Какие фамилии носят потомки бояр

О некоторых фамилиях говорят, что они имеют "благородное" или "дворянское" происхождение, подразумевая, что их носители могут быть потомками аристократических семей. Однако, можно ли действительно определить происхождение потомка боярского рода по его фамилии?

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Приближенные ко двору

В начале XV века "дворяне", близкие к княжескому двору, начали получать фамилии. Обычно они формировались на основе названий земель, которые были предоставлены государем. Например, семья Вяземских получила свою фамилию от владений на реке Вязьма, а Шуйские - от земель на реке Шуй, которая протекает в Марий-Эл. Таким же образом появились и другие боярские фамилии, такие как Мещерские, Рязанские, Галицкие и т.д. Некоторые фамилии были образованы на основе прозвищ, например, Гагарины или Лыковы, а некоторые объединяли прозвище и название удела, как в случае с Лобановыми-Ростовскими.

Пришлые иностранцы

К концу все того же XV века на государевой службе все чаще стали оказываться иностранные военные и гражданские специалисты. Это были выходцы из Европы, Прибалтики, Скандинавии, Азии. Особенно много — в силу исторических событий и территориального расположения страны — было фамилий тюркских, например, Юсуповы или Кара-Мурза.

Романовы и другие

Как это было принято и у простолюдинов, фамилии боярским детям нередко давали по крестильному имени, прозвищу или имени старшего в роду: Петровы, Юрьевы, Медведевы. Кстати, того же происхождения и знаменитая царская фамилия Романовых. Этот род берет свое начало от боярина времен Ивана Калиты Андрея Кобылы. Его прапраправнуком был Роман Захарьин-Юрьев, ставший отцом Анастасии — первой жены Ивана Грозного. А вот внуков Захарьина-Юрьева стали величать по имени деда — Романовыми.

Дворяне потомственные и личные

Дворяне в России делились на несколько категорий — по степени знатности и древности рода. Их фамилии заносили в специальные книги в виде списков — столбцов. Отсюда, кстати, и взялся термин «столбовые дворяне», говорящий об особом статусе и древнем происхождении. Пожалованное государем приближенному дворянское звание обычно передавалось по наследству. Но изначально род для этого должен был быть достаточно древним и уважаемым. Люди же низшего и среднего сословия удостаивались дворянства личного — без права передачи титула по наследству и занесения фамилии в родословные книги.

Как определить дворянина по фамилии?

В конце XIX века в России был выпущен «Родословный сборник русских дворянских фамилий», куда вошли генеалогии 136 аристократических родов. Всех наших современников с фамилиями из этого списка вполне можно было бы считать потомками бояр и дворян, если бы не одно но: после крестьянской реформы 1861 года фамилии стали массово получать и простолюдины. При этом нередко их записывали по владельцу. Так что и простой крестьянин вполне мог стать Воронцовым, Державиным или Трубецким…