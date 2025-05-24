Сестры крейсера «Аврора»: какой судьбы удостоились «Паллада» и «Диана»

Для многих крейсер «Аврора» ассоциируется с легендой об Октябрьской революции: о том, как выстрел его орудия послужил сигналом к штурму Зимнего дворца, а с борта передали радиообращение Ленина о начале восстания. Другие рассказывали о нем анекдоты как о самом страшном оружии: «один холостой выстрел — и 70 лет разрухи». Куда менее известно, что у «Авроры» было две «сестры», — однотипные крейсеры «Диана» и «Паллада», причем последняя в итоге оказалась на японской службе. О том, правда ли это были хорошие крейсеры и как прошла их служба, — в материале «Газеты.Ru».

© РИА Новости

Богини русского производства

В конце XIX века среди великих держав шла небывалая гонка морских вооружений, чей темп можно сравнить только с развитием ракетной техники в 1950-1970-х. На флоте стремительно утолщалась броня и рос калибр орудий, и многие корабли устаревали, не успев сойти со стапелей. Российская империя, имевшая по меркам передовых стран довольно слабую промышленность, пыталась в этом соревновании не отстать.

Три бронепалубные крейсера типа «Диана» («Паллада», «Диана» и «Аврора») были созданы в ходе одной из таких попыток.

Изначально их планировали сделать классическими крейсерами, то есть океанскими охотниками на вражеские торговые суда, достаточно быстрыми, чтобы уйти от тяжелых боевых кораблей. Но ко второй половине 1890-х годов отношения с Великобританией наладились, и на первый план вышла угроза войны с Германией на Балтике. Поэтому еще на стадии проектирования конструкцию кораблей изменили, чтобы сделать их более пригодными к прямому боестолкновению.

Крейсеры типа «Диана» были первыми спроектированными в России металлическими кораблями такого класса. Инженерам при выдаче задания дали инструкцию ориентироваться на лучшие западные (или японские) образцы, и в качестве такового был выбран британский тип «Эклипс», создававшийся для тех же задач. Однако из-за малого опыта русских конструкторов на поздних этапах проектирования выяснилось, что корабль получится перегруженным на 180 тонн, так что число 152-мм орудий пришлось сократить с 10 до 8, отказаться от бронещитов, прикрывающих их, уменьшить запас топлива и количество провианта, который можно было взять в поход. Это сильно урезало как крейсерские, так и боевые возможности корабля. По сути, он стал одним из худших в своем классе среди всех иностранных аналогов. В том числе, уступал он японскому «Такасаго». Это не удивительно с учетом того, что проектировали его английские инженеры, а не сами японцы. Русские же верфи к помощи подобного рода не прибегали.

При этом корабль получился относительно современным. Помимо пушек, на нем были установлены торпедные аппараты, система постановки мин, электрические насосы для откачки воды. Под палубой был проложен трубопровод для тушения пожаров с паровыми помпами, а руль и клапаны паровых машин управлялись с помощью электрической системы, с органами управления в ходовой и в боевой рубках.

Из трех кораблей головным была «Паллада», спущенная на воду в августе 1899 года. Последней, 24 мая 1900 года, спустили «Аврору», слегка улучшенную по сравнению с «Палладой». Но, вопреки традиции, название проекта получило имя не головного корабля, а второго, «Дианы», как более короткого.

«Диана»

Этот корабль первым приступил к испытаниям, в ходе которых вскрылись многие недостатки проекта. Так, суммарная мощность паровых машин превышала проектную на 10%, однако несмотря на это, в том числе из-за неправильной посадки корабля в воде, шага винта и формы корпуса, крейсер никак не мог разогнаться до требуемых 20 узлов (37 км/ч). Максимальная скорость в 19 узлов не была слишком большой проблемой, но у «Дианы» обнаружились множественные сложности с надежностью, а так же с артиллерией, которые в срочном порядке начали исправлять на еще не достроенной «Авроре».

В 1902 году корабль был отправлен на Дальний Восток, где намечалась война с Японией. Она началась 9 февраля 1904 года, и начало боевых действий крейсер встретил в Порт-Артуре, будущей осажденной крепости. Летом началась осада города и было решено, что эскадре нет смысла оставаться в нем, а стоит попытаться прорваться во Владивосток и соединиться с базирующимся в нем отрядом крейсеров.

Попытка прорыва 10 августа получила известность как бой в Желтом море, в ходе которого русские адмиралы, будь они склонны к рефлексии, могли бы заметить множество тревожных сигналов. Так, в бою на дальней дистанции японские корабли попадали в цель заметно чаще русских, у эскадры были серьезные проблемы в управлении, моральном духе и дисциплине, а после возникновения проблем на флагмане она просто рассыпалась, нарушив строй. В итоге прорыв не удался, а большая часть кораблей вернулась в осажденный город, где впоследствии была уничтожена или захвачена.

«Диана» в том бою шла позади отряда броненосцев и в ходе второй фазы боя, после нарушения строя, прикрывала их от атак миноносцев и легких крейсеров. При этом она получила пробоину ниже ватерлинии, и когда с наступлением темноты русская эскадра повернула обратно в город, командир «Дианы» решил, что больше к бою она не пригодна.

Поэтому корабль ушел в принадлежащий Франции Вьетнам, пристав в городе Сайгон. Поскольку Франция была нейтральной страной, она обязана была интернировать (задержать) крейсер до заключения мирного договора между воюющими сторонами.

После подписания мира в 1905 году корабль вернулся в Россию, где прошел модернизацию и принял участие в Первой мировой войне в составе Балтийского флота. Основные силы немцев в той войне были заняты сковыванием британского «Великого флота», но даже та эскадра, которая была выделена для действий на Балтике, была гораздо сильнее русского флота. Поэтому крупных сражений там не было, а «Диана», будучи уже сильно устаревшей, участвовала только во вспомогательных действиях, вроде разведки, давления на коммуникации противника, прикрытия минных заградителей, охоте на вражеские заградители и т. д.

После установления советской власти в 1918 году «Диану» вывели из состава флота, а в 1922 году разделали на металл.

«Паллада»

«Паллада» была переправлена на Дальний Восток вместе с «Дианой», где наличие в эскадре двух греческих «богинь» вкупе с их не слишком высокими эксплуатационными качествами были поводом для постоянных моряцких шуток. Бой «Паллада» увидела раньше своей «сестры». 9 февраля отряд японских кораблей атаковал элементы русской эскадры, стоящие на внешнем рейде Порт-Артура, и выпустил по ним торпеды.

Одна из них (предположительно, выпущенная с «Касуми») попала в левый борт крейсера, взорвавшись в угольном бункере. Это было не так плохо, как если бы попадание пришлось в место поблизости с котлом. Начался пожар, один человек погиб от взрыва, еще двое от задымления, но с огнем команда справилась. Вскоре крейсер поместили в сухой док для ремонта и вернули в строй 16 апреля.

Летом «Паллада» несколько раз выходила в море и бомбила японские войска, осаждавшие город, но в столкновение с кораблями противника не вступала. Как и «Диана», крейсер пошел на прорыв и принял участие в сражении в Желтом море, но не ушла во Вьетнам, а вместе с основными силами вернулась назад в Порт-Артур.

Так начался растянутый конец русской службы корабля. В августе японцы установили осадные орудия, добивающие до бухты, и приступили к бомбардировке. К 23 октября «Паллада» получила три попадания, была повреждена снарядами 25, 27 и 28 октября и снова попала под обстрел 31 октября. 5 декабря японцы захватили господствовавшую над городом гору Высокая, разместили на ней корректировщиков, и с того момента расстреливали корабли прицельно.

7 декабря крейсер получил четыре попадания крупнокалиберных снарядов и затонул на мели.

5 января крепость капитулировала, в город вошли японцы. Потопленные в гавани корабли были повреждены не очень сильно, и потому, получив контроль над городом, японцы решили их поднять и восстановить. Под японским флагом крейсер получил имя «Цугару» и был отбуксирован в Сасебо для ремонта, который завершился в 1908 году.

Интересно, что японцы смогли избавить корабль от посадки «свиньей», то есть, от дифферента (уклона) на нос, а также подобрать винт правильного шага (лопасти правильной формы). В результате он на испытаниях смог разогнаться почти до 22 узлов, чего никак не могли добиться на русском флоте. Однако, поскольку корабль был устаревшим еще в момент строительства, японцами он использовался в качестве учебного, а в ходе Первой мировой войны был переоборудован в минный заградитель.

В 1924 году «Цугару» был списан и утилизирован путем затопления около острова Сарусима 27 мая. Согласно некоторым сообщениям, его использовали как мишень для учений морской авиации, приуроченных к годовщине уничтожения русского флота в Цусимском сражении.

Вот такая разная судьба сложилась у «трех сестер». «Диана» — просто умерла. «Паллада» погибла в качестве ритуально-символического акта. «Аврора» — до сих пор живет и стала символом.