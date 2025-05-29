Как подружились писатель Шолохов и зять Сталина

Историю взаимоотношений автора "Тихого Дона" Михаила Шолохова и ученого-энциклопедиста Юрия Жданова исследовали ученые Южного федерального университета. Что сблизило двух великих людей и как их дружба повлияла на культурное наследие нашей страны?

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Нобелевский лауреат по литературе Михаил Шолохов, которому 24 мая исполнилось бы 120 лет, в представлении не нуждается. А вот кто такой Юрий Жданов, к сожалению, помнят уже не все. Юрия Андреевича в научном мире называют современным Ломоносовым. Он является автором более тысячи научных трудов по химии, философии, культурологии и другим отраслям науки. После смерти Сталина его отстранили от работы в МГУ.

Причиной опалы стали семейные узы - в 1949 году молодой ученый женился на дочери вождя народов Светлане Аллилуевой, и хотя через несколько лет они расстались, руководство страны выслало Юрия Жданова в Ростов-на-Дону. В 1957 году он стал ректором Ростовского государственного университета, на этом посту трудился 31 год и очень много сделал для развития вуза.

- Характеризуя свои отношения с Шолоховым, Юрий Жданов писал: "Время сближало нас". Они действительно были единомышленниками. В 1959 году по просьбе ректора Шолохов встретился с коллективом РГУ. Встреча состоялась в зале областной филармонии. Писатель прочитал заключительные страницы "Поднятой целины". Как вспоминал Юрий Андреевич: "Нас всех поразил трагизм концовки романа, подлинный дух времени", - рассказала кандидат филологических наук, доцент кафедры теории и истории мировой литературы ЮФУ Татьяна Осипова.

Доказательством многолетней дружбы великого писателя и ученого можно считать надпись на подарочном издании "Тихого Дона": "Дорогому Юрию Андреевичу Жданову с любовью и дружбой, не исключающими высокого уважения. М. Шолохов. 22.10.72, ст. Вешенская".

- Думается, Шолохова и Жданова сближало и то, что сам Юрий Андреевич позднее назовет ощущением "драматических противоречий эпохи". С одной стороны, титанические усилия в строительстве нового мира, энтузиазм революционных преобразований, с другой - мрачные страницы глупого насилия, репрессий и несправедливости. Оба были искренни и честны, оба верили в силу и справедливость партии. Но в то же время оба не могли не замечать те "мрачные страницы", о которых упоминал ученый, - отметила филолог.

Ученый был твердо уверен, что именно Михаилу Шолохову своим словом удалось утвердить "важнейшую социальную значимость русской национальной идеи: поиск социальной справедливости с опорой на традиции общинного духа, казачьей дружинной солидарности".

В 2005 году началась работа над созданием "Шолоховской энциклопедии". Вместе с учеными Российской академии наук в состав творческого коллектива вошли сотрудники ЮФУ - профессор Людмила Савенкова и доцент Татьяна Осипова. Они участвовали в подготовке ряда публикаций о героях "Тихого Дона" - главе Вешенского восстания Павле Кудинове, генерале Кутепове, Харлампии Ермакове, действующем в романе под своим именем и являющимся в то же время основным прототипом Григория Мелехова. Ученые ЮФУ также подготовили статьи "Чины и звания в романе", "Казачьи должности" и другую ценную информацию об истории донского казачества.

- Была значительно расширена такая, казалось бы, известная и хорошо освещенная тема, как "Шолохов и донская литература". Ведь, как правило, исследователи этой темы останавливались лишь на двух книгах: "Цвет лазоревый" Виталия Закруткина и "Стремя Тихого Дона" Анатолия Калинина. Проанализированы работы Андриасова, Куликова, Воронова, Никулина и других авторов, - объяснила филолог.

Доцент ЮФУ Татьяна Осипова считает, что в художественной литературе и поэзии образ Михаила Шолохова еще ждет отдельного большого исследования.

Справка "РГ"

Юрий Жданов - сын известного политического деятеля Андрея Жданова. Родился в 1919 году. Во время Великой Отечественной войны занимался специальной пропагандой среди войск противника и вербовкой военнопленных немцев с дальнейшей засылкой в тыл врага. Награжден орденом Красной Звезды, медалью Жукова и рядом других наград. В 1957 году Жданов возглавил Ростовский государственный университет. Ему принадлежат свыше 850 научных трудов, монографий и учебников, открытий и изобретений, а в 1983 году за работу "Создание математической модели экосистемы Азовского моря" стал лауреатом Государственной премии СССР. Ушел из жизни 19 декабря 2006 года.