Никола Летний: история и значение праздника

22 мая православная церковь празднует день памяти святителя Николая Чудотворца. День этот в народе получил название Никола Летний. Дней памяти, посвященных этому святому, в году несколько: есть еще Никола Осенний и Никола Зимний. Сегодня в церкви вспоминают перенесение мощей Святителя Николая Чудотворца из Мир Ликийских, в которых он жил (сейчас это территория современной Турции), в итальянский город Бари.

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В православной традиции Николай Чудотворец считается одним из самых почитаемых святых, покровителем путешественников, моряков, купцов, а также защитником невинно осужденных. А на Руси Николай Чудотворец стал самым почитаемым святым, третьим по важности и значимости после самого Иисуса Христа и Пресвятой Богородицы. С уверенностью можно сказать, что в нашей стране нет ни одного храма, где его икона не занимала бы видного и почетного места.

Николай Чудотворец заслужил всенародную любовь своей добротой, бескорыстной помощью и чудесами, которые навсегда вошли в народные легенды. Святитель Николай родился в 270 году в Ликии, так называлась местность на юге Малой Азии. Сейчас там расположены турецкие провинции Анталья и Мугла. А в то время Ликия была греческой колонией. Родившись в богатой семье, он с ранних лет стремился помогать бедным и нуждающимся, а после стал епископом в городе Миры.

Самыми знаменитыми стали добрые поступки, которые он совершал тайно ото всех. Известна трогательная история о помощи бедному человеку, который не мог выдать замуж дочерей. Святой Николай тайно подбросил мешочек с золотом в дом этой семьи, чтобы у девушек появилось приданое. Есть и другие истории, в которых Николай Чудотворец тайно помогал нуждающимся, спасал погибающих и несправедливо осужденных, исцелял больных. Одна из самых известных историй как он спас от смерти трех человек, несправедливо приговоренных к казни. Благодаря его вмешательству судьи изменили решение, дав им свободу. Есть легенда и о том, как в штормовое море попал корабль с паломниками, и Николай явился им во сне, утешил и направил к берегу, тем самым спас их от гибели. Его жизнь это пример истинной любви и заботы о людях, и именно это принесло ему любовь миллионов людей по всему миру.

«Образ святителя Николая близок не только простому народу, но и интеллигенции. Замечательно преломление этого образа в творчестве русских писателей, оказавшихся в XX веке в изгнании или вынужденной эмиграции после гражданской войны. Тогда русские люди особо заботились о сохранении национальной культуры и церковной традиции.

«Удивительно раскрывает почитание святителя Николая книга «Образ Николая Чудотворца Алексея Ремизова, построенная на исследовании греческих, латинских и славянских текстов о нем, говорит Лидия Крошкина. Сама история создания этого произведения похожа на приключенческий роман. Заказано оно было для издательства YMCA-Press Николаем Бердяевым в 1925 году, а издано только в 1931 году. Причем Николай Александрович настаивал, что только Ремизов может эту книгу написать и что «она нужна русскому человеку не меньше, чем историко-философский труд Бориса Зайцева «Преподобный Сергий Радонежский.

Как рассказала культуролог, Ремизов в свойственной ему витиеватой манере рисует образ Николая. С одной стороны, автор аккуратно и профессионально передает источники и историографию жития святого. С другой язык, композиция и даже визуальные средства напоминают феерию из похвалы, многочисленных историй и баек, богословских заключений, духовных стихов, исторических сведений и многого другого.

«Особенно проникновенно, на мой взгляд, ремизовский образ Николая отражает «русского Николу, византийские чудеса которого совершились на русской земле. И после Богородицы ему первому поклон, говорит Лидия Крошкина.

«На Москве у всякой бабы свой сказ про Николу, пишет Ремизов . Он чутко передает народную логику: простому человеку нельзя называться именем Христовым, а именем Николы да. Ведь Никола «человек с открытым и готовым на помощь сердцем, «со всей теплотою сердца светящего и согревающего, «с ясным зрением и внимательным чутким слухом к самой тихой жалобе и к самой скрытой замаскированной скорби, «предстательствующий перед Спасителем за грешного и бедующего человека с его загадочной и превратной судьбой.

«И тут вспоминается собственная история, рассказывает Лидия Крошкина, как однажды в голодные 1990 годы, будучи беременной, на утренней молитве, глядя на икону Николы, даже не помолилась, вздохнула «мне так чего-нибудь хочется (жили мы тогда буквально на щах и каше), а к вечеру сестра из Москвы привозит толстый мешок с разными вкусностями от «тайного друга. Первая мысль деяние в духе Николая. А вот чудесным образом пришедший ко мне от одного доброго реставратора спасенный образ Святителя Николая из разрушенного Страстного московского монастыря. Смотришь на него и видишь, что это «человек с открытым и готовым на помощь сердцем.

«Собирательный образ христианина, который сложился в житии святителя Николая это образ человека живого, находящегося в гуще событий, который поступает в соответствии с христианским идеалом в конкретных ситуациях жизни.

В христианском мире мнения по поводу историчности образа святителя Николая разделились, говорит Александр Копировский.