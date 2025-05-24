Смерть Брежнева: в чем обвиняют Андропова

Несмотря на то, что в истории Советского Союза хватает странных смертей, обстоятельства кончины уже пожилого Леонида Брежнева не дают историкам покоя и сегодня. А все дело в таблетках, которыми пичкали генсека под конец жизни. Врач Евгений Чазов уверял всех, что это были всего лишь пустышки, но так ли это на самом деле?

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Борьба с бессонницей

По молодости Леонид Ильич Брежнев любил застолья, однако с возрастом он начал ограничивать себя в спиртном. Известно, что на приемах в бутылки с водочными этикетками для Брежнева специально наливали воду. Между тем у генсека появилась другая страсть – снотворные препараты. Как считает Ольга Горшенкова, автор книги «Никита Хрущев и Леонид Брежнев», к снотворному Леонида Ильича приучила медсестра Нина Коровякова, к которой он очень привязался. По версии журналиста и биографа Леонида Млечина, Брежнев не страдал от бессонницы, а просто внушил себе, что не может обойтись без лекарств.

Тем не менее до 1968 года состояние здоровья Леонида Ильича ни у кого серьезных опасений не вызывало. Однако во время переговоров по Чехословакии он вдруг впал в полуобморочное состояние. Врачи утверждали, что это было связано не только с переутомлением, но и с приемом сильнодействующих снотворных препаратов. Позднее стало ясно, что лидер страны стал зависим от лекарств. Дипломат Виктор Суходрев вспоминал, что частенько видел Брежнева, будто пребывавшего в сонном состоянии, но на самом деле у того развилась мышечная атрофия, из-за которой пострадала и речь. Но Леонид Ильич требовал больше таблеток и никаких возражений не принимал.

Пустышки от Андропова

Тогда для Леонида Брежнева начали поставлять плацебо, то есть таблетки-пустышки, которые по виду и упаковке не отличались от настоящего снотворного. Якобы эти пустышки изготавливались специально для генерального секретаря в лаборатории КГБ, руководил которым Юрий Андропов, занявший главный пост в стране после Брежнева. Личный охранник Леонида Ильича Владимир Медведев свидетельствовал, что пустышки доставляли ему и его коллегам немало хлопот. Дело в том, что Брежнев пил их горстями, но фальшивые таблетки не помогали. Потом он натыкался на настоящее снотворное, которое тоже начинал глотать в больших количествах. Позже лекарства, которые заготавливал сам Брежнев, были полностью заменены плацебо.

Впрочем, историков смущает вовсе не замена препаратов. Они обеспокоены тем, какой именно препарат под видом пустышек Андропов мог подложить Брежневу. Примечательно, что в мае 1982 года Андропов оставил пост Председателя КГБ в связи с избранием его секретарем ЦК КПСС после смерти Михаила Суслова. Тем не менее Андропов продолжал снабжать Леонида Ильича таблетками. Это следует из рабочих записей генсека, представляющих что-то вроде дневника. Незадолго до смерти Брежнев записал в своем импровизированном дневнике, что получил от Андропова новую партию «желтеньких» таблеток. Поэтому некоторые историки задаются вопросом: что мешало Юрию Владимировичу подсунуть Брежневу вместо плацебо «что-то более существенное»?

Кто следующий?

Стоит отметить, что после того, как Леонид Брежнев скончался, именно Юрий Андропов прямо из его спальни забрал портфель с цифровым замком, который генсек всегда держал при себе. По крайней мере, так утверждал зять Брежнева Юрий Чурбанов. К тому же, как считает Сергей Семанов, автор издания «Председатель КГБ Юрий Андропов», хоть все и ожидали смерти Брежнева, но произошло все внезапно. Уже вечером в день кончины Леонида Ильича состоялось заседание Политбюро, на котором Андропов занял кресло председателя, хотя его никто не выбирал. Всем, конечно, было известно о дружбе Брежнева с Константином Черненко, поэтому все и считали его преемником. Но сменил Брежнева Андропов.

Константин Черненко все же занял пост генсека, но продержался недолго. Черненко уже в то время нельзя было назвать здоровым человеком, но состояние его здоровья ухудшилось, когда в 1983 году он отравился копченой рыбой, которой его угостил министр внутренних дел Федорчук. Кремлевский врач Евгений Чазов тогда проинформировал Андропова о тяжелом состоянии Константина Устиновича, но экс-глава КГБ остался равнодушен к его сообщению. Андропов даже не стал откладывать свой отпуск, сказав, что Черненко он все равно ничем помочь не сможет, а в ЦК останется Михаил Горбачев, который в курсе всех дел.