Закат нацистской Германии: какими были последние дни рейха

Формально Третий рейх не закончил свою зловещую историю ни 30 апреля 1945 года, когда покончил с собой Адольф Гитлер, ни 2 мая, когда был взят Берлин, ни даже 9 мая, когда был подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Гитлеровское государство окончательно умерло через полтора месяца после победы над ним на руках у безутешной Британии.

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Последнее завещание Гитлера

Создатель Третьего германского рейха Адольф Гитлер провел свои последние дни в бункере рейхсканцелярии на глубине 12 метров. Киношники не врут — он действительно стал развалиной: с большим усилием передвигался, склоняя туловище вперед и с трудом волоча ноги, из уголков его рта часто капала слюна, в кишечнике, говоря медицинским языком, наблюдалось повышенное газообразование. Все более уси­ливался дрожательный паралич левой руки и левой ноги.

Но интеллектуально остатков адекватности фюрер не терял. Правда, после того как еще 21 апреля при изучении карты положения на фронтах он признал, что "в этих условиях больше не в состоянии командовать" и война проиграна, у него появился навязчивый пунктик: на протяжении всех оставшихся ему дней он постоянно говорил о том, как лучше всего покончить с собой. Это однако не мешало ему сотворить нечто вроде политического завещания и распорядиться о том, кому он передаст власть после самоубийства.

Проблема была серьезная. Его ближайший и очень давний соратник, Герман Геринг попытался 23 апреля сам взять власть в свои руки, но был обвинен Гитлером в государственной измене и арестован. Глава нацистского репрессивного аппарата Генрих Гиммлер вышел через шведов на связь с американцами, объявив, что Гитлер скоро будет мертв, после чего Германия будет готова сдаться западным союзникам; фюрер узнал об этом, объявил Гиммлера в "величайшем предательстве" и также снял его со всех постов. Из ближайшего окружения рядом с главой Третьего рейха оставались теперь только Геббельс и Борман — их Гитлер и назначил своими наследниками. Но на пост формального главы государства — рейхспрезидента — поставил довольно неожиданную, на первый взгляд, фигуру.

Верховный главнокомандующий волчьей стаей

Так на политический небосклон рейха неожиданно попало имя Карла Деница, в 1945 году ему исполнилось 54 года. Начав военную карьеру лейтенантом в надводном флоте, затем пройдя службу стрелком и летнабом в авиации, он в декабре 1916 года обратил свое внимание на флот подводный. Послужив офицером на одной подлодке и получив в марте 1918 года под командование другую, он успел за семь месяцев добиться пяти побед, утопив у англичан кораблей общим водоизмещением больше 16 тыс. тонн.

Пройдя британский плен, а в период между мировыми войнами, покомандовав различными надводными кораблями, Дениц в 1936 году был назначен "фюрером подводных лодок". К началу Второй мировой войны он пришел не только во главе мощного подводного флота Германии, но и с концепцией объединения подлодок в группы для наиболее эффективного уничтожения судовых конвоев противника. Эти группы кем-то были метко названы "волчьими стаями".

Крови они англо-американским союзникам пустили весьма немало. В "неограниченной подводной войне" немцы с 3 сентября 1939-го по 7 мая 1945 года потопили больше 3 тыс. кораблей и судов противника общим тоннажем больше 14 млн брутто-тонн. При этом лично Дениц отметился в качестве военного преступника, собственным приказом запретив своим подводникам оказывать помощь экипажам потопленных ими судов.

Впрочем, союзники тоже отвечали жестко и умело: за время войны немцы потеряли 648 подводных лодок и от 30 до 40 тыс. их моряков. С 30 января 1943 года Карл Дениц получил звание гроссадмирала и был назначен командующим всеми военно-морскими силами рейха. В этом звании он и взобрался на политическую вершину постгитлеровской Германии.

После капитуляции

Когда на переданное Сталину извещение о перемене власти в Германии от советского командования пришел категоричный ответ с требованием о безоговорочной капитуляции, новый рейхсканцлер Йозеф Геббельс осознал, что для него все кончено и покончил с собой. Борман попытался бежать из Берлина, но при попытке прорыва через боевые порядки советских войск был убит. Таким образом, во главе постгитлеровской Германии и оказался единолично Карл Дениц, которого в Берлине не было. Он еще 21 апреля улетел на север к границе с Данией, чтобы там возглавить оборону.

Безоговорочная капитуляция была подписана 9 мая 1945 года от имени лишь вооруженных сил Германии. Так что формально рейх как государство продолжал существовать и Дениц был его главою, несмотря на создание оккупационных администраций союзников.

Разместившись в городе Фленсбурге, ставший не только президентом, но и канцлером, гроссадмирал собрал там уцелевших руководителей министерств и ведомств. Бывшему министру финансов Людвигу Шверин фон Крозигу он поручил сформировать новое правительство.

Кабинет сохранился практически полностью, включая даже министерство вооружений. Были упразднены лишь три ведомства — уже очевидно неактуальное министерство оккупированных восточных территорий, ненавистное союзникам министерство народного просвещения и пропаганды, а также токсичное после измены Геринга его личное министерство авиации.

Новая администрация рейха стала функционировать сразу же так, будто с военным поражением в Германии ничего не изменилось. Тем более, что лично Дениц против нацистского режима особых возражений никогда не имел, Гитлера уважал, а борьбу с коммунизмом считал долгом каждого порядочного европейца.

Но главное, Дениц первым делом вышел на связь с британским командованием, в чью будущую сферу оккупации входил Фленсбург. Он рассчитывал, что в антироссийской паранойе британский премьер Черчилль непременно захочет опереться на новую, уже не гитлеровскую Германию. И в целом он был не так и далек от исполнения своего замысла.

Планы Черчилля

Весной 1945 года германские военнопленные в британском плену уже содержались так, будто и не покидали рядов вермахта. У них не было только оружия, но сохранялась собственная военная организация, собственное военное управление, даже собственная военная подсудность. Дело в том, что Уинстон Черчилль уже вовсю раздумывал над планом послевоенного отбрасывания советских войск из Восточной Европы. Прежде всего из Польши, которая должна была продолжать служить британской гиеной на пороге России.

Причем Черчилль раздумывал деятельно — его генералы уже прорабатывали военные соображения по возможному будущему наступлению на русских совместно с американцами. Естественно, что какое-то подобие хоть как-то легитимного правительства рейха в эти планы Черчилля вписывалось вполне. Тем более, что Дениц своими первыми приказами понуждал вермахт до последнего сражаться на Восточном фронте, в Берлине, в Чехословакии, зато уже 3 мая отправил своего посланца к британскому командующему фельдмаршалу Монтгомери с предложением капитуляции немецких войск на северо-западе Германии англичанам.

Предложение было принято — на следующий день Монтгомери капитуляцию принял. Вместе с сухопутными войсками рейха англичанам сдался и флот, также сохранивший свою военную организацию. Но слишком уж велик был к тому времени боевой и международный авторитет Советского Союза и его армии. А вооруженная сила численностью 11 млн человек как-то не вызывала желания проверять ее на дополнительную прочность после сокрушения Германии, подчинившую еще недавно всю Европу.

Так что Черчиллю, как он ни пускал намеки на возможность признания — ради сохранения порядка и управляемости среди немецкого населения — "технического" правительства Деница, пришлось смириться с безнадежностью своих планов. Русские были слишком сильны, а безоговорочность капитуляции германских вооруженных сил они однозначно понимали как "полную победу над Германией", при которой именно "Германия полностью разгромлена". И 23 июня 1945 года господа англичане были вынуждены арестовать правительство Деница и его самого. И Третий рейх стал покойником окончательно.

Александр Цыганов, обозреватель Аналитического центра ТАСС.