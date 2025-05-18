Почему крымские татары боялись есть хлеб и пить воду

Письменные источники XVI — XVIII веков предоставляют читателям много сведений о быте, нравах, обычаях и военной тактике крымских татар — одного из самых интересных этносов Крымского полуострова. Пожалуй, наиболее подробные сведения о них оставил знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, несколько раз побывавший в Крыму в XVII веке. Свои впечатления от этих поездок он описал в десятитомной «Книге путешествия» — «Сейахатнаме». Несмотря на то, что ценность этого произведения неоспорима, некоторые сведения, приведенные автором крайне парадоксальны и вызывают удивление: к примеру, он утверждает, что крымские татары XVII века боялись пить воду и не ели хлеб. Попытаемся разобраться, что имел в виду путешественник и стоит ли верить в данном случае его сведениям.

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Боязнь есть хлеб

Начнем с хлеба. Известно, что крымские татары крайне неохотно занимались землепашеством. Вот что, к примеру, писал в 1578 году поляк, Мартин Броневский:

«Хотя почва их очень плодоносна, однако немногие занимаются земледелием и хлебопашеством; большая часть не обрабатывают полей и не сеют хлеба... Греки-христиане, живущие в некоторых деревнях, работают и возделывают поля...».

Однако Челеби идет еще дальше и утверждает, что татары не только не возделывают поля, но и вообще не едят хлеба. В одном месте он заметил:

«А если они [т. е. крымские татары] поедят хлеба, то он прилипает к их сердцу, и они умирают».

Путешественник записал еще более любопытную побасенку о нелюбви крымских татар к хлебу:

«Они спрашивают: “А что такое хлеб? Откуда он берется?”. На этот вопрос отвечают так: “Хлеб выращивают на пашне. На мельнице его перемалывают в муку и получается тесто, его пекут на огне”. Они изумляются: “Господи-Боже! Так вот что такое хлеб! Не этот ли самый хлеб, который выращивают на пашне, был причиной изгнания [пра]отца Адама из рая? «Озюм сокулурсе де бен оны ашамамдыр», то есть “Если я даже умирать буду, хлеба не съем!”».

Как мы видим, здесь приготовление хлеба вводится в коранический контекст: якобы, из-за него праотец Адам был изгнан из рая. То есть хлеб приравнивается в своей запретной функции к плоду с древа познания добра и зла (Коран 2: 35-36, 7:20-22). По этой причине его нельзя есть. Исходя из этого сообщения знаменитого путешественника, поверхностный читатель может прийти к выводу, что крымские татары и впрямь не ели хлеба. Однако давайте сравним сведения Челеби с сообщениями его христианских современников. Джованни да Люкка писал:

«Перекопские татары едят мало хлеба, но много мяса, в особенности лошадиного». Так значит, все-таки мало, но едят! А вот что говорит другой итальянец, Эмиддио Портелли д’Асколли: «Крымские татары пашут и сеют; едят обыкновенный пшеничный хлеб».

Исходя из этого сообщения, можно видеть, что татары охотно занимались земледелием и употребляли хлеб.

Тогда откуда все же такие странные сведения о боязни есть хлеб у Челеби, который, как мусульманин, наблюдал за жизнью татар со значительно более близкой дистанции, нежели христианские авторы того периода? Сложно полностью отвергать его сведения: достоверность им придает, к примеру, цитата на крымскотатарском языке, которую он приводит. На наш взгляд, услыхав от кого-то красивое и парадоксальное объяснение нежелания татар выращивать зерновые культуры и печь хлеб, путешественник попросту не мог удержаться, чтобы не записать его. На деле, конечно, крымские татары употребляли хлеб, хотя некоторые из них (но далеко не все, как об этом говорит Эвлия) этого по каким-то суеверным соображениям не делали. Кстати, сведения Челеби очень похожи на сообщение Портелли о ногайцах:

«Хотя многие из находящихся в Татарии ногайцев живут привольно, но среди простонародья немало таких, которые никогда не едят хлеба, а ногайцы, живущие в Скифии, не знают даже, что такое хлеб».

Боязнь пить воду

Челеби также в нескольких местах сообщает о том, что у некоторых крымских татар было странное суеверие относительно питья воды. Так, в одном месте он пишет:

«Есть много сотен тысяч татар, которые в жизни не пили воды».

В другом месте, описывая особенности народа «бадрак» (по-видимому, сословная или родовая группа крымских татар), он добавляет:

«Многие тысячи из народа бадрак никогда не едят хлеба и не пьют воды. Если у них спросишь: “Почему ты не пьешь воды, разве не сказано, что от воды происходит жизнь?”, они отвечают: «Клянусь Богом, когда нас сотворил Бог, он сделал много грязи, смешав воду с землей. Если к грязи добавить много воды, то грязь разорвет с одной стороны. Дети же Адама происходят из грязи. Много воды совсем не следует пить».

Здесь под запрет на питье воды также подводится кораническое обоснование. Согласно Корану (55: 14), Аллах сотворил человека (Адама) «из сухой глины, подобной гончарной». В другом месте (24:45) Коран сообщает, что все живые существа были созданы из воды. Однако здесь, на наш взгляд, нежелание (запрет) пить воду вполне можно объяснить гигиеническими соображениями: в степной местности в Крыму в то время крайне сложно было найти источники с чистой водой. Возможно, заметив, что питье грязной воды ведет к кишечным инфекциям, крымские татары могли подвести под запрет на питье воды объяснение теологического характера.

Чем же крымские татары, согласно Челеби, заменяли себе воду? По его сведениям, вместо нее они пили верблюжье и конское молоко, кумыс и «кровь всех животных, как напиток». Кроме того, они также употребляли молочные продукты, которые читатель может найти на полках современных супермаркетов: айран и йогурт. Действительно, в обстоятельствах, когда нельзя было найти чистую воду или воду вообще, татары могли использовать вместо нее молочные продукты или кровь животных. Кроме того, невзирая на коранический запрет на питье алкоголя, татары также употребляли бузу — слабоалкогольный напиток из ферментированного проса. В тех местах, где были источники чистой проточной воды, татары охотно пользовались ею.

Необходимость критического отношения к данным путешественников

Подводя итоги, стоить отметить, что, анализируя сведения путешественников по истории Крыма и других регионов, всегда необходимо подходить к ним с долей критического осмысления, так как они зачастую искажали реальность. В данном случае, к примеру, Эвлия Челеби на основании коранических представлений и их народных интерпретаций сочинил миф о том, что крымские татары вообще не ели хлеба и не пили воды. Сравнение его сведений с данными других источников показывает, что лишь отдельные группы крымских татар и ногайцев при определенных обстоятельствах не ели хлеба и не пили воду. В общем и целом крымские татары оба этих продукта употребляли, хотя, быть может, и не так часто, как местные христиане того же периода.