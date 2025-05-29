Триада: чем занималась китайская мафия в Москве

В мире одной из самых могущественных криминальных структур считается китайская триада. В неё входят множество преступных организаций, глубоко законспирированных и не подпускающих к себе чужаков. Китайских мафиози можно встретить практически в любой точке планеты. Москва – не исключение.

Путь в триаду

Стать членом триады получится только у китайца. Данное правило, тщательно соблюдаемое на протяжении многих лет, доставляет немало трудностей российским правоохранителям, которые не могут внедрить в банду своего человека.

Кроме того, от претендента на вступление в группировку потребуют предоставить рекомендации четырёх её членов, а также одного из руководителей банды. Они же и будут в дальнейшем отвечать за новобранца головой.

Большинство членов группировок триады ведут аскетический образ жизни и тщательно соблюдают традиции. Одна триада, как правило, распадается на несколько ячеек. Например, одним из руководителей московской триады был Лоу Тоу – «Голова дракона». Его банда делилась на несколько подгрупп. Такая сложная иерархия позволяет боссам оставаться практически всегда в тени. Рядовые члены ячеек не знают своих руководителей, а их реальные имена скрываются. Так что даже под пытками бандиты не смогут выдать никакую информацию о шефах.

Бизнес по-китайски

Чем же триады занимаются в столице России? Основное направление – реализация товаров сомнительного качества, но с логотипами всемирно известных брендов. До 2009 года местом притяжения китайских мафиози считался Черкизовский рынок, на котором трудилось более 60 тысяч приезжих из Поднебесной. Контрабанда, контрафакт и «крышевание» торговцев приносила триадам баснословную прибыль – около 25 млрд долларов в год! После закрытия Черкизовского рынка новыми точками сбыта продукции стали торговые центры «Москва» и «Садовод» в районе Люблино.

Кроме того, главный город России китайская мафия использует как перевалочный пункт при транзите китайских мигрантов из Азии в Европу. По данным Европола, переправка одного мигранта стоит примерно 22 тысячи долларов. Группировки «14 К» и «Сун-Йе-Он», специализирующиеся на такой деятельности, зарабатывают до трёх млрд долларов ежегодно.

Большой брат смотрит за тобой

Под контролем триад находятся и бордели. В них работают молодые китаянки, которых из Поднебесной бандиты увозят обманом. Развит обратный процесс. Мафиози отправляют российских девушек на работу в бордели в Гонконг и Макао. Исследователь этнической преступности С.Е. Лелюхин утверждает, что в настоящее время в притонах Поднебесной в качестве секс-рабынь содержатся 15 тысяч россиянок.

Ещё одно прибыльное направление – контрабанда алкоголя и наркотиков. Чаще всего в Россию переправляется эфедрин – психотропный препарат, из которого в кустарных условиях производятся наркотики.

Выводят же заработанные такими путями деньги китайские мафиози через «серые» банки, замаскированные под обменные пункты. Очень часто о том, что в неприметном офисе находится финансовая организация, знают только китайцы.

Противостоять деятельности триад непросто, ведь во главе действующих в нашей стране криминальных группировок нередко стоят бывшие работники китайских органов безопасности. Наверняка, они поддерживают тесные и взаимовыгодные отношения с действующими коллегами, занимающими высокие посты в силовых структурах КНР. Косвенно это подтверждается тем, что в Пекине крайне негативно отреагировали на закрытие Черкизона в 2009 года. Данный шаг китайские власти рассмотрели как недружественный и грозящий «нарушить отношения двух стран».