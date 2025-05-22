Подросток нашел древнее кольцо во время похода

В Израиле 13-летний подросток нашел редкое древнеримское кольцо с богиней Минервой. Об этом сообщает Independent.

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Школьник Яир Уитсон отправился в небольшой поход, когда заметил в земле какой-то металлический предмет, который он сначала принял за гайку. Однако это оказалось бронзовое кольцо со следами окисления. Подросток даже подумывал переплавить находку, но разглядел на поверхности миниатюрное изображение воина. Семья мальчика передала древний артефакт Управлению древностей Израиля.

Эксперты установили, что кольцо было изготовлено во времена, когда эта территория входила в римскую провинцию Сирия Палестинская, примерно во II — III веках нашей эры. На украшении изображена обнаженная фигура в шлеме со щитом и копьем. Как пояснил археолог Нир Дистельфельд, это богиня мудрости и войны Минерва (Афина в греческой мифологии).

Ученые предполагают, что владельцем кольца мог быть хозяин или гость римской виллы рядом с древней каменоломней на горе Кармель. Также не исключаются версии, что артефакт принадлежал рабочему каменоломни или использовался в погребальном обряде.

Ранее в Великобритании кладоискатель нашел в поле загадочные артефакты железного века. Всего удалось вытащить из земли около 800 предметов.