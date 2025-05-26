Дюнкеркская операция: почему союзники оставили нацистам огромные запасы оружия

85 лет назад началась Дюнкеркская операция по эвакуации британских, французских и бельгийских войск из Северной Франции в Великобританию. За десять дней материковую часть Европы покинули свыше 338 тыс. военнослужащих союзников. У историков до сих пор нет единого мнения относительно того, почему нацисты остановили своё наступление и тем самым дали англо-франко-бельгийским силам возможность эвакуироваться. Последствия Дюнкеркской операции были неоднозначными. Союзники оставили гитлеровцам огромные запасы оружия, боеприпасов и военной техники. Франция была деморализована и вскоре пала. Однако выведенный с материка контингент сохранил боеспособность и сыграл свою роль в последующих операциях против Третьего рейха.

© Кадр из фильма «Дюнкерк»

«Странная война»

Ещё до прихода к власти в Германии Адольф Гитлер не скрывал своих экспансионистских планов: объединение всех земель, населённых этническими немцами, с последующим «расширением жизненного пространства» за счёт других народов. После победы нацистов он начал готовиться к практической реализации своих намерений — восстановил армию и создавал пятые колонны на территории других стран.

Правительства западных государств долгое время реагировали на действия Гитлера пассивно и пытались умиротворить его. В частности, в 1938 году в ходе Мюнхенского сговора Великобритания и Франция одобрили план по расчленению нацистами Чехословакии, а несколько месяцев спустя фактически не противодействовали её полной аннексии. По словам историков, западные державы рассчитывали, что в дальнейшем нацисты пойдут на СССР.

В марте 1939 года Гитлер потребовал, чтобы Польша, с которой он ещё недавно делил Чехословакию, открыла немцам Данцигский коридор, отделявший Восточную Пруссию от основной территории Германии. Варшава ответила отказом. Весной и летом 1939 года Великобритания и Франция дали ряд гарантий безопасности Польше — в частности, были подписаны польско-французский протокол и англо-польское Соглашение о взаимопомощи. Лондон и Париж обещали прийти на помощь Варшаве в случае нацистской агрессии.

1 сентября 1939-го Германия напала на Польшу. Через два дня Великобритания и Франция объявили войну Третьему рейху. Однако, несмотря на то что Лондон и Париж обладали подавляющим превосходством в численности личного состава и военной техники, они не стали разворачивать крупномасштабное наступление на территорию Германии. Французские войска добились ряда локальных успехов и даже захватили за неделю 12 населённых пунктов. Но в дальнейшем их атаки выдохлись.

Британские силы прибывали во Францию медленно. Крупное наступление было запланировано на вторую половину сентября, однако на фоне безнадёжного положения Польши от него решили просто отказаться. Началась война, известная как Странная, или Сидячая.

Пока немцы готовили планы наступления в Западной Европе, английские и французские войска удерживали позиции на границе.

«Я был удивлён спокойствием, которое там царило. Артиллеристы, которые расположились на Рейне, спокойно смотрели на немецкие поезда с боеприпасами, которые курсируют на противоположном берегу, наши лётчики пролетали над дымящимися трубами завода Саара, не сбрасывая бомб. Очевидно, главная забота высшего командования заключалась в том, чтобы не беспокоить противника» — так описывал ситуацию на фронте французский журналист Ролан Доржелес.

Первым британским пехотинцем, погибшим во время войны с Германией, стал капрал, подорвавшийся в декабре 1939 года на мине во время патрулирования.

В апреле 1940-го германские войска вторглись в Данию и Норвегию. Данию заняли сразу и почти без сопротивления, в Норвегии сопротивление было подавлено примерно за два месяца.

10 мая 1940 года период Странной войны завершился. Нацисты развернули масштабное наступление в Западной Европе. Вермахт атаковал Нидерланды, Бельгию и Францию. К середине мая нидерландская армия капитулировала, а оборону французских вооружённых сил немцам удалось прорвать. 20 мая танковые соединения вермахта дошли до Ла-Манша, отрезав крупную группировку войск союзников в Северной Франции и Бельгии.

«Франция отставала от Германии в развитии военной мысли и в военном строительстве. Французское командование не всегда понимало, как нужно действовать подвижными соединениями, и теряло драгоценное время при скрупулёзной подготовке контрударов по стремительно наступающим немцам», — отметил в беседе с RT член Ассоциации историков Союзного государства Михаил Кузовкин.

Контратаки союзников во второй половине мая имели ограниченный характер и принципиально не влияли на общую ситуацию. Английское командование скептически оценивало перспективы сопротивления нацистам во Франции. 23 мая немцы окружили Булонь и Кале, а на следующий день гитлеровские танкисты провели разведку до Бетюна и Ланса. 24 мая германские танковые дивизии получили приказ временно остановить продвижение.

«Стоп-приказ Гитлера фактически предопределил возможность проведения в дальнейшем Дюнкеркской операции», — отметил в разговоре с RT эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ Александр Макушин.

Относительно этого решения нацистского фюрера у историков до сих пор нет единого мнения. Согласно различным версиям, он пытался избежать чрезмерных потерь в танковых частях, опасался контрудара со стороны французов, создавал условия для заключения мира с англичанами или же рассчитывал на то, что возвращение разгромленной армии окажет деморализующее воздействие на британское общество.

Власти Соединённого Королевства, не поставив в известность союзников, стали готовить план эвакуации войск из Франции. Лондон не только привлёк к операции военно-морские силы, но и обратился за помощью ко всем владельцам частных судов, многие из которых откликнулись на призыв. В общей сложности в эвакуации участвовало около 700 британских военных кораблей и гражданских судов, к которым в дальнейшем присоединились не менее 250 французских.

26 мая 1940 года британский экспедиционный корпус получил приказ об эвакуации из района Дюнкерка. Операция по выводу войск носила кодовое наименование «Динамо». К отступлению из материковой Европы присоединились военнослужащие Франции, а также Бельгии, которая капитулировала 28 мая.

Эвакуация проводилась под постоянными немецкими артобстрелами и бомбардировками. Когда кольцо блокады сузилось, нацисты поливали отступающего противника даже пулемётным огнём.

Военнослужащие союзников грузились на крупные суда в порту Дюнкерка, а для небольших кораблей импровизированные причалы из загнанных в воду автомобилей оборудовали на различных участках побережья.

«Следует отметить, что британская авиация не позволила немецким военно-воздушным силам добиться господства в воздухе и сорвать эвакуационные мероприятия», — подчеркнул в разговоре с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Операция «Динамо» была завершена 4 июня 1940 года. Большая группа французских военнослужащих, прикрывавших эвакуацию, попала в плен к немцам. Этот факт в дальнейшем активно использовался нацистской пропагандой.

«После Дюнкерка Великобритания была выведена из французской игры. Франция осталась один на один с Германией, её деморализованная армия уже не могла оказывать эффективное сопротивление врагу», — отметил Михаил Кузовкин.

Эвакуировать из района Дюнкерка в Великобританию удалось свыше 338 тыс. военнослужащих. Общие потери союзников в ходе дюнкеркских событий оцениваются примерно в 100 тыс. человек, из которых 40—50 тыс. попали в плен к нацистам. Потери Третьего рейха составили 8,2 тыс. человек. Германские войска потопили около 300 судов союзников и сбили, по разным данным, от 100 до 300 самолётов. В свою очередь, британская авиация и зенитная артиллерия уничтожили около 140 самолётов люфтваффе.

«В ходе эвакуации союзники бросили колоссальное количество техники, и немцы получили богатые трофеи», — рассказал в беседе с RT представитель Московского отделения Российского военно-исторического общества Сергей Перелыгин.

Союзники оставили около 2,5 тыс. артиллерийских орудий, почти 65 тыс. автомобилей, 20 тыс. мотоциклов, 68 тыс. т боеприпасов, 147 тыс. т топлива, 8 тыс. пулемётов и 90 тыс. винтовок.

«Это были ужасающие потери в технике. В дальнейшем захваченное оружие использовалось немцами против сил антигитлеровской коалиции», — отметил Валерий Куличков.

В то же время, по его словам, союзники сохранили жизни сотням тысяч военнослужащих для дальнейших операций против нацистских сил.