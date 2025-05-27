История и традиции праздника День предпринимателя

По данным на январь 2024 года, число предпринимателей в России достигло максимума за восьмилетний период: были зарегистрированы 6,35 миллиона индивидуальных предпринимателей (ИП). У бизнесменов в нашей стране есть собственный профессиональный праздник. «Лента.ру» рассказывает, когда отмечают День предпринимателя в 2025 году и как появился этот праздник, а еще публикует интересные факты о предпринимательстве в России.

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Дата Дня предпринимателя в 2025 году

Праздник, который появился в России в 2007 году, всегда отмечают в один и тот же день — 26 мая. В 2025-м дата выпадает на понедельник. Отдельный выходной в честь него не предусмотрен.

День предпринимателя в России ежегодно отмечается 26 мая

Кстати, аналогичный праздник отмечают в США каждое третье воскресенье ноября: Национальный день предпринимателей ввел Барак Обама, который тогда был президентом страны. В 2010 году он объявил период с 14 по 20 ноября Национальной неделей предпринимательства и призвал американцев отметить ее тематическими мероприятиями.

Есть такие праздники и в других странах:

на Украине День предпринимателя выпадает на первое воскресенье сентября;

в Азербайджане его отмечают 25 апреля;

Республика Беларусь празднует этот день 2 октября;

Киргизия — 20 сентября.

История праздника День предпринимателя

Полное название праздника — День российского предпринимательства, он закреплен указом президента России Владимира Путина от 18 октября 2007 года.

День предпринимателя учредили вскоре после того, как глава государства принял закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ», который вступил в силу с 1 января 2008-го. В нем прописаны нормы, которые регулируют отношения между ИП, юридическими лицами и государством, а также перечислены положенные бизнесу меры поддержки.

День предпринимателя призван «повысить статус» людей, которые заняты в сфере экономики и бизнеса, а также привлечь внимание к трудностям, с которыми они сталкиваются

История предпринимательства

История отечественного предпринимательства берет свое начало еще в эпоху древней Руси, хотя в те времена такого термина, конечно, не существовало. Людей, которые обменивали одни товары на другие, называли торговцами. Чаще всего ими становились дружинники и князья.

Портрет купеческой семьи. Первая половина XIX века

Профессиональные купцы начали появляться только в X веке: тогда же стали формироваться первые поселения ремесленников, которые превратились в пункты обмена товарами. В XII веке постепенно стали создаваться организации, которые объединяли купцов: членство в них стоило примерно 10 килограммов серебра и рулон дорогой ткани.

Именно промышленники и купцы отвечали за развитие городов и освоение новых земель. Они же стояли у истоков социальной и транспортной инфраструктуры.

В XV веке появились первые семейные династии российских предпринимателей: целые купеческие семьи вроде Никитниковых, Шориных и Светешниковых.

Основанная в 1856 году Третьяковская галерея носит фамилию предпринимателя и купца Павла Третьякова

Свободное предпринимательство в России стало развиваться после отмены крепостного права. К началу XX века порядка пяти миллионов человек вышли на рынок. В числе успешных бизнесменов того времени были и бывшие крестьяне.

После свержения царского режима и создания Советского Союза государство начало уничтожать коммерческую деятельность, установив собственную монополию во всех сферах торговли и промышленности. Предприниматели не пропали окончательно, но ушли в тень.

Официальный статус предпринимательство в СССР получило только в 1986 году. Тогда был принят закон «Об индивидуальной трудовой деятельности», который допускал индивидуальный труд граждан в сфере кустарно-ремесленных промыслов и бытового обслуживания населения.

В 1991 году появилось понятие «индивидуальный предприниматель», закрепленное законом «О предприятиях и предпринимательской деятельности». Документ разрешал заниматься бизнесом лично или с привлечением наемных сотрудников.

Традиции Дня предпринимателя

В честь праздника традиционно устраивают конференции, семинары и форумы, в которых принимают участие известные бизнесмены, политики и эксперты. Они обсуждают проблемы малого и среднего бизнеса, делятся опытом и рассказывают об успешных кейсах. А еще — обмениваются новыми идеями.

В столице каждый год проходит Московская неделя предпринимательства (МНП), которая позволяет бизнесменам, в том числе начинающим, найти новые связи и презентовать свои проекты. В ходе мероприятия участники могут напрямую пообщаться с руководителями топовых компаний и другими успешными предпринимателями.

Еще в честь праздника устраивают конкурсы, выставки и торжественные концерты.

Бизнесменов с профессиональным праздником поздравляют политики и представители власти. Например, в 2023 году президент Владимир Путин встретился с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» в Кремле, где лично поздравил их с Днем предпринимателя.

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