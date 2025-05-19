День пионерии: история и традиции праздника

Каждый год в мае россияне отмечают праздник, появившийся еще в СССР, — День пионерии. Он посвящен организации, которая занималась воспитанием и просвещением молодого поколения в Советском Союзе. Подробнее об истории праздника, его особенностях и самих пионерах — в материале «Ленты.ру».

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Когда отмечают День пионерии

В России

День пионерии отмечали в СССР каждый год в одну и ту же дату — 19 мая. Тогда праздник назывался Днем Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина. После распада Советского Союза День пионерии перестали праздновать, так как и сама пионерская организация прекратила свое существование.

В современной России его заменил аналогичный праздник — День детских общественных объединений и организаций. Однако многие россияне, заставшие СССР, продолжают поздравлять друг друга с Днем пионерии.

День детских общественных объединений каждый год отмечают 19 мая

В 2025 году это понедельник, отдельного выходного в честь праздника нет, так как он не является государственным. Более того, его нет даже в перечне официальных праздников страны.

В мире

В других странах мира есть аналогичные праздники, посвященные скаутскому движению.

18 апреля — День скаутов в Армении;

22 мая — День девочек-скаутов в Японии;

5 января — Международный день бойскаутов;

8 февраля — День скаутов в США;

13 марта — День скаута в Африке.

История Дня пионерии

Дату приурочили к дню появления пионерской организации. Решение ее создать приняли вскоре после появления самого Советского Союза — 19 мая 1922 года. Тогда вторая Всероссийская конференция комсомола приняла резолюцию о создании движения детей и подростков, а именно — организации «Юные пионеры имени Спартака».

Как появилось пионерское движение в СССР

В дореволюционной России существовали скаутские движения, которые занимались просвещением молодежи и патриотическим воспитанием. В 1917 году они объединяли порядка 50 тысяч несовершеннолетних. Именно скаутское движение стало прообразом будущих пионерских отрядов.

Идеологом «ребрендинга» скаутского движения была жена советского вождя Владимира Ленина Надежда Крупская. Она считала, что для воспитания детей следует наполнить уже существующие методы коммунистическим содержанием.

Основателем же пионерского движения называют Иннокентия Жукова, редактора журнала «Петербургский скаут» и литератора. Он воплотил в новой организации все лучшее, что было в скаутинге: систему отрядов и вожатых, костры, галстуки и даже девиз «Будь готов!»

История скаутинга в мире Основателем скаутского движения считается Роберт Баден Пауэлл, который участвовал в англо-бурской войне с 1899 по 1902 год. Там он заметил, что подростки и юноши сражаются наравне со взрослыми, а иногда даже и лучше. И особенно они полезны в разведке. Тогда Пауэлл решил, что нужно заниматься воспитанием и подготовкой молодого поколения уже со школы. Даже если подростки не будут участвовать в военной деятельности, неформальные занятия на свежем воздухе под руководством педагогов все равно пойдут им на пользу. Так появились первые отряды бойскаутов — сперва туда принимали только мальчиков. Движение быстро распространилось за пределы Великобритании и стало популярным в США, Франции, Австралии и других государствах. Вскоре в отряды скаутов стали принимать и девочек. От военной подготовки скауты тоже со временем отошли: сейчас деятельность этих организаций направлена скорее на воспитание в детях любви к природе, лидерских качеств, умения работать в команде, привычки к благотворительности и развитие творческого потенциала. Подростков учат выживать в нетипичных условиях (например, в дикой природе), устраивают для них походы и игры на сплоченность.

В 1924 году отрядам молодежи присвоили имя Владимира Ленина. В 1925 году пионерская организация выпустила свое первое издание: вышла газета «Пионерская правда». Тогда же открылся лагерь «Артек», куда пионеры ездили отдыхать.

В 1926-м объединение стало официально называться Всесоюзной пионерской организацией имени В.И. Ленина.

Традиции Дня пионерии

В Советском Союзе в этот день на Красной площади проходила торжественная линейка, куда приглашали лучших членов организации и новичков, которых принимали в ряды пионеров. В школах устраивали концерты и награждали лучших пионеров. А вечером праздник продолжался в неформальной обстановке: участники движения собирались у костра.

Традиция устраивать торжественные линейки в День пионерии существует до сих пор. Правда, теперь мероприятие партия КПРФ. Например, в 2022 году, когда Всесоюзная пионерская организация имени Ленина отмечала 100-летие со дня основания, в центре столицы Москвы, Подмосковья и других регионов Центрального округа.

Кроме того, в отдельных школах проводят мероприятия, посвященные истории пионерии, в том числе классные часы и концерты. А в культурных центрах и клубах устраивают тематические акции и флешмобы. Вот примеры.

В селе Утыз Имян в Татарстане 19 мая пройдет мероприятие для юных слушателей: им покажут пионерский галстук, расскажут, как его завязывать и зачем он вообще был нужен. Кроме того, дети узнают историю пионеров, которые были героями Великой Отечественной войны.

В поселке Песковка Кировской области тоже расскажут об истории пионерии. В детской школе искусств пройдет небольшое мероприятие, посвященное празднику, его традициям и атрибутам.

В Ярославской области, в Доме культуры деревни Ананьино, ко Дню пионерии подготовили презентацию журналов и программ, которые посвящены жизни и подвигам членов этого детско-юношеского движения. Гостям мероприятия расскажут о «Пионерской правде», «Костре» и «Пионерской зорьке».

В Тюменской области в селе Малышенко проведут викторину, посвященную истории пионерии, и покажут фильм «Тимур и его команда».

Кого принимали в пионеры

Вступить в ряды организации могли школьники в возрасте от девяти до 14 лет, дети рабочих и крестьян. Каждого принимали в пионеры индивидуально — для этого устраивали общее собрание, где остальные члены отрядов могли открыто голосовать за или против нового участника движения.

После проводилась торжественная линейка, на которой новичок давал клятву пионера. При вступлении в отряд старший товарищ выдавал новому пионеру красный галстук и значок.

Кто такие октябрята? Октябрята — это школьники в возрасте от 7 до 9 лет, которые готовились к вступлению в ряды пионеров. Первые группы младших учащихся появились в 1923-1924 годах. В них принимали семилетних детей, ровесников Великой Октябрьской революции. Поэтому и название для членов организации выбрали соответствующее — Октябрята.

Символика и атрибуты пионеров

Помимо всем известных красного галстука и пилотки, у пионеров были и другие узнаваемые символы.

Значок

Он указывал на то, что ребенок состоит в пионерском отряде. Значок считался таким же неотъемлемым элементом пионерской формы, как красный галстук и белая сорочка.

За время существования организации дизайн значков менялся, последний раз его обновляли в 1962 году. С тех пор значок представлял собой красную пятиконечную звезду с изображением профиля Ленина и девизом «Всегда готов!». Позади звезды изображались три языка пламени.

Пионерское знамя

На красном полотне изображали эмблему пионерии и девиз «К борьбе за дело Коммунистической партии Советского Союза будь готов!»

Флаг

Были у пионеров и флаги — у каждого отряда свой. С ним пионеры участвовали в собраниях, линейках, походах и других мероприятиях. В лагере флаги поднимали на флагштоки.

Горн и барабан

Пионерский горн — скрученная в два раза латунная труба. Именно со звуков горна начинались пионерские линейки в школах, а еще горн созывал пионеров специальными сигналами: «Слушайте все», «Сбор», «На знамя», «Походный марш», «Тревога» и так далее. Это довольно примитивный инструмент, зато научиться играть на нем легко — достаточно нескольких тренировок.

Кроме горна использовали барабан. Его стук сопровождал пионеров во время походов и парадов. Барабанщик был обязан выполнять строевые приемы и исполнять марш и дробь.

В летних пионерских лагерях горнист и барабанщик подавали сигналы подъема и отбоя.

Форма

Каждый день пионеры-мальчики носили синий костюм, а девочки — коричневое платье. На торжественные мероприятия мальчики надевали белую рубашку с синими брюками, а девочки — белую блузку с синей юбкой.

Иногда частью парадной формы была также пилотка — ее надевали знаменосцы, участники почетных караулов и демонстраций.

Гимн и девиз

Сразу после создания пионерской организации появился ее гимн «Взвейтесь кострами, синие ночи», стихи для которого написал поэт Александр Жаров, а музыку — Сергей Дешкин. Идея создания песни принадлежит Надежде Крупской, жене Владимира Ленина.

Пионерский девиз «Будь готов!» — «Всегда готов!» был заимствован из английского скаутинга. Его придумал тот самый Баден Пауэлл.

Чем занимались пионеры

Изначально пионерские организации много внимания уделяли военно-патриотической работе — сказывалось наследие скаутинга и политическая обстановка. В 1920-х проходили массовые военные игры и походы, дети соревновались во владении оборонными знаниями. В 1930-х пионеров подключили к борьбе с антисоветскими элементами — образцом для подражания стал Павлик Морозов.

В 1940-х, после выхода книги «Тимур и его команда» Аркадия Гайдара, расцвело движение «тимуровцев» — пионеры помогали фронтовикам и старикам, заботились об эвакуированных детях и собирали теплые вещи на фронт.

Многие пионеры сражались с фашистами непосредственно на фронте, а также вступали в партизанские отряды. Молодых героев часто награждали орденами и другими отличительными знаками. Например, медаль «За оборону Москвы» получили более 20 тысяч пионеров. Двое из них посмертно стали Героями Советского Союза. Это Марат Казей и Валя Котик.

В 1950-х риторика организации сменилась на мирную: в центре внимания пионерии теперь было коллективное творческое воспитание. В 1960-х появилась военно-спортивная игра «Зарница» — она имитировала боевые действия и походила на военные учения, но была менее формальной. В «Зарницу» играли в пионерских лагерях, жива эта традиция и сейчас.

Более 210 млн подростков были пионерами за 69 лет существования движения

Кроме того, пионеры помогали беспризорникам и боролись с неграмотностью. Они участвовали в сборе металлолома и макулатуры, пополняли библиотеки, занимались спортом и принимали участие в соревнованиях. Так же члены движения:

трудились в поле;

помогали инспекторам дорожного движения следить за ситуацией на дорогах;

вступали в юношеские пожарные дружины и ликвидировали возгорания;

патрулировали лесные хозяйства;

ухаживали за животными в колхозах;

участвовали в субботниках;

помогали старшему поколению.

Трудовой подвиг пионерки Мамлакат Наханговой Одна из самых известных пионерок своего времени — Мамлакат Нахангова, девочка из узбекской семьи, которая поставила рекорд по сбору хлопка. За один рабочий день 11-летней школьнице удалось принести 102 килограмма хлопка, что превышало норму совершеннолетнего человека в семь раз. За это Мамлакат наградили Орденом Ленина, который ей вручил в Москве сам Иосиф Сталин.

Пионерские организации сегодня

В 1990 году вместо Всесоюзной пионерской организации был образован Союз пионерских организаций — Федерация детских организаций (СПО-ФДО). В 1992-м ее зарегистрировали как негосударственную общественную организацию, работает она и сейчас.

В некоторых регионах России продолжают действовать пионерские отряды. Они сохраняют традиции и принципы организации.

Кроме того, на государственном уровне тоже пытаются возродить патриотическое воспитание молодежи. Например, в 2016 году появилось Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия». Члены объединения участвуют в спортивных состязаниях, проходят военную подготовку и профориентацию.

1,6 млн юнармейцев было в России в 2024 году

Еще один аналог пионерии в России — «Движение первых». Организация появилась в 2022 году, на данный момент она объединяет более 12 миллионов человек — как детей, так и взрослых.