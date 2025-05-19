Мертвая петля вокруг гиганта: что погубило самый большой в мире самолет

Девяносто лет назад разбился один из самых уникальных самолетов в истории авиации - АНТ-20 "Максим Горький". В то время самый большой самолет в мире с сухопутным шасси: восемь моторов, вес - 42 тонны, размах крыльев - 63 метра.

Инициатива постройки самолета-гиганта, которого решили назвать в честь Горького, принадлежала группе писателей и журналистов во главе с Михаилом Кольцовым, бывшим в те годы редактором журнала "Огонек". Такой подарок они предложили сделать автору знаменитого "Буревестника" к 40-летию его литературной деятельности. Поддержала вся страна! Был создан Всесоюзный комитет по строительству самолета, в короткий срок было собрано около 6 млн народных рублей.

Идея захватила авиаконструктора Андрея Туполева. Говорят, он не раз повторял:

"Не упустим шанс, горбом своим заработали мы право строить такой самолет".

"Максим Горький" был создан очень быстро: 4 июля 1933 года начата постройка, а 3 апреля 1934-го готовая машина вывезена на аэродром.

Показательный факт: АНТ-20 принимала комиссия в составе 200 (!) человек. Такой он был громадный. В июне 1934 года машину впервые поднял в воздух легендарный летчик Михаил Громов. Его слова: "Изумительный самолет".

Крылатая махина брала восемь членов экипажа и 72 пассажира. Но особенность в том, что это был именно агитсамолет. На борту размещались электростанция, кинопроектор, громкоговорящая радиоустановка "Голос с неба", библиотека, типография. В салоне - ковры на полу, спальные каюты. Буфет, где предлагали холодные и горячие закуски. В крыльях располагались двухъярусные кровати для отдыха.

Трагедия случилась 18 мая 1935 года. На центральном аэродроме в Москве проходил показательный полет для семей авиастроителей, а после него планировалась передача АНТ-20 в агитэскадрилью им. Горького. Гиганта сопровождали два небольших самолета. С двухместного Р-5 оператор вел киносъемку, а истребитель И-5 должен был летать рядом с АНТ-20, чтобы зрители могли увидеть разницу в размерах. По просьбе киношников, И-5, пилотируемый летчиком-испытателем Николаем Благиным, попытался сделать мертвую петлю вокруг "Максима Горького". И тут случилось непоправимое: истребитель врезался в правое крыло АНТ-20, около среднего мотора. Как пишут многие источники, И-5 застрял в рваном отверстии крыла.

Говорят, что, несмотря на страшный таран, пилоты "Максима Горького" могли хотя бы попытаться посадить машину. Однако у И-5 оторвалась хвостовая часть, которая нанесла уже смертельный удар по воздушному "Титанику". АНТ-20 медленно завалился на крыло, перевернулся и начал разваливаться в небе…

Самолет упал в районе Песчаных улиц - недалеко от нынешнего метро "Сокол". Погибли 49 человек. В их числе летчик-истребитель Николай Благин, 11 членов экипажа "Максима Горького", включая командира корабля, пилота КБ Туполева Николая Журова и пилота агитационной эскадрильи Ивана Михеева, а также 37 пассажиров.

Накануне крушения на АНТ-20 летал пилот и писатель Антуан де Сент-Экзюпери: он прибыл в СССР как специальный корреспондент "Пари-Суар". Самолет вызвал у него как у профессионала настоящий восторг. А 20 мая 1935 года в "Известиях" вышла его заметка о катастрофе "Максима Горького". Называлась она "О движущей силе".

"Я летал на самолете "Максим Горький" незадолго до его гибели, - писал Антуан де Сент-Экзюпери. - Эти коридоры, этот салон, эти кабины, этот мощный гул восьми моторов, эта внутренняя телефонная связь - все было не похоже на привычную для меня воздушную обстановку. Но еще больше, чем техническим совершенством самолета, я восхищался молодым экипажем и тем порывом, который был общим для всех этих людей. Я восхищался их серьезностью и той внутренней радостью, с которой они работали... Чувства, которые обуревали этих людей, казались мне более мощной движущей силой, нежели сила восьми великолепных моторов гиганта. Глубоко потрясенный, я переживаю траур, в который погружена сегодня Москва. Я тоже потерял друзей, которых только что узнал, но которые уже казались мне бесконечно близкими. Увы, они больше никогда не будут смеяться ветру в лицо, эти молодые и сильные люди. Я знаю, что эта трагедия вызвана не технической ошибкой, не невежеством строителей или оплошностью экипажа. Эта трагедия не является одной из тех трагедий, которые могут заставить людей усомниться в своих силах. Не стало самолета-гиганта. Но страна и люди, его создавшие, сумеют вызвать к жизни еще более изумительные корабли - чудеса техники".

Кстати, все первые полеты на АНТ-20 всегда выполнял летчик-испытатель Михаил Громов. Но в тот роковой день он не сел за штурвал: попал с язвой в госпиталь...

Точные причины гибели "Максима Горького" до сих пор вызывают споры