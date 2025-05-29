Апокалипсис по-русски, или Как нужно ждать Конец Света

Известный автор афоризмов Аркадий Давидович однажды отметил: «Сколько раз нас обманывал конец света, но мы все равно каждый раз в него верим». Он абсолютно прав — Апокалипсис ждут во всем мире постоянно, ревностно следя за всевозможными предсказаниями и знамениями. Особенно преуспели в этом ожидании на Руси, где Конец Света ждут вдумчиво и самоотверженно.

© Соцсети

В чем кроется причина постоянного ожидания «конца времен», которое свойственно народам во всем мире? За это нужно поблагодарить христианство, а точнее — Иоанна Богослова. В своем Откровении апостол очень красочно описал Апокалипсис, но не указал точную дату этого важного события.

Зато всем стало ясно, что ничего просто так не бывает и перед Концом Света непременно будут явлены знамения, как правило сами по себе не слишком приятные. Знаки грядущего конца Иоанн описал языком образов, дав широкий простор для толкования самых различных событий климатического, биологического и политического характера.

Конец Света. Начало

Первый известный науке конец света должен был состояться в 156 году н. э. Почему — об этом, скорее всего, мы никогда не узнаем. Скорее всего, причины все-таки были. Следующий Апокалипсис вполне ожидаемо был назначен на 666 год, ведь именно это число является символом Сатаны. Так как ничего кардинально нового в этом году не произошло, то цифру, просто-напросто, перевернули и стали ждать Страшного суда в 999 году.

Так как 999 год подвел, то в ожидании провели весь 1000 год. В этот раз все были почти уверены в успехе, так как официально считалось, что Иисус вернется на землю спустя тысячелетие безбожия и греховности. В Откровении сказано, что бедствия будут колоссальными, и «люди будут издыхать от страха».

1000 год, кстати високосный, прошел традиционно для раннего Средневековья. В этом году Венгрия, Исландия и Норвегия приняли христианство и тоже начали ждать конец света, но больше ничего глобального в мире не случилось. В конце года теологов осенило — отсчитывать время нужно не от рождения Христа, а от его смерти! Дата тут же сместилась на 1033 год. Вот с этого момента к ожиданию активно подключается матушка Русь.

1038 год

Позднее присоединение наших предков к общей истерии объясняется тем, что христианство на Руси приняли относительно поздно — в 988 году. В 999 и 1000 году наши предки еще были заняты кое-какими организационными вопросами, поэтому эти две даты просто прозевали. К 1033 году все более-менее наладилось и все стали ожидать Страшного Суда так же активно и истерично как европейцы.

По плану в 1033 году ожидалось явление Антихриста, которому отпускалось 5 лет правления на Земле и лишь потом наступал конец света со всеми его неприятными последствиями. Масло в огонь подлило и то, что в 1038 году совпали Благовещение и Страстная пятница. Несмотря на то, что предсказание гласило об одновременной Пасхе и Благовещении, никто не стал портить отличный повод из-за какого-то одного дня.

Стоит ли говорить о том, что Страшный Суд не состоялся, и все, кто собрал узелки с пожитками и переоделся в чистое исподнее, постояли возле храмов, посмотрели в небо, да и разошлись праздновать Воскресенье. Как себя чувствовали многочисленные проповедники и предсказатели, подготавливавшие почву для Апокалипсиса целых пять лет, история умалчивает.

1492 год

Не считая мелких, локальных апокалипсисов, которые в разных регионах ожидали едва ли не каждый год, следующий крупный конец света на Руси ожидался в 1492 году. Основной причиной являлось то, что рассчитанные византийскими церковниками Пасхалии, то есть ежегодные даты Пасхи, заканчивались именно в этом году.

Конкретно спросить было особо некого — в 1453 году Константинополь был захвачен турками, и православные первосвященники разбежались кто-куда. Также было важно, что согласно церковному календарю, этот год был 7000 от сотворения мира. Разве не прекрасная дата, чтобы всем вместе умереть и предстать перед Высшим Судом?

Мудрецы, загибая корявые пальцы тут же привели и точные расчеты — Святой Петр как-то сказал, что один день Бога равен 1000 лет для обычных людей. Сотворение мира вместе с отдыхом длилось 7 дней, а значит, вполне логично, что мир будет существовать 7 божьих дней или 7000 лет для человечества.

Ожидание конца существенно повлияло на общественно-политическую и экономическую жизнь наших предков. Князья, которые всегда вели себя разнузданно, массово отправлялись в монастыри замаливать грехи и жить праведно, а крестьяне, на радостях, решили не засеивать поля, а просто ждать и молиться. Новый год, который отмечали 1 сентября, в 1492 году прошел без эксцессов, и стало ясно, что Апокалипсис будет когда-нибудь в другой раз.

Однако для многих простолюдинов конец света зимой 1492-1493 года все же наступил. Во многих регионах, где особо свято верили в конец и не позаботились о пропитании и топливе на зиму, был жесточайший голод с человеческими жертвами. Впрочем, особо упорные ожидали Страшного Суда еще 2 или 3 года. Для крестьянина с его непростой, полной тяжкого труда и несправедливостей жизнью, возможность попасть в Рай была слишком заманчива, чтобы от нее можно было просто так отказаться.

Период Смуты

В XVII столетии Русь потрясли такие события, что в Апокалипсис поверили даже самые матерые скептики. Если раньше все строилось на теоретических подсчетах, то теперь все стало абсолютно очевидно. Столетие началось с природных катаклизмов — среднюю полосу весной накрыли затяжные ливни, остановившие полевые работы, а в июле внезапно ударили морозы и пошел снег.

Климатические катаклизмы такого плана повторялись 3 года подряд, доведя людей до отчаяния. Лютый голод, которого не припоминали даже на видавшей виды Руси, опустошил села и города. Летописцы утверждают, что Московское царство потеряло треть своего населения. К голоду и плохой погоде добавились и другие знамения — кометы и солнечные затмения.

Завершение трех катастрофических лет ознаменовалось началом Смуты, во время которой начинаются одна за другой войны. На московском престоле то и дело оказывались самозванцы, а по лесам шастали огромные шайки разбойников, не стесняющиеся нападать на целые города.

Эпидемия и церковный раскол

К 1654 году все стало еще хуже. К затянувшимся знамениям Страшного Суда в середине года присоединилась масштабная эпидемия чумы. В августе произошло затмение Солнца, которое, впрочем, ничего нового никому не поведало — тот факт, что концу света быть, уже никем не оспаривался. Чума, охватившая Московию зимой 1654-55 года, унесла 800 тысяч жизней.

Завершение мора совпало с церковным расколом — Реформой, разделившей православных на два лагеря. Старообрядцы всерьез верили, что патриарх Никон и есть тот самый ожидаемый всеми Антихрист. Новоиерусалимский монастырь, основанный Никоном в 1656 году, только убедил противников реформы в правоте — согласно предсказанию, Антихрист должен был прийти из Иерусалима. Приближался 1666 год, который как и 666 просто обязан был стать последним в истории человечества.

Сектанты и кликуши

Нужно сказать, что конец света все ожидали по-разному. Среди крестьян было модно забросить соху и посвятить освободившееся время замаливанию грехов. Также были и более радикальные способы ожидания. Иногда люди вообще бросали свое хозяйство и отправлялись в лес, чтобы вырыть себе могилу и лежать в ней, ожидая смерти. Тогда же впервые появился термин «запостить», который означал — заморить себя голодом до смерти. Суровый пост был неотъемлемой частью ожидания Апокалипсиса.

Заморить себя голодом — это был единственный не порицаемый церковью способ самоубийства и к нему прибегали целыми семьями. Старообрядцы, отказавшиеся принять церковную реформу, также практиковали так называемые «гари». Преследуемые властями, они предпочитали мучительную смерть, позору новых церковных обрядов. Староверы собирались группами, запирались в срубах и просто себя сжигали, вместе с детьми и всеми пожитками.

Еще одним радикальным проявлением ожидания Страшного Суда стали скопцы. Мужчины, примкнувшие в этой секте, кастрировали себя, чтобы уберечься от греха и основательно подготовиться к встрече с Создателем. В XVIII столетии это явление стало особенно распространенным — многочисленные скопцы-проповедники слонялись по городам и деревням, склоняя мужчин к неприятной операции, чтобы в будущем получить гарантированный пропуск в Рай.

Нужно отметить, что огромное количество религиозных самоубийств в самых разных слоях населения, характерное для всех «концов света», связано с уверенностью христиан в том, что во время Апокалипсиса умереть уже не удастся и нужно будет мучиться и умирать раз за разом от разных бедствий, пока Иисус не призовет на Страшный Суд.

Затяжной конец света в XVII столетии был далеко не последним в истории Руси. В XVIII-XIX столетии мир был потрясен наполеоновскими войнами, и в Бонапарте тут же увидели Антихриста. Последние времена также наставали в 1917 году со свержением многовековой монархии и приходом к власти большевиков, а потом еще несколько раз, практически ежегодно.

Сегодня «концы света» наступают с завидной регулярностью, но мы все настолько заняты, что не следим за ними. Однако, стоит лишь взять в руки издания «желтой» прессы, как тут же станет совершенно ясно, что мы «прозевали» очередной Апокалипсис, но имеем шанс поучаствовать в следующем, который не заставит себя долго ждать.

Как всегда особо отличаются разного рода сектанты. Например, в 2007 году, когда в продажу поступило новое поколение iPhone и операционная система Windows Vista, группа верующих непонятно во что россиян ушла жить под землю, где отлично провела 7 месяцев ожидания Страшного Суда с пением псалмов и строгим постом. Чтобы извлечь мракобесов из подполья, властям пришлось немало потрудиться.