущение территории

При Петре I быстро развивалась промышленность и расширялась торговля. Возник всероссийский рынок, а значит, вырос экономический потенциал центральной власти. Величайшим государством мира сделало Россию воссоединение с Украиной и освоение Сибири. Возникали новые города, ведь прокладывались каналы и новые стратегические дороги, активно шла разведка рудных богатств, строились чугунолитейные и оружейные заводы на Урале и в Центральной России.

Петр I провел областную реформу 1708–1710 гг., разделившую страну на 8 губерний во главе с губернаторами и генерал-губернаторами. Позже появилось деление на провинции, провинции на уезды.