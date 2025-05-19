Каким был самый страшный период в истории России

Малый ледниковый период стал для Европы и России временем испытаний. Он показал, что даже незначительное изменение температуры может привести к необратимым последствиям и кардинально изменить жизнь.

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Почему он наступил?

О причинах Малого ледникового периода ученые спорят до сих пор. Одно время считалось, что во всем виноват Гольфстрим - главный «поставщик тепла» в Европу. Замедление течения действительно стало одной из причин похолодания, но только одной «из».

Согласно исследованию ещё 1976 года, которое опубликовал Джонн Эдди, во время Малого ледникового периода наблюдалась пониженная солнечная активность. Также ученые (в частности, Томас Кроули) связывают резкое похолодание, начавшееся в XIV веке, с, напротив, повышенной активностью вулканов. Массовые извержения выбрасывают в атмосферу аэрозоли, на которых рассеивается солнечный свет. Это может приводить к глобальному затемнению и похолоданию.

Важным фактором, который превратил Малый ледниковый период в катаклизм глобального значения стало то, что процессы, которые начались с его началом (снижение сельскохозяйственной активности, рост площади лесов) привел к тому, что диоксид углерода, содержащийся в атмосфере, стал поглощаться биосферой. Этот процесс также способствовал снижению температуры. Если говорить совсем простыми словами, чем больше леса, тем холоднее.

Последствия европейского масштаба

Самые глобальные изменения Малый ледниковый период внес в жизнь Европы. С 1315 по 1317 годы из-за Великого голода в Европе вымерла почти четверть населения. В период с 1371 по 1791 годы в одной только Франции было 111 голодных лет.

Малый ледниковый период изменил рынок Европы. Англия и Шотландия больше не могли конкурировать с Францией на рынке вина. Виноградарство в северной Германии, Англии и Шотландии прекратилось. Заморозки затронули даже северную Италию, о чем писали и Данте, и Петрарка.

Малый ледниковый период также стал предвестником чумы, которую в Европе окрестили «черной смертью». Это было связано с массовой миграцией крыс, которые ради выживания стали селиться ближе к людям.

Голод

Территория современной России также серьезно пострадала от резкого изменения климата, хотя Малый ледниковый период затронул русские земли несколько позже, чем Европу. Самым тяжелым временем стал XVI век.

За одно столетие цены на зерно в России выросли примерно в восемь раз - от трех-четырех копеек за четверть ржи до 27-29 копеек.

Тяжелыми для России были годы 1548–1550, 1555–1556, 1558, 1560 –1561, катастрофическими 1570–71. Сложным был длинный период 1587–1591 годы.

Что характерно, эти же годы отмечаются, как этапы экономического кризиса России XVI века, вызвавшие самые большие демографические потери.

Последствия Малого ледникового периода нашли отражение в летописях.

1549 год – «хлеб был дорог на Двине … и людей с голоду мерло много,в одну клали яму по 200 и 300 человек».

1556 год - Холмогоры «хлеб не дошел, в осень купили на Двине четверть за 22 алтына», «по 2 годы был голод на Устюзе, пихту ели и траву, и стерво. И многие люди мерли».

1560/61 годы – «был глад велик в Можайске и на Волоке и во иных во многих городах. Многа множества разыдеся людей из Можайска и из Волока на Рязань и в Мещеру и в понизовы города в Нижний Новгород».

Историки отмечают, что неблагоприятные изменения начали наступать с севера. В 1500-1550 годах на 12-17 % снижается население на Северо-Западе, в 1550-е годы сильно страдает Новгородская Земля. В первой половине 1560-ых годов годов запустение охватывает западные уезды (Можайск, Волоколамск). К 1570-ым годам кризис охватывает центральные и восточные области.

Убыль населения по платежным записям 1570-80-ых годов составила вокруг Новгорода 76,7%, вокруг Москвы 57,4%. Цифры запустения только за два года катастрофических года достигали в Коломне 96%, в Муроме 83:%, во многих местах было заброшено до 80% земель.

Чума

Сильнейший неурожай 1570 года описал иностранный опричник Генрих Штаден: «Был тогда великий голод; из-за кусочка хлеба человек убивал человека. А у великого князя по дворам в его подклетных селах, доставлявших содержание дворцу, стояло много тысяч скирд необмолоченного хлеба в снопах. Но он не хотел продавать его своим подданным, и много тысяч людей умерло в стране от голода, а собаки пожирали».

Вслед за неурожаем, в 1571 году последовала эпидемия чумы. Тот же Штаден писал: «К тому же всемогущий бог наслал еще великий мор. Дом или двор, куда заглядывала чума, тотчас же заколачивался и всякого, кто в нем умирал, в нем же и хоронили; многие умирали от голода в своих собственных домах или дворах. И все города в государстве, все монастыри, посады и деревни, все проселки и большие дороги были заняты заставами, чтобы ни один не мог пройти к другому.

Чума усиливалась, а потому в поле вокруг Москвы были вырыты большие ямы, и трупы сбрасывались туда без гробов по 200, по 300, 400, 500 штук в одну кучу. В Московском государстве по большим дорогам были построены особые церкви; в них ежедневно молились, чтобы господь смилостивился и отвратил от них чуму».

Миграция населения и рост казачества

В 1588 году в России побывал ученый англичанин Джильс Флетчер. В своей книге «Проезжая по Московии» он писал: «Так по дороге к Москве, между Вологдой и Ярославлем встречается, по крайней мере, до пятидесяти деревень, иные в полмили, другие в целую милю длины, совершенно оставленные, так что в них нет ни одного жителя».

Англичанин объясняет это запустение опричниной, однако в отношении Вологды и Ярославля это обьяснение не может быть верным, поскольку это были богатые опричные области. Вывод напрашивается сам собой: опустение этих земель было вызвано неурожаями.

От голода и неурожаев люди бежали на юг и миграция эта носила массовый характер. Именно в тот период времени огромный приток русских и «королевских» невольников зафиксировали крымские рынки. Схожие процессы происходили и в Речи Посполитой: и там был отток населения на юг и рост казачьих общин.

Также голодавшие бежали в Заволжье на Нижнюю Волгу, на Яик и Дон – там казацкое население начало быстро расти после 1570 года.

Отток населения из центральных регионов вызвал участившиеся набеги крымцев на Москву. Войска Девлет Герея несколько раз осаждали Москву, в 1571 году учинив в городе сильнейший пожар, который практически уничтожил город. Только победа в 1572 году в Битве при Молодях спасла Россию от порабощения.