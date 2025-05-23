«Чертолье»: чем известно место, на котором стоит Храм Христа Спасителя

Место основания Храма Христа Спасителя окутано мифами, легендами и преданиями мистического плана. В книге «Волхонка. Знаменка. Ленивка. Прогулки по Чертолью» историк А.А. Васькин утверждает, что задолго до крещения Руси на этом месте располагалось языческое капище, где славяне приносили жертвы Перуну.

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Участок, который ныне окружает улицу Пречистенку, изначально назывался Чертольем. Там вдоль глубокого оврага протекал ручей, он вызывал у людей отвращение из-за зловонного запаха и расположения. Верующие христиане старались миновать Чертолье и поговаривали, что овраг в нем вырыла нечистая сила.

При Иване Грозном в Чертолье перенесли Алексеевский женский монастырь, который пострадал во время Смуты, но не менял расположения сотни лет до указа Николая I. В 1830-х годах император велел переместить монастырь в Красное Село и построить на его прежнем месте Храм Христа Спасителя как символ божьей помощи в победе над армией Наполеона.

Согласно распространенной московской легенде, игуменья Алексеевского монастыря Клавдия была против замысла Николая I и прокляла участок бывшего Чертолья, чтобы это место лишилось всякого благополучия. Официальных документов, которые подтверждают это событие, нет, однако построенный храм простоял на «чертовском» месте чуть более полувека, а возведение сталинского Дворца Советов на нем закончилось, едва начавшись. Не стал исключением и бассейн «Москва», что позднее был устроен на этом участке, он тоже довольно быстро канул в лету.

В 2017 году второй мэр Москвы Ю.М. Лужков рассказал «Комсомольской правде» о специальном обряде, на который ему пришлось пойти ради успешного воссоздания Храма Христа Спасителя на злополучном месте. «Мне пришла идея. Построить внизу, на фундаменте Дворца Советов, Храм Преображения Господня. Чтобы получить прощение игуменьи за святотатство 19 века, вынужденное разрушение нашими предками ее намоленного храма и женского монастыря.», — сообщил политик.

По замыслу коммунистических лидеров СССР Дворец Советов должен был стать не просто большим зданием, а огромным сооружением, символизирующим громадный потенциал социалистического государства. Предполагалось, что архитектурная часть сооружения займет около 7 млн м3, а его высота составит более 400 м. Особое внимание уделяли стометровой фигуре В.И. Ленина, которая должна была находиться на самой вершине постройки. Скульптор Г.И. Кепинов называл ее неотъемлемой частью здания, без которой проект не может существовать.

Возведение фундамента Дворца Советов завершилось в 1939 году. Тогда на V пленуме правления Союза советских архитекторов совместно с художниками и скульпторами был обсужден дальнейший план реализации этого проекта. «Если пирамиды Египта и другие величайшие сооружения мира, частично сохранившиеся до нашего времени, являются памятниками эксплуатации и рабства, то наш дворец войдет в историю тысячелетий как памятник освобожденного, созидательного труда, памятник социализма и коммунизма, памятник великой сталинской эпохи.», — провозглашал на собрании архитектор А.М. Заславский.

Однако планам советской власти не удалось осуществиться. Масштаб работы над дворцом был настолько велик, что сроки его реализации сдвигались все дальше, а затем началась война и проект заморозили. Массивность, многофункциональность площадки и трудоемкость создания ее визуальной составляющей шли вразрез с существующими реалиями.

В первом выпуске журнала «Наука и жизнь» от 1989 года вышла статья инженера А.Ф. Иванова, который изучал чертежи Храма Христа Спасителя перед его взрывом. В публикации говорилось о том, что автор вместе с коллегой обнаружил тайный подземный ход, проходящий от собора к Кремлю. Планировал его использовать Сталин в своих интересах или нет, остается неизвестным. Однако существует мнение о том, что лидер СССР хотел извлечь из необычных свойств бывшего Чертолья максимальную выгоду, так как верил в сверхъестественное.

В книге И.Г. Сергиевской «Москва таинственная. Все сакральные и магические, колдовские и роковые, гиблые и волшебные места» представлена версия о том, что большевики желали видеть Дворец Советов построенным по образу и подобию священной вавилонской башни Этеменанки. Автор полагает, что огромный зиккурат со скульптурой Ленина должен был сыграть ключевое значение в сооружении мистического «места силы», которое позволило бы Сталину и его легендарному предшественнику получить небывалое могущество.

И.Г. Сергиевская сообщает, что сакральным дополнением к Дворцу Советов могли выступать семь московских высоток, которые были спроектированы по личному распоряжению вождя. Согласно позиции эзотериков, приведенной в книге, эти столичные здания представляли собой многоступенчатые пирамиды, которые возводились с целью воскрешения Ленина и Сталина.