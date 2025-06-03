Сухой закон в СССР: от Ленина до Горбачева

35 лет назад, летом 1990 года, окончилась последняя и самая масштабная антиалкогольная кампания в СССР. Кампания, ставшая одной из причин экономического краха страны и упрочения оргпреступности.

© Mir24.TV

И если в США эпоха «сухого закона» стала периодом легендарным, о котором писали книги и снимали фильмы, то в Советском Союзе борьба за трезвость конца 1980-х годов породила лишь множество анекдотов и едких шуток. О том, зачем в Советском Союзе начали антиалкогольную кампанию, как она протекала и чем закончилась, читайте в нашем материале.

Борьба с пьянством от Ленина до Горбачева

«Минеральный секретарь» – такого прозвища удостоился в народе инициатор антиалкогольной кампании 1985-1990-х годов Михаил Горбачев. Эта кампания стала последней попыткой советской власти снизить потребление алкоголя в стране. Подобные шаги предпринимались не раз, но неизменно завершались крахом.

История Страны Советов началась и окончилась пятилетними периодами борьбы за трезвость. В промежутках предпринимались и другие попытки, каждая из которых была так или иначе связана с перестройкой экономики страны.

Первый «сухой закон» был принят в 1918 году. Запрет на производство и продажу спиртных напитков был принят для того, чтобы провести национализацию винокуренных и спиртоочистительных заводов. Это позволило пополнить государственные запасы спиртного, которое было необходимо для нужд армии, медицины и промышленности. Однако запрет на продажу спиртного привел к распространению нелегальной торговли и самогоноварения.

Следующий антиалкогольный закон был принят 29 января 1929 года и дал старт кампании, которая должна была обеспечить эффективность первой пятилетки 1928-1932-х годов. Под лозунгом укрепления трудовой дисциплины в городах и рабочих поселках запрещалась продажа спиртного в общественных местах, а также в праздничные и предпраздничные дни.

Кампания 1958 года предшествовала первой советской семилетке 1959-1965 годов. В тот раз была предпринята попытка ограничить распространение алкоголя, а также организовать просветительские мероприятия о вреде пьянства. В частности в 1958 году запретили продажу водки во всех магазинах, столовых и кафе, расположенных на вокзалах, в аэропортах, на привокзальных и пристанционных площадях, а также вблизи промышленных предприятий, учебных заведений, детских учреждений, больниц, санаториев и в местах массовых гуляний и отдыха.

Следующая антиалкогольная кампания, начавшаяся в 1972 году, была еще более организованной и масштабной. Заработала комплексная программа, направленная на сокращение продажи алкоголя, закрытие винных магазинов и увеличение налогов на спиртные напитки. В частности, из производства исключили водки крепостью 50 и 56 градусов, а продажу алкоголя свыше 30 градусов разрешили только с 11 утра до 7 вечера. Одновременно началась активная пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Но ни эти меры, ни появление лечебно-трудовых профилакториев, в которые по решению суда отправляли на лечение закоренелых алкоголиков, не привело к улучшению ситуации. Возник черный рынок алкоголя, и его потребление продолжало расти.

К 1984 году оно достигло 10,5 литров на человека в год, а с учетом подпольного самогоноварения могло превышать 14 литров на человека. Правда, госмонополия на торговлю спиртным давала бюджету СССР от 15% до 30% доходов. Но другие экономические и социальные потери, в том числе косвенные, перевешивали эту пользу. В середине 1980 годов 20% мужчин и 11% женщин употребляли спиртное на работе. А неофициальные показатели были существенно выше.

Поэтому, когда стартовала перестройка, вместе с ней началась и очередная антиалкогольная кампания. Инициатива по борьбе с «зеленым змием» исходила от генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева и некоторых его соратников.

Кому штраф, а кому и срок!

Новая антиалкогольная кампания была, пожалуй, самой яркой, настойчивой, а в чем-то даже и абсурдной.

Антиалкогольным указом от 7.05.1985 года были установлены новые «алкогольные» составы преступления и новые меры наказания за них. Так, за распитие спиртных напитков в общественных местах и появление там в нетрезвом виде наказывали штрафом до 30 рублей, повторно – до 50 рублей, а в третий раз – до ста рублей, что составляло уже почти три четверти средней зарплаты. Вместо штрафа могли дать и 15 суток административного ареста. Появилась ответственность за распитие алкоголя на производстве и за вовлечение несовершеннолетних в пьянство. За последнее можно было получить реальный срок: до 5 лет тюрьмы.

Отдельно каралось нарушение правил торговли спиртным, а также самогоноварение и распространение самодельных спиртных напитков. В законе это называлось «изготовление, сбыт, хранение и приобретение крепких спиртных напитков домашней выработки».

Возросла и ответственность за пьяную езду. Кроме того, вводилось принудительное лечение алкоголизма и ограничение дееспособности для алкоголиков. Им назначали попечителя, без которого они не могли получить даже зарплату.

Что еще принес «сухой закон»:

Запрет на продажу алкоголя молодежи до 21 года.

Реализация спиртного только с 14 до 17 часов.

Запрет на продажу спиртного в магазинах вблизи производственных предприятий, учебных заведений, общежитий, больниц, здравниц и т.д.

Запрет распития спиртного в общественных местах и в трудовых коллективах.

Выявление самогонщиков и спекулянтов алкоголем.

Расширение практики перечисления зарплат на сберкнижку вместо выдачи на руки.

Развитие сети предприятий общепита без алкоголя.

Поощрение работы центров досуга, культуры и спорта.

Безалкогольные свадьбы и патрулирование парков

Административное и уголовное наказание были далеко не единственными мерами воздействия на пьющее население. Доступ к спиртному радикально ограничили. Существенную часть магазинов, продававших его, попросту закрыли, а оставшимся ограничили часы торговли.

Также решительно отменили все банкеты по праздникам, которые раньше проводились в советских учреждениях. Правда, запрещать употребление спиртного на свадьбах и на похоронах не стали, но зато активно пропагандировали так называемые «комсомольские свадьбы» – полностью безалкогольные.

Усилили давление и по партийной линии. Членам партии, уличенным в нарушении «сухого закона», грозило исключение из КПСС, что фактически равнялось «волчьему билету» при попытке найти новую квалифицированную работу.

Одновременно членов партии в добровольно-принудительном порядке делали членами Всесоюзного общества трезвости и привлекали к патрулированию территории на улицах, в парках, скверах и других общественных местах, где они должны были выявлять и задерживать нетрезвых граждан. Дошло даже до того, что из фильмов и спектаклей, стихотворений и песен цензоры начали исключать любые упоминания об алкоголе и сцены с застольями. «Под нож» пошло множество прекрасных советских фильмов.

За годы антиалкогольной кампании винодельческие предприятия под административным прессингом переориентировались на столовые сорта винограда и производство виноградного сока. А также существенно уменьшили общую площади виноградников. Производство вина уменьшилось в десять раз. Если в 1975 году в Крыму было произведено 11,3 млн декалитров вина, то в 1985 году – всего 1,2 млн декалитров.

«Сокин сын» и другие прозвища Михаила Горбачева

Советские граждане отреагировали на новую антиалкогольную кампанию двояко. С одной стороны, немалая часть населения поддержала ее, поскольку ясно видела угрозу массового пьянства. Но поскольку многие шаги были явно чрезмерными, население начало активно шутить над этим. Появились и широко разошлись анекдоты, присказки и частушки на «антиалкогольную» тему. Изощренных прозвищ удостоился инициатор кампании Михаил Горбачев. Его называли «минеральный секретарь», «лимонадный Джо» и даже «сокин сын».

А про одного из самых активных сторонников «сухого закона», члена Политбюро ЦК КПСС Егора Лигачева сложили такую частушку: «На недельку, до второго закопаем Лигачева, откопаем Брежнева – будем пить по-прежнему!»

С другой стороны, алкоголики, потерявшие возможность достигать измененного сознания привычным путем, начали пополнять ряды наркоманов и токсикоманов: за первые два года борьбы с пьянством их число выросло вдвое.

Из продажи начали исчезать лосьоны, одеколоны и другие спиртосодержащие жидкости: население научилось употреблять их внутрь. В 1986 году только в Москве продажа одеколона выросла в 1,5 раза, во всех областях РСФСР продажа клея выросла более чем на треть, а жидкости для очистки стекол – на 15%.

Время самогонщиков и оргпреступности

Лишившись доступа к легально произведенному спиртному, немалая часть населения СССР, прежде всего на селе, тут же перешла на самогон и домашние вина. Если судить по официальной статистике «самогонных» преступлений, то всего за два года, с 1984-го по 1986-й их число выросло в шесть раз. Историки полагают, что в реальности объем самогоноварения в стране в этот период вырос как минимум на порядок. Подтверждает это и резкое увеличение спроса на сахар и другие продукты, которые могли служить сырьем для самогона.

Согласно документам, резкое повышение спроса на сахар проявилось, начиная со второй половины 1986 года. Председатель Совета министров СССР Николай Рыжков в сентябре 1988 года в своей официальной записке отмечал, что «со второй половины 1986 года повсеместно резко возросла реализация сахара, кондитерских изделий (карамель и др.), фруктовых соков, томатной пасты и некоторых других продовольственных товаров, используемых для самогоноварения. Продажа сахара, например, в 1987 по сравнению с 1985 годом увеличилась на 1 430 тыс. тонн, или на 18%, и почти повсеместно осуществлялась по талонам. По данным Госкомстата СССР, в 1987 году на самогоноварение израсходовано 1,4 млн тонн сахара, что примерно равно 140-150 млн декалитров самогона и практически компенсировало сокращение продажи водки и ликеро-водочных изделий».

Для бюджета страны это стало серьезным ударом: каждый год он недополучал, по разным оценкам, от 20 до 25 млрд рублей.

Эти деньги не ушли в никуда: финансовые потоки просто оказались перенаправлены. Именно антиалкогольная кампания, по мнению многих исследователей, стала одним из факторов становления позднесоветской организованной преступности – точно так же, как это произошло полувеком раньше в США.

Например, проводники поездов дальнего следования, таксисты в крупных городах и просто предприимчивые граждане научились закупать алкоголь в оптовых количествах и продавать его «страждущим» в любое время суток. Естественно, по ценам гораздо выше официальных. При этом им приходилось делиться доходами со своим руководством и сотрудниками правоохранительных органов, закладывая основы той системы оргпреступности, которая расцвела десятилетием позже. Под «крышей» работали крупные самогонщики и производители домашнего вина. Также с «кураторами» делились доходами директора винных магазинов (они занимались реализацией спиртного вне установленного времени и через заднюю дверь). В конечном счете оргпреступность фактически ликвидировала государственную торговлю спиртным и изъяла из госбюджета в свою пользу, по экспертным оценкам, 23 млрд рублей в 1989 году и 35 млрд рублей в 1990 году.

Повышение рождаемости и другие плюсы

Считать антиалкогольную кампанию абсолютно бессмысленной и бесполезной все же не стоит. Как свидетельствовала госстатистика, в стране заметно выросла рождаемость – на 500 тысяч младенцев каждый год. На 2,6 года подросла продолжительность жизни мужчин, достигнув максимального показателя за всю историю России. Одновременно снизилась общая смертность – в общей сложности на 1 млн человек.

А также поползла вниз кривая преступности, поскольку в то время почти две трети уголовных преступлений совершалась в состоянии алкогольного опьянения. Снизилось число «пьяных» ДТП, за счет чего уже к концу 1986 года число погибших на дорогах снизилось на 17 тысяч человек.

Но экономические потери, увы, были слишком существенными, и потому антиалкогольная кампания была фактически свернута к концу 1987 года. А 24 июля 1990 года большинство ограничений были сняты, и спиртное стало продаваться в течение всего рабочего дня, по графику работы магазинов.