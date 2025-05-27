Почему сражение при Цусиме стало тяжелым ударом по Российской империи

120 лет назад началось Цусимское сражение между российской эскадрой и японским флотом. Российские корабли под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского завершали переход с Балтики на Дальний Восток, чтобы усилить военно-морские позиции страны на Тихом океане. Однако в районе острова Цусима путь им преградили превосходящие силы японского флота. Российская эскадра попыталась прорваться через боевые порядки противника, но, несмотря на мужество моряков, была разгромлена. По словам историков, это поражение стало мощным моральным ударом, который повлиял на решение Санкт-Петербурга выйти из войны с Японией.

© Картина Н. Славинского "Цусимское сражение"

Русско-японская война

В конце XIX — начале XX века Российская империя существенно усилила свои позиции на Дальнем Востоке, получив арендные права на Ляодунский полуостров и развернув строительство военной базы в Порт-Артуре. Это вызывало сильное раздражение у японских властей, планировавших экспансию на материковую часть Азии. После того как они не смогли потеснить российские позиции политическим путём, Токио, заручившись поддержкой США и Великобритании, взял курс на развязывание войны.

Хотя Россия обладала существенно большей, чем Япония, кадровой армией, лишь незначительная её часть располагалась на Дальнем Востоке. По словам историков, накануне войны силы японцев в регионе превосходили российские по численности личного состава примерно в три раза, по артиллерийской мощи — в восемь, по количеству пулемётов — в 18. Японский флот также был многочисленней и современней российских военно-морских сил в регионе (1-й Тихоокеанской эскадры). Переброска российских войск на Дальний Восток занимала много времени и шла медленно из-за узких мест на железной дороге — переправы на Байкале и забайкальского участка Транссиба.

9 февраля 1904 года японские миноносцы провели торпедную атаку на корабли российского флота, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура, и нанесли нескольким из них серьёзные повреждения. Кроме того, японская эскадра напала на русские корабли, находившиеся в корейском порту Чемульпо. Параллельно проходила высадка войск Японии в материковой части Азии.

Весной 1904 года началось вторжение японских сухопутных войск в Маньчжурию. Кроме того, они прервали железнодорожное сообщение между Маньчжурией и Порт-Артуром, начав масштабное наступление на российскую военную базу. При этом в гавани Порт-Артура оказались заблокированы основные военно-морские силы России на Дальнем Востоке. Защитники Порт-Артура отразили четыре штурма, но 2 января 1905 года командование крепости, вопреки мнению военного совета, сдало её. Перед этим, во время четвёртого штурма, в результате действий японской артиллерии погибла находившаяся в гавани русская эскадра.

По словам историков, за пределами порт-артуровского театра боевых действий, несмотря на отдельные успехи японцев, ни у одной из сторон не было решающего преимущества. После Мукденского сражения, в котором обе армии понесли значительные потери, война на суше приняла позиционный характер. Для того чтобы этот паритет был нарушен, нужны были изменения на других направлениях.

Ещё весной 1904 года власти России приняли решение о формировании на Балтийском море для отправки на Дальний Восток 2-й Тихоокеанской эскадры. Она должна была усилить 1-ю Тихоокеанскую и обеспечить завоевание господства на море. Её командующим назначили вице-адмирала Зиновия Рожественского, занимавшего в это время должность начальника Главного морского штаба.

«Японский флот в это время владел инициативой на Тихом океане. Высшее руководство России решило изменить ситуацию за счёт переброски в регион кораблей, входивших ранее в состав других флотов», — рассказал в беседе с RT заведующий научно-методическим отделом Музея Победы Валерий Куличков.

Цусимское сражение

После перехода на Дальний Восток новая эскадра должна была разблокировать с моря Порт-Артур и нарушить японские коммуникации в Жёлтом море, что могло оказать серьёзное влияние на ход боевых действий на суше. Российское командование получило бы возможность спокойно накопить силы для уничтожения японского контингента на материке.

«2-й Тихоокеанской эскадре пришлось совершить огромное путешествие, но иных вариантов у российского командования не было. Усилить флот всё равно было необходимо», — отметил в разговоре с RT вице-президент Ассоциации историков Второй мировой войны имени О.А. Ржешевского Константин Залесский.

Из-за разницы в осадке кораблей эскадре в пути пришлось разделиться: одна её часть прошла по Суэцкому каналу, другая — вокруг Африки. Их встреча была назначена на Мадагаскаре. Прибыв на остров, Рожественский узнал о гибели 1-й Тихоокеанской эскадры. Это полностью поменяло его планы. 2-я эскадра осталась на Мадагаскаре на три месяца, ожидая отправленные ей в помощь суда и проводя учения.

В марте 1905 года 2-я Тихоокеанская эскадра взяла курс на Индокитай, чтобы затем прорываться к Владивостоку. У берегов Азии Рожественский выбрал кратчайший маршрут — между Кореей и Японией, мимо острова Цусима. При этом, пытаясь скрыть передвижение эскадры, он не отправлял корабли на дальнюю разведку.

В ночь на 27 мая 1905 года один из японских крейсеров обнаружил русскую эскадру и сообщил об этом командованию. По резкой активизации японских радиопереговоров на 2-й Тихоокеанской эскадре сделали вывод, что противник знает о приближении российских сил.

Утром слева от русской эскадры появились японские корабли. Рожественский приказал перестроить броненосцы в боевой порядок. По словам историков, японцы существенно превосходили русскую эскадру и по общей численности кораблей, и по количеству орудий (910 пушек против 228). Японские корабли были значительно современнее, их орудия — скорострельнее, а фугасные снаряды имели большую разрушительную силу, чем российские боеприпасы. Ко всему прочему русские моряки были утомлены длительным переходом.

«Командование российской эскадры выстроило корабли для прорыва позиций противника и дальнейшего продвижения к Владивостоку. Тактика японцев была принципиально иной. Они поставили перед собой цель уничтожать российские корабли», — рассказал Залесский.

Сражение началось днём 27 мая. Практически сразу дало о себе знать преимущество японцев в скорострельности орудий и мощности боеприпасов. Японские снаряды разрывались при ударе о любую поверхность, воспламеняя всё и осыпая мелкими осколками.

Два ведущих русскую эскадру корабля — «Князь Суворов» и «Ослябя» — попали под сосредоточенный удар всей колонны противника. «Ослябя» вскоре получил критические повреждения, завалился на левый борт и затонул, а «Князь Суворов» перестал слушаться руля. Рожественский был дважды ранен, причём второе ранение оказалось тяжёлым и не позволило ему больше командовать боем. Некоторое время было непонятно, кто вообще управляет эскадрой. Затем командование принял на себя контр-адмирал Николай Небогатов.

Всего в дневном бою погибли четыре российских броненосца и вспомогательный крейсер. Многие корабли получили серьёзные повреждения. Часть эскадры удалось спасти благодаря маневрированию.

Вечером японские броненосцы и крейсеры покинули место сражения, чтобы предоставить возможность миноносцам определиться с выбором цели. Ночью в результате неудачного маневрирования построение российской эскадры распалось. Японские миноносцы тем временем выпустили по русским кораблям 75 торпед. Утром 28 мая рассеявшиеся по проливу отдельные российские корабли вели неравный бой с противником, но исход сражения в целом был предопределён. Вскоре боевые действия прекратились.

«Причины поражения российской эскадры — техническое превосходство японских кораблей. Несомненный героизм наших моряков положение не спас. Это было крупнейшее поражение», — отметил Валерий Куличков.

Из 38 участвовавших в Цусимском сражении русских судов 21 погибло в бою или было затоплено экипажем, семь сдались в плен или были захвачены. Данные по людским потерям отличаются в различных источниках, но в общей сложности российская эскадра потеряла около 200 офицеров и 5 тыс. нижних чинов. Японские потери составили три корабля и порядка 100 военнослужащих.

После падения Порт-Артура и поражения в Цусимском сражении Российская империя потеряла главные силы своего флота, а вместе с ними — военно-морской престиж.

«Цусимское сражение сыграло большую и трагическую роль в истории. Причём эта роль была значительно шире, чем ущерб от гибели эскадры, которая чисто технически не имела решающего влияния на ход войны. Но это было моральное поражение. Произошедшее оказало огромное влияние на общественное мнение — причём как в России, так и за границей. Хотя сражение не имело критического значения для боевых действий в целом, всё чаще стали говорить, что это поражение в войне, а империя не соответствует статусу великой державы. Внутри России это способствовало росту революционных настроений», — пояснил Константин Залесский.

5 сентября 1905 года был подписан Портсмутский мирный договор, по условиям которого Российская империя признавала Корею сферой японского влияния, уступала Японии арендные права на Ляодунский полуостров и южную часть Сахалина. Сложившаяся в 1905 году ситуация изменилась лишь 40 лет спустя, по итогам Советско-японской войны.