В Петербурге поймали лося на футбольном поле

Двоих лосей поймали в Санкт-Петербурге, один из них погиб, другого вывезли в естественную среду обитания, местонахождение еще одного устанавливают. Как сообщила пресс-служба администрации Фрунзенского района города, первый сигнал об обнаружении животных дежурные службы получили рано утром 21 мая. Сообщалось о том, что на территории района заметили трех лосей.

© Соцсети

Первое животное нашли раненым на пересечении Будапештской улицы и проспекта Славы. Специалисты сделали ему укол снотворного, чтобы осмотреть. Оказалось, что зверь, перепрыгивая через ограду, получил серьезные ранения. Его доставили в ветклинику, но спасти не смогли.

Второй лось был найден на территории футбольного поля на Витебском проспекте. У него оказались повреждены рога. Ветеринары их обработали, после чего лося вывезли в лес, предварительно надев GPS-треккер, чтобы можно было отследить его дальнейшую судьбу.

"Третий лось <...> убегал из города вдоль железнодорожного полотна", - говорится в сообщении пресс-службы.