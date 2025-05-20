Фельдшер случайно узнал, что выиграл миллиард рублей

Медработник из Сахалинской области выиграл миллиард рублей в "Русское лото". Теперь он планирует построить дом у моря и отправиться в путешествие, сообщает РИА Новости.

Несколько билетов лотереи фельдшер Александр купил в ноябре 2024-го. Их в семье мужчины приобретали по давней традиции. В розыгрышах им уже везло: мама получала стиральную машину, невестка - автомобиль, сам Александр когда-то выиграл телевизор. Но в этот раз он не мог и представить, какая сумма ему достанется.

Об итогах тура ему сказал коллега, услышавший, что крупный выигрыш ушел в Сахалинскую область. Проверил личный кабинет и сразу даже не поверил, что его билет принес миллиард рублей.

Как объяснили в компании, после вычета налога победитель получит 781 598 156 рублей, при условии, если у него это единственный выигрыш за налоговый период.

Четвертый лотерейный миллиардер России уже придумал, как распорядится деньгами. Вместе с женой он хочет купить недвижимость, построить загородный дом у моря и путешествовать. Себе он планирует приобрести катер.