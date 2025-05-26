Спасатели нашли шестилапую кошку

В Эдмонтоне, Канада, бездомную шестилапую кошку успешно прооперировали. Об этом пишет People.

Необычная кошка попала в приют Furget Me Not Animal Rescue в апреле. Животное на своем заднем дворе заметила некая женщина. Она сообщила о кошке канадской службе спасения животных и сразу отметила, что у нее шесть лап.

По словам спасателей, сначала они не поверили женщине и ожидали увидеть по прибытии кошку с котенком на спине или животное с опухолью. Однако у пойманной кошки действительно росли две дополнительные лапы. Ее отдали в приют и назвали Битси.

Как отмечают сотрудники приюта, Битси не всегда была бездомной: она слишком ласкова к людям, поэтому, скорее всего, раньше у нее были хозяева. Они думали, что кошка могла сбежать, но так и не нашли ее владельца. Сначала ветеринары вылечили язвы на трех лапах Битси, а после стали наблюдать. Вскоре специалисты поняли, что лишние конечности приносят кошке дискомфорт. «Она могла передвигаться, но было очевидно, что ей больно», — рассказала основатель приюта Кристин Колтун.

Предполагается, что Битси слилась в утробе с другим котенком, поэтому у нее и выросли дополнительные лапы. Ветеринары выяснили, что для передвижения кошка использует только три конечности, и решили ампутировать остальные. По словам Колтун, после операции Битси впервые смогла удобно расположиться в кошачьей лежанке.

Кошку заберет к себе менеджер клиники, где проходила операция. «Она избавилась от боли, и мы ожидаем, что она будет жить нормальной, счастливой и здоровой жизнью», — отметила будущая хозяйка Битси.

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