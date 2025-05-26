Век «Зенита»: история первого блокадного матча

25 мая футбольный клуб «Зенит отметил 100-летний юбилей. Свою самую принципиальную игру футболисты «Зенита» провели 88 лет назад, когда вышли на поле в блокадном Ленинграде против ленинградского же «Динамо». И хотя «сине-бело-голубые» тогда уступили по голам, все равно остались победителями. Хроники специальной операции «Футбол» – у специального корреспондента «МИР 24» Артура Ломидзе.

Ленинградский металлический завод, здание из красного кирпича, до сих пор стоит на Свердловской набережной. В 1924 году здесь собрали первую в Советском Союзе турбину мощностью два киловатта, а через год, 25 мая, – футбольную команду. Эту дату считают днем основания современного «Зенита».

31 мая 1942 года эта команда в осажденном Ленинграде должна провела футбольный матч против местного «Динамо». Идея провести матч весной 1942 года казалась невозможной. Войска Германии, а еще Финляндии, Бельгии, Италии, Испании, Нидерландов и Норвегии взяли Ленинград в кольцо 8 сентября 1941 года. Захват города даже не предполагался – только полное уничтожение. За 900 дней блокады немецкая авиация совершила 272 воздушных налета. Было сброшено 69 000 зажигательных и почти 5 000 фугасных бомб.

Выбор команд не случайный. Это были звездные клубы. Перед самой войной в чемпионате СССР «Динамо» и «Зенит» претендовали на золото. Одна из игр турнира должна была пройти 22 июня 1941 года.

Алла Шереметьева

дочь Александра Зябликова, капитана команды «Зенит» в 1941-1942 годах

«Когда ребята собрались под трибунами, все узнали, что началась война. Встал вопрос: как быть? Понятно, что игра в этот день не могла состояться».

Футбол для них, казалось, закончился. Трое зенитовцев ушли на фронт, пятеро остались на Ленинградском металлическом. Кого-то отправили в эвакуацию. Футболисты «Динамо», тогда это была структура НКВД, почти все надели военную или милицейскую форму. Многие оказались в ленинградском уголовном розыске. Юнцов-спортсменов там сначала не воспринимали серьезно. Футболиста «Динамо» Александра Федорова долго называли, как и болельщики, просто Шуриком.

«По наводке соседей поднялись в квартиру, а там – разгуляй-малина. «О, Шурик! Заходите, садитесь!» «А мы пришли вас забрать, мы милиционеры». Вот шок у них был... Болели даже бандиты», – рассказала дочь участника блокадного матча Александра Федорова Лариса Федорова.

Это была самая страшная блокадная зима 1942 года. Хлебные нормы упали до минимума. Водопровод замерз, трамваи встали. Аномальные холода и голод уносили жизни ленинградцев. В месяц гибло около 100 тысяч человек. На заводах – 12-часовые смены. К весне ели все, что могло сгодиться в пищу. Варили обойный клейстер, голенища сапог. Но матч нужно было провести во что бы то ни стало. Изможденного, страдающего от дистрофии и цинги капитана «Зенита» вызвали в военкомат.

«Там ему и рассказали об идее матча. Приурочить выпуск Всеобуча, тех солдат, которые пойдут на фронт, закончить этот праздник именно футбольным матчем. Он сказал, что это невозможно... «Я не знаю как!» Они говорят: «Вот у тебя на заводе работают пять игроков — давай!», – рассказала Алла Шереметьева.

Капитан «Динамо» Аркадий Алов получил приказ в главке НКВД.

«Они отправляли телефонограммы на фронт с просьбой отправить хотя бы на один день бойца. И вот Улитин приехал ровно на один день. И когда матч закончился, он отправился обратно на фронт», – рассказал автор книги «Первый блокадный матч», сценарист фильма «Блокадный футбол» Алексей Дунаевский.

Точно так же в Ленинград вызывали с фронтов и других футболистов. Борис Орешкин воевал в истребительном батальоне, участвовал в самоубийственных ледовых штурмах. Был ранен в ногу, но прибыл в Ленинград вовремя. Разведчик Евгений Архангельский в этот момент был в рейде по вражеским тылам.

Невский пятачок – небольшой плацдарм на левом восточном берегу Невы, с которого советская армия предприняла несколько отчаянных попыток прорвать блокаду. Немцы буквально засыпали его бомбами, в день до 50 тысяч. Средняя продолжительность жизни красноармейцев была всего 52 часа. Его покидали только убитые, тяжело раненые и один легендарный вратарь «Динамо» Виктор Набутов, чтобы сыграть в Ленинграде в футбол.

Зябликову на заводе сперва не поверили: «Какой футбол? Мы еле на ногах стоим!» Двое находились в заводском профилактории, лечились от дистрофии, но даже они, поняв, что капитан не шутит, согласились. К этому времени уже не всех можно было вернуть на поле. Четверо игроков основного состава «Зенита-41» погибли, многие были серьезно ранены. Вратарь «Динамо» Александр Кузьминский, полевой игрок Алексей Николаев пали в боях под Ленинградом. Александр Шапковский умер от истощения. Защитник Петр Сычев убит бомбой

Лариса Федорова

дочь участника блокадного матча Александра Федорова

«Объявили воздушную тревогу, отец пошел переводить через дорогу женщину. В это время был обстрел. Рядом со вторым футболистом разорвалась бомба. Отец оборачивается, а тот уже без головы лежит».

Почти вся форма и амуниция команды «Динамо» отправилась в эвакуацию. Но не хватало самого главного — футбольного мяча. Алов и Федоров искали его по всему Ленинграду. Поиски привели их в Институт физкультуры имени Лесгафта. Удача: в кладовой обнаружили сразу два. Сторож согласился отдать их только потому, что накануне последняя группа студентов отправилась на фронт. И возможно, в городе, где варили похлебку из брючных ремней, это были последние настоящие кожаные мячи.

В день матча динамовцы пришли на стадион неполным составом — их было всего девять человек. Надеялись на удачу, и им повезло. За час до начала игры прямо в шинели прибыл с фронта Евгений Улитин. Он служил под Шлиссельбургом, отпустили его утром в день матча. 70 километров он преодолел на попутках и под обстрелами. Еще одного игрока нашли прямо на поле — это был знакомый гимнаст, который согласился играть. Команда заводчан отработала полную смену и пешком пришла на игру – 7,5 километра.

Когда спортсмены наконец добрались до стадиона, выяснилось: провести матч на основном поле невозможно. 31 мая на нем посадили картошку. Играть решили на запасном. Травы, конечно, не было, но земля оказалась достаточно ровной, чтобы игра состоялась. Встал вопрос: сколько будет длиться игра? «Динамо» были готовы к двум таймам по 45, заводчане просили — два по 20. Сошлись на 30 минутах.

«Кажется, я был самым слабым из наших. Помню такой эпизод: идет несильная длинная передача. Я, как сотни раз делал в довоенных матчах, принимаю мяч головой, а он сбивает меня с ног», – вспоминал участник блокадного матча Анатолий Мишук.

Счет 6:0 в пользу «Динамо». Но победили все. Памятник тому самому блокадному матчу: два футболиста в борьбе за мяч. На груди одного из них — логотип «Динамо». А вот заводчане играли в форме, которую им предоставил соперник — не хватило даже одинаковых шорт, все играли в разноцветных. Матч попал в объектив фотокамеры. Единственный существующий снимок воплотили в виде панно, но авторы добавили пару драматических деталей: зенитное орудие и вражеские самолеты в небе. Дополнительных средств обороны на стадионе в тот день не было.

Это фото опубликовали ленинградские газеты через два дня после матча. Перепечатали московские. Вражеские войска, стоявшие у Ленинграда, слышали в репродукторы фашистскую пропаганду: «Мы не берем Ленинград лишь потому, что он завален трупами, входить в город мертвецов опасно с санитарной точки зрения». Но оттуда летели артиллерийские снаряды и раздавались крики «Гол!» Матч деморализовал врага и воодушевил весь Союз.

Уже 7 июня «Зенит» взял реванш – 2:2. Всего в 1942 году в Ленинграде сыграли минимум 21 футбольный матч. В ноябре 1942 года «Динамо» отправилось прямо из осажденного города в турне по городам, куда эвакуировались ленинградские предприятия. Труженики тыла встречали футболистов как настоящих героев. У них хватило сил выйти на футбольное поле в мае 1942 года и хватило сил дожить до Победы. Оба состава встретили 9 мая 1945 года. А сегодня на стадион идут потомки героев, которые себя таковыми не считали, а просто играли в футбол, несмотря на голод, наперекор врагу.