Клишас: Россия по Конституции является государством-правопреемником СССР

Председатель Ассоциации юристов России, бывший председатель российского правительства Сергей Степашин согласился с мнением советника президента России Антона Кобякова о том, что процедура роспуска СССР была нарушена.

«С юридической точки зрения, Кобяков прав», — цитирует его РИА Новости.

Ранее советник президента России Антон Кобяков выразил мнение, что процедура роспуска СССР в 1991 году была нарушена, поэтому Советский Союз «юридически ещё существует».

При этом сенатор Андрей Клишас заявил, что текст Конституции Российской Федерации является свидетельством того, что Советский Союз сейчас де-юре не существует.