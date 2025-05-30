День сварщика: история и традиции праздника

Каждый год в России отмечают День сварщика — праздник, посвященный специалистам, без которых не обходится ни одно производство. Сварщики незаменимы в строительстве, судостроении, автомобильной промышленности и других отраслях. История праздника, его традиции и советы о том, как стать сварщиком, — в материале «Ленты.ру».

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Когда отмечается День сварщика в России

У этого праздника нет фиксированной даты, она меняется каждый год. День сварщика в России отмечают в последнюю пятницу мая.

30 мая сварщики отмечают свой профессиональный праздник в 2025 году

При этом в некоторых регионах страны есть локальные Дни сварщика, которые отмечают в другое время. Например, в Оренбургской области ввели областной профессиональный праздник для местных специалистов, который выпадает на середину февраля.

День сварщика в других странах

Традиция поздравлять специалистов, которые работают со сваркой, есть не только в России. Несмотря на то что в официальном календаре праздничных дат ООН нет Дня сварщика, его отмечают в разных странах мира.

В Белоруссии, Казахстане, на Украине и в других странах СНГ День сварщика также отмечают в последнюю пятницу мая.

В США празднуют Национальный месяц сварки — он выпадает на апрель.

В Италии Национальные дни сварки отмечают раз в два года. В 2025 году они выпадают на 22-27 июня.

История Дня сварщика

История профессии

Профессия сварщика появилась много веков назад. Сначала была распространена сварка ковкой, позже появилась литейная и варочная сварка. Однако для того, чтобы промышленность развивалась быстрее, требовались новые, более совершенные сварочные технологии.

Одним из ключевых моментов в истории сварки стало Василия Петрова в 1802 году. Он понял, как работает эффект электрической дуги: при нем между двумя угольными электродами создается очень высокая температура, которая позволяет плавить металл.

Открытие Петрова нашло практическое применение спустя несколько десятилетий. В 1881 и 1882 годах ученые Николай Бенардос и Николай Славянов независимо друг от друга разработали метод соединения металлических деталей с помощью сварки. Так началась эпоха электрической обработки металлов.

В наши дни есть множество методов сварки, в том числе электрическая, лазерная, контактная, диффузионная и газовая. У каждого из них есть свои особенности: предпочтение конкретному способу отдают в зависимости от задачи и потребностей производственного процесса.

Сварка и ковка применяются не только в промышленном производстве, но и в искусстве. С помощью сварки создавали свои работы скульпторы и художники, например, Вера Мухина и Пабло Пикассо

Первое объединение сварщиков появилось в XIX веке: мастера из Санкт-Петербурга создали «Русское товарищество электрической обработки металлов».

История праздника

Несмотря на многовековую историю профессии, сложно сказать, когда именно в нашей стране появился День сварщика. Дело в том, что этот праздник не входит в число официальных, а значит, не утвержден на государственном уровне. Считается, что его начали отмечать только в 1990-х.

Традиции праздника

Как правило, масштабные празднования в честь праздника не проходят. Однако каждый год его отмечают на производстве и в профильных ассоциациях.

Для специалистов этой сферы проводят корпоративы, вручают награды, премии и грамоты отличившимся работникам. Также этот день отмечают студенты, выпускники и преподаватели профильных учебных заведений.

Крупные корпорации и региональные предприятия организуют конкурсы профессионального мастерства, где специалисты показывают свои навыки или создают арт-объекты с помощью сварки. В вузах и на производственных площадках проводят лекции о современных технологиях сварки и мастер-классы для учащихся.

В городах устраивают встречи, на которых обсуждают условия труда, уровень заработной платы и социальные льготы для сварщиков. Специалисты отрасли рассказывают о своей работе в соцсетях и поздравляют коллег.

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