Что было на месте Санкт-Петербурга в ледниковый период

Привычные нам пейзажи, будь то пустыни, равнины или горы, кажутся неизменными, однако на самом деле облик нашей планеты постоянно меняется с течением времени. Целые материки исчезают под водой, а на их месте распространяются густые джунгли. Периоды глобального потепления сменяются ледниковыми эпохами. Например, еще 20 тысяч лет назад территорию Санкт-Петербурга покрывал километровый слой льда.

Огромный ледник

Последний ледниковый период ученые датируют по-разному. Большинство специалистов сходится во мнении, что эпоха похолодания началась около 110 тысяч лет назад и закончилась по геологическим меркам совсем недавно – всего каких-нибудь 11 тысяч 700 лет назад. Причем, климат все это время не был постоянным: периоды потепления сменялись резкими похолоданиями.

Российские ученые называют данный период Валдайским оледенением, западноевропейские геологи говорят о Вюрмском, а их американские коллеги – о Висконсинском ледниковье. Наиболее суровыми, по мнению специалистов, условия жизни на нашей планете выдались 25 – 19 тысяч лет назад.

Действительный член географического общества СССР, писатель Александр Кондратов в книге «Великий потоп. Мифы и реальность» (Ленинград, 1982 г.) отметил, что современный мир, его флора и фауна сформировались лишь по окончании последнего ледникового периода. И его влияние на природу России сложно не заметить. Впрочем, схожая ситуация складывалась по всему миру.

«Огромный ледяной щит покрыл территорию Северной Америки. Ледники покрывали пространства Западной Европы, включая Британские острова, Нидерланды, Бельгию, север Германии и Франции, страны Скандинавии, Финляндию, Данию, Альпы. В Восточной Европе они были в центре России, доходили до Украины и Дона...», – так описал А. М. Кондратов пик последнего ледникового периода.

Тундра на Русской равнине

Доктор географических наук Андрей Величко и два кандидата географических наук — Елена Куренкова и Юрий Грибченко — совместно написали статью «Позднепалеолитический человек заселяет Русскую равнину», которая вышла в журнале «Природа» (No 3, 2003 г.). Исследователи обратили внимание, что 24-23 тысячи лет назад климат на нашей планете стал экстремальным. В это время почти всю Европу покрывала тундра: за пределами гигантского ледника располагались обширные пространства, занятые мощной многолетней мерзлотой.

Как выяснили ученые, на пике последнего ледникового периода даже на Днестре и в среднем течении Десны климат был таким, каков он сейчас на севере Западной Сибири. То есть, было очень холодно. Около 20 тысяч лет назад большую часть Русской равнины занимал ледник, а с юга его окаймляла заболоченная тундра, образованная талыми водами. Скудная растительность была ограничена травами и кустарниками, способными переносить экстремально низкие температуры. По этой тундре бродили стада мамонтов, северных оленей и бизонов, на которых охотились древние люди.

Только около 14 тысяч лет назад ледник начал постепенно отступать. На месте степных и тундровых ландшафтов выросли густые леса, появились многочисленные озера и реки. Вслед за стадами мамонтов на север потянулись охотники, чья жизнь и быт полностью зависели от привычной им добычи. Так началось освоение территорий, ранее недоступных для человека.

Отступивший ледник оставил после себя множество каменных глыб и валунов – осколков северных скал, которые под давлением огромной массы льда оказались за тысячи километров от Скандинавии, Полярного Урала или Новой Земли. Эти глыбы до сих пор встречаются в разных местах Русской равнины поодиночке или целыми грядами.

Скопления обломков горных пород, перенесенных в равнинную местность ледником, геологи именуют моренами. Они могут состоять как из крупных, многотонных глыб, так и из мелких частиц, которые называются лëссами. Это рыхлая горная порода преимущественно светло-желтого цвета, которая толстым слоем оседала в местности, окружавшей ледники.

Когда Невы еще не было

Старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН Пëтр Сорокин в книге «Окрестности Петербурга. Из истории ижорской земли» (М., 2017 г.) написал, что территория современной Северной столицы освободилась ото льда всего около 12 тысяч 400 лет назад. И на этом месте образовалось гигантское озеро, состоявшее из талой воды. Затем на Юге Скандинавии произошли геологические изменения, и примерно 11 тысяч лет назад ледниковое озеро соединилось с водами Атлантики. Так возникло Иольдиево море.

Впрочем, около 9 тысяч 500 лет назад связь с океаном снова прервалась. И водоем опять стал озером, получившим название «Анциловое». Через две тысячи лет повышение уровня воды в нем привело к образованию проливов, вновь связавших озеро с Мировым океаном. И в период с 7 тысяч 500 до 4 тысяч лет назад на этом месте разливались воды Литоринового моря. Оно было намного больше Балтики и занимало всю территорию современной Приневской низменности.

Река Нева тогда еще не существовала. Вместо нее в Литориновое море впадали условные Пра-Тосно и Пра-Мга. Они разделялись в районе Ивановских порогов. Со временем Ладога отделилась от моря, превратившись в самостоятельное озеро. А около трех тысяч лет назад образовалась Нева, и произошло это, по мнению ученых, в результате подъема уровня воды в Ладоге.

Кстати, древние люди начали перебираться на территорию современных Карелии и Прибалтики сразу после отступления ледника. Они селились на берегах Иольдиева моря и занимались, вероятно, охотой и рыболовством. По мере освобождения от воды заселялась и Приневская низменность.

Километровый слой льда

Известный писатель и историк Пётр Кошель в книге «Возникший волею Петра. История Санкт-Петербурга с древних времен до середины XVIII века» (М., 2003 г.) отметил, что в эпоху Валдайского оледенения над современной Северной столицей находился ледяной покров толщиной более километра. И лишь около 12 тысяч лет назад этот сковывавший землю панцирь начал отступать на север.

Уходя, ледник оставил «... массы песков и глин, набитых валунами различных кристаллических пород», занесенных надвигавшимся льдом из Скандинавии, с архипелага Новая Земля или скал Полярного Урала.

«У Вырицы, Павловска, Тосно, Сестрорецка и других окрестностей Петербурга лежит множество ледниковых валунов, иногда размером в несколько десятков кубических метров и весом в несколько тонн. Один из таких гранитных валунов, занесенных на берег Финского залива, был использован в качестве пьедестала для Медного всадника...», – рассказал П.А. Кошель.

Можно понять, каким грандиозным и быстрым было движение огромных масс наступающего льда, если такие огромные глыбы отрывались от родных скал и оказывались на тысячи километров южнее. Это значит, последний ледниковый период начался резким, скачкообразным похолоданием.

Интересно, что каменные глыбы, а также мелкие обломки горных пород геологи находят и на Парголовских высотах, и в Приневской низине, и на плато, обрамляющем ее с юга.

Но не только ледник оставил память о себе в окрестностях Петербурга. Последовательно сменявшие друг друга Иольдиево море, Анциловое озеро и Литориновое море тоже отметились особыми следами своего существования. Речь идет об уступах и береговых линиях, которые местами все еще заметны на питерской земле, несмотря на минувшие тысячелетия.