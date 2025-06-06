День сказок от искусственного интеллекта

7 июня отмечается Международный день сказок. Это повод открыть волшебную книгу и почитать друг другу истории, полные фантазии и мудрости. Или, может быть, время придумывать новые сказки? Причём поручить это искусственному интеллекту, задав ему тему или описав придуманный вами сюжет. Сейчас вы сможете попробовать написать совершенно новую сказку в дуэте с искусственным интеллектом!

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Интересный факт: 170 лет назад вышел первый сборник русских народных сказок. Его составил фольклорист Александр Николаевич Афанасьев, собравший устные предания и сказания из разных регионов России. Благодаря его труду стали широко известны такие сказки, как «Колобок», «Лиса и журавль», «Репка», «Гуси-лебеди», «По щучьему велению» и многие другие, знакомые нам с детства.

Кого из русских писателей-сказочников помните вы? Алексей Толстой стал литературным отцом Буратино. Лев Толстой написал сказку «Три медведя». Александр Сергеевич Пушкин подарил нам сказки о золотом петушке, о царе Салтане, о мёртвой царевне и семи богатырях. Чудной и многогранный мир Незнайки придумал Николай Носов, а стихи Корнея Чуковского «Айболит», «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха» читают детям с первых лет жизни.

Сочинять сказки с оригинальным сюжетом и поучительной моралью под силу только людям с богатым воображением. А способен ли на это искусственный интеллект? Проверим вместе! Сегодня мы превратили наш ИИ в сказочника. Напишите ему, о чём и с какими героями вы хотите услышать сказку, — и он обязательно сочинит для вас что-нибудь волшебное.