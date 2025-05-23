История русского спецназа от летучих отрядов Петра I до Дикой дивизии

Подразделения специального назначения входили в состав русской армии всегда. Они выполняли задачи особой сложности, и одно упоминание о них приводило противника в ужас. Они имели особый статус, но спецназом стали называться только в ХХ веке.

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Татарская конница

Спецназ - это определенная психология. В России, стране с сильной православной традицией, первыми "спецназовцами" были наёмники. Им дозволялось делать то, что не могли себе позволить регулярные соединения. Войском специального назначения можно считать татарскую конницу, отряд которой определил победу Москвы в Шелонском сражении.

Как следует из новгородских источников, новгородцам поначалу удалось использовать перевес в силах. Они “бишася много и побиша москвич много”, а под конец погнали “москвичи за Шелону”. Но тут на новгородскую пехоту обрушились татары. Отряд касимовских татар, приданных воеводе Стриге Оболенскому, видимо, подоспел на Шелонь в разгар боя.

Ни псковичи, ни двор Ивана III в битве не участвовали. Отборный отряд конницы - архиепископский полк - еще имел возможность вступить в дело и отогнать татар. Но он не двинулся с места. Напор татарской конницы, действовавшей с особой жестокостью, просто не оставил новгородцам шансов на успешный исход битвы.

Летучие отряды

В ходе Северной войны для быстрых и эффективных действий против гарнизонов и отдельных частей противника нередко создавался временный «летучий отряд» (корволант), состоявший из кавалерии, пехоты, посаженной на лошадей и артиллерии.

Так, успешные действия корволанта А. Д. Меньшикова отмечены в сражении под Калишем (1706 год), и в период обороны Полтавы. Однако, самой известной победой русского «летучего отряда» является битва при Лесной в ноябре 1708 года, когда русским войскам удалось разгромить идущий на соединение с Карлом XII 12-тысячный шведский корпус Левенгаупта. Помимо разгрома шведского отряда был взят огромный обоз с продовольствием и снаряжением, что в значительной мере сказалось на общем ходе войны.

16 февраля 1810 года был образован Гвардейский флотский экипаж. Находясь под впечатлением Морского батальона Наполеона, Александр I решил создать подобную гвардейскую воинскую часть.

Боевое крещение экипаж принял в Отечественной войне 1812 года успешно действуя, как инженерное подразделение Особенностью действий моряков на первом этапе Отечественной войны стало то, что они, используя подручные средства, быстро сооружали переправы для отступавших русских войск, несли их охрану, а затем уничтожали мосты перед лицом приближающегося врага.

В начале Бородинской битвы, дав возможность русским егерям отступить через Колочь, моряки подожгли мост. Однако уже по горящему мосту части 106-го французского полка все же удалось перейти реку. В контратаке приняли участие три русских егерских полка и команда моряков (30 человек). В результате французский полк был практически полностью уничтожен и противник на данном участке сражения более не предпринимал серьёзных атак. В районе Багратионовых флеш отличилась и артиллерия Гвардейского экипажа, способствовавшая отражению кавалерийских атак на каре Измайловского и Литовского полков. Всего в Бородинской битве Гвардейский Флотский экипаж потерял 24 офицера и матроса убитыми и ранеными. 27 человек за отличие при Бородине были отмечены различными наградами

Пластуны

Спецназом именно в том значении, в каком мы понимаем слово "спецназ" сейчас, считаются пластуны. Слово "пластун" происходит от глагола "пластувати" - ползать, прижимаясь к земле. Таким образом, это слово отражает не только способ незаметного передвижения, но и сам принцип ведения операций: незаметно для противника, сливаясь с окружающей обстановкой. По словам исследователя казачества Д. Кошкарева, ещё запорожцы залегали пластом в днепровских камышах, высматривая неприятеля и совершая небольшие разведовательно-диверсионные операции. В числе 40 запорожских куреней значился так называемый Пластунский, казаки которого исполняли эту службу.

В пластунские команды проводился очень жесткий отбор среди наиболее подготовленных в физическом и психологическом плане казаков. Все снаряжение и оружие пластунов было приспособлено для действий в самых различных условиях: от плавней Кубани и до покрытых лесом гор. Современники определяли тактику действий пластунов лаконично и точно: "волчий рот и лисий хвост".

В 1842 году были созданы первые штатные команды пластунов в конных полках и пеших батальонах Черноморского войска (по 60 человек). Большую роль сыграли пластуны в столкновениях с горцами, а также они отличились в Крымскую войну на Тамани и во время обороны Севастополя.

В случае обнаружения противником в ходе разведки пластуны практически никогда не сдавались. Считалось за правило, что пластун лучше погибнет, чем потеряет свободу. Грамотно выбрав позицию и заблаговременно наметив пути отступления в случае погони, пластуны либо отстреливались, либо сливались с местностью, умело используя её особенности. Неприятель предпочитал избегать прямого столкновения с отрядом разведчиков и не преследовать его, поскольку в этом случае он легко мог попасть в засаду и понести бессмысленные потери от меткого огня пластунов

Дикая дивизия

"Дикой дивизией" называли Кавказскую туземную конную дивизию. Она была сформирована 23 августа 1914 года. На 90 % дивизия состояла из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, как и все туземные жители Кавказа и Средней Азии, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу. Многие русские дворяне служили в дивизии офицерами.

"Дикая дивизия" хорошо зарекомендовала себя во многих сражениях Первой Мировой войны. Дивизия принимала активное участие кв Корниловском выступлении в августе 1917 года.

По поводу "дикой дивизии" до сих пор продолжаются споры. По одним источникам, морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в дивизии, была дружественной и даже либеральной. Важной особенностью всадника-горца было чувство собственного достоинства и полное отсутствие какого-либо раболепства и подхалимства. Выше всего ценились не чины и звания, а личная храбрость и верность.

Другие же источники говорят об обратном. Личный состав «дикой дивизии» отличался низкой дисциплиной и любовью к воровству: «На ночёвках, и при всяком удобном случае, всадники норовили незаметно отделиться от полка с намерением утащить у жителей всё, что плохо лежало. С этим командование боролось всеми мерами, вплоть до расстрела виновных, но за два первых года войны, было очень трудно выветрить из ингушей их чисто азиатский взгляд на войну, как на поход за добычей".

Пунинский отряд

К спецназу Первой Мировой можно отнести конный отряд особого назначения под руководством Леонида Пунина. Отряд состоял из одиннадцати офицеров, семнадцати урядников и младших офицеров, 296 казаков. В отряд входили семь подрывников, двенадцать связистов (телефонисты и телеграфисты), шесть кузнецов, три ветеринара, пять фельдшеров и три доктора, а также орудие, размещенное на конке. Пунинцы приступили к диверсиям на всех железнодорожных магистралях от Рижского залива до Полесья. Их целями стали узловые железнодорожные станции: Гродно, Лодово, Волковыск и Ново-Троки. Кроме этого, отряд успешно выполнял и другие оперативные задачи командования фронтов.

Эффективности работы отряда особой важности способствовало правильная структура подразделения: при необходимости отряд мог быть разбит на восемь самостоятельных групп по 20-25 человек, каждая из которых могла выполнять свою конкретную задачу. Конный отряд Пунина был снаряжен холодным оружием и немецкими винтовками. Патроны партизаны добывали из обозов и складов противника, а продовольствие либо покупалось у местного населения, либо изымалось у немцев. Пунинский отряд особой важности принимал участие в боях на Рижском плацдарме, в Двинской, Митавской и Рижских операциях.

Спецназ ГРУ

24 октября 1950 года - день создания спецназа ГРУ. Подготовка спецназа отличалась высокой интенсивностью и проводилась с использованием индивидуальных программ. К каждым 3-4 солдатам был приставлен 1 офицер, который денно и нощно следил за своими воспитанниками. А сами офицеры обучались по такой насыщенной программе, что после нескольких лет подготовки каждый из них самостоятельно мог заменить целое общевойсковое подразделение. Спецназ был засекречен больше, чем ядерные разработки СССР. По крайней мере, о наличии ядерных ракет, бомбардировщиков с ядерными боеголовками и атомных подводных лодках знали все, а о спецназе ГРУ - далеко не каждый маршал и генерал.

Спецназ выполнял и по сей день выполняет задачи повышенной сложности и секретности: борьба с терроризмом, организация и ведение разведки, выполнение спецзаданий за границей и многое другое. Спецназ - элита российской армии, её гордость и сила.