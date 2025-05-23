За что в СССР вручали медаль «Серп и Молот»

85 лет назад в СССР была учреждена медаль «Серп и Молот», которой награждали Героев Социалистического Труда. Это звание было высшей степенью отличия за достижения в хозяйственной и культурной сферах. Высокий статус награды был подтверждён тем, что впервые её вручили Иосифу Сталину. За время существования СССР звание Героя Социалистического Труда получили более 20,5 тыс. человек. Историки называют его стимулом для профессиональных свершений и одним из символов советской эпохи.

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Звание и медаль

Идея награждать советских граждан за ударный труд и профессиональные свершения возникла у руководства большевиков ещё во время Гражданской войны. С 1921 года рабочим-передовикам вручали грамоты, в которых их называли «героями труда». Грамоты иногда дополнялись и материальным поощрением. Например, за досрочное восстановление Уфимской городской электростанции восьмерым рабочим не только присвоили звание Героя Труда, но и вручили по полтора пуда муки, комплекту белья и паре ботинок. В тяжёлые военные годы это было ценным подарком.

27 июня 1927 года Совнарком и ЦИК СССР издали постановление, согласно которому звание Героя Труда стало официальным на всей территории страны. Оно вручалось президиумами ЦИК СССР или ЦИК союзных республик «лицам, имеющим особые заслуги в области производства, научной деятельности, государственной или общественной службы, проработавшим в качестве рабочих или служащих не менее 35 лет».

Звание просуществовало свыше десяти лет. За это время его были удостоены чуть более 1 тыс. человек. По словам историков, награда не стала массовой в первую очередь из-за ценза, связанного с трудовым стажем. Однако власти СССР не отказались от идеи поощрения граждан за ударный труд.

«В 1930-е годы в идеологии происходит переход от культа героев-жертв к культу героев-созидателей, приносящих пользу в строительстве социализма. Героизм становится массовым, но в то же время индивидуализированным», — рассказал в беседе с RT доктор исторических наук Виталий Тихонов.

По его словам, примером таких новых героев стали участники движения стахановцев.

27 декабря 1938 года Президиум Верховного Совета СССР своим указом учредил звание Героя Социалистического Труда.

«Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью отличия в области хозяйственного и культурного строительства и присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта, торговли, научных открытий и технических изобретений проявили исключительные заслуги перед государством, содействовали подъёму народного хозяйства, культуры, науки, росту могущества и славы СССР», — говорилось в положении о звании.

Первым Героем Социалистического Труда стал 20 декабря 1939 года фактический глава СССР Иосиф Сталин. Это, по словам Виталия Тихонова, подтвердило высочайший статус новой награды. Сталин был удостоен её за партийное и государственное строительство.

Изначально Героям Социалистического Труда вручали орден Ленина и специальную грамоту. Однако, по словам историков, вскоре руководство СССР задумалось над созданием особого знака, позволяющего внешне отличать Героев Социалистического Труда от других обладателей ордена Ленина.

Указом Президиума ВС СССР от 22 мая 1940 года «О дополнительных знаках отличия для Героев Социалистического Труда» была учреждена медаль «Серп и Молот».

Медаль представляла собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами на лицевой стороне. В её центре располагались рельефные серп и молот. На оборотную сторону медали наносилась надпись: «Герой Социалистического Труда». Награда изготавливалась из золота 950-й пробы и весила 15,25 г. Её прикрепляли к пластине, покрытой красной муаровой лентой.

«Звание Героя Социалистического Труда и, соответственно, медаль «Серп и Молот» стали средством поощрения лидеров в различных профессиональных отраслях, стимулом для новых трудовых свершений», — отметил в разговоре с RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

«Профессиональные подвиги»

В первые годы существования звания и медали награждения носили единичный характер. После Сталина Героями Социалистического Труда были выдающиеся оружейники Василий Дегтярёв и Фёдор Токарев. Всего в 1939—1940 годах звания удостоились 11 человек.

В ноябре 1943 года звание Героя Социалистического Труда было присвоено сразу 127 советским железнодорожникам. Среди них появились первые женщины — Антонина Александрова, Анна Жаркова и Елена Чухнюк. Шесть человек получили звание посмертно.

«Героями Социалистического Труда впервые массово стали за свои профессиональные подвиги обычные рабочие и инженеры», — подчеркнул в беседе с RT методист научно-методического отдела Музея Победы Николай Лахтиков.

С 1949 года появилась возможность повторного присвоения звания Героя Социалистического Труда — в том случае, если человек после первого награждения снова добился высоких профессиональных показателей. Дважды Героям на малой родине устанавливали бронзовые бюсты.

В послевоенные годы звания были удостоены несколько тысяч человек, имевших особые заслуги в сфере развития сельского хозяйства. Так, в 1949 году его получили школьники, отличившиеся при сборке хлопка и чая.

«Фактически награда должна была выполнять функцию стимула и маркера инновационной деятельности в социалистическом обществе», — рассказал Виталий Тихонов.

В 1967 году Герои Социалистического Труда получили ряд льгот, включая первоочередную выдачу жилья, персональные пенсии, бесплатный проезд в общественном транспорте, путёвки в санатории, специальные коммунальные тарифы и освобождение от некоторых налогов.

«Пик награждений наблюдался в брежневский период, когда произошёл отказ от репрессивных мобилизационных подходов. Тогда власти искали пути стимулирования развития экономики и поднятия производительности труда при помощи расширения методов морального поощрения», — отметил Виталий Тихонов.

Всего за время существования звания Героя Социалистического Труда оно присваивалось 20 747 раз. Однако некоторые граждане по разным причинам лишались звания или указы о награждении отменялись. В итоге к моменту распада СССР осталось 20 615 Героев Социалистического Труда, из них 201 — дважды и 15 — трижды, включая физиков Анатолия Александрова и Игоря Курчатова, авиаконструкторов Сергея Ильюшина и Андрея Туполева, металлурга Ефима Славского. 11 Героев Социалистического Труда были также Героями Советского Союза, восемь — полными кавалерами ордена Славы.

Более чем в половине случаев звание Героя Социалистического Труда было присвоено за достижения в сфере сельского хозяйства.

В последний раз звание присудили 21 декабря 1991 года оперной певице Бибигуль Тулегеновой.

«Награда стала символом эпохи, отражением советской социально-политической системы. По статусу она приравнивалась к званию Героя Советского Союза и должна была отражать положение человека труда в социалистическом обществе», — отметил Виталий Тихонов.

В 2013 году в РФ было учреждено звание Героя Труда Российской Федерации.