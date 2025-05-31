300 лет назад был учреждён орден Александра Невского

300 лет назад в Российской империи была учреждена одна из высших наград — орден Святого благоверного князя Александра Невского. Его вручали генералам и высокопоставленным чиновникам, удостоенным особого доверия монархов. Орден Александра Невского — это единственная награда, которая, хоть и с некоторыми изменениями, существовала в Российской империи, СССР и вручается в современной России.

Учреждение и внешний вид ордена

Орден Святого благоверного князя Александра Невского стал третьим в Российской империи — после орденов Святого апостола Андрея Первозванного и Святой великомученицы Екатерины. Идея его учреждения принадлежала императору Петру I. Монарх изначально планировал вручать его только за военные заслуги. Однако фактически награду учредила уже его вдова — императрица Екатерина I. По словам историков, орден сначала существовал без статута, поэтому датой его учреждения считается день первого награждения.

1 июня 1725 года Екатерина I в честь бракосочетания цесаревны Анны Петровны наградила орденом Александра Невского первых 18 кавалеров — как военных, так и гражданских лиц. В сентябре того же года императрица официально возложила знаки ордена на себя, повысив тем самым его статус.

Знаком ордена был красный крест с расширяющимися концами. Сначала его покрывали красным полированным стеклом, а затем — эмалью. Между концами креста помещались четыре золотых двуглавых орла. На центральном медальоне знака изображался князь Александр Невский на коне.

Орденская звезда была серебряной восьмиконечной. В её центре на белом фоне размещался вензель SA (Sanctus Alexandrus — Святой Александр). Звезда носилась на левой стороне груди, а знак — на орденской ленте у правого бедра.

У ордена была только одна степень. Но с конца XVIII века к нему могли дополнительно вручать бриллиантовые знаки, а во второй половине XIX столетия к кресту и звезде, полученным за военные заслуги, добавляли скрещённые мечи.

Орденская лента была шёлковой муаровой. Её ширина составляла 10 см. Носили ленту через левое плечо.

Для кавалеров ордена существовала специальная одежда: красная бархатная епанча (плащ). Её подбивали белой тафтой и украшали широким серебряным воротником. На левой стороне епанчи нашивали орденскую звезду. Кроме того, кавалеры носили чёрные бархатные шляпы с крестом из красной ленты и бело-красным пером.

© Портрет Екатерины I

История награждений

10 сентября 1725 года, в один день с собой, Екатерина I пожаловала орден ещё 21 представителю знати, включая польского короля Августа II и короля Дании и Норвегии Фредерика IV. По словам историков, поводы для вручения ордена Святого благоверного князя Александра Невского строго не регламентировались.

«Это было личное решение императора. Если монарх считал кого-то достойным исходя из личных соображений, то производил награждение», — отметил в беседе с RT старший научный сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея Сергей Левин.

Как правило, орден вручали лицам, которые находились не ниже третьего класса в Табели о рангах — в частности, военным в звании от генерал-лейтенанта и выше, генерал-прокурорам, тайным советникам.

Долгое время у ордена не было собственного статута. Его утвердил Павел I только в 1797 году. Монарх официально подтвердил, что высокую награду можно вручать за заслуги как на военной, так и на гражданской службе.

«В первую очередь орденом Александра Невского награждали представителей ближайшего окружения главы государства. Это был знак большого доверия императора к конкретному человеку», — заявил в разговоре с RT директор Ассоциации коллекционеров-фалеристов «Истинные друзья фалеристики» полковник юстиции в отставке Сергей Бычков.

Екатерина II, по словам Сергея Левина, вручала орден Александра Невского своим фаворитам и доверенным лицам.

У историков нет единого мнения относительно точного количества кавалеров ордена. Достоверно известно о 3674 фактах награждения за почти двухсотлетнюю историю его существования в Российской империи. При этом была распространена практика лишения орденов за серьёзные проступки, и некоторые указы впоследствии отменялись.

«Орден Александра Невского был не слишком распространённой наградой. Вручая его, монархи отмечали людей, на поддержку которых рассчитывали в сложной ситуации», — подчеркнул Сергей Бычков.

Среди кавалеров ордена Александра Невского были государственный деятель и учёный Яков Брюс, князь Александр Меншиков, президент Петербургской академии наук Кирилл Разумовский, выдающиеся полководцы Александр Суворов и Михаил Кутузов, флотоводец Фёдор Ушаков.

Согласно подсчётам историков, 48 раз орден Александра Невского вручался во время Отечественной войны 1812 года и заграничного похода русской армии против Наполеона.

После Октябрьской революции в связи с устранением старых сословий и чинов основания для вручения ордена на прежних условиях исчезли. Однако во время Великой Отечественной войны, в 1942 году, в СССР был учреждён орден Александра Невского для награждения командного состава Красной армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве боевыми операциями. Его знак представлял собой красную звезду на фоне десятиугольной пластины. В центре звезды располагался овальный щит с рельефным изображением Александра Невского.

Советский орден официально не упразднялся после развала СССР и был сохранён в системе наград РФ. Его обновлённый статут утвердил в 2010 году президент Дмитрий Медведев. Теперь его дизайн воспроизводит вид награды времён Российской империи.

По словам историков, орден Александра Невского — это единственная награда, которая, хоть и в несколько видоизменённой форме, существовала в Российской империи, СССР и современной России.

«Награждение за те или иные заслуги — это важная составляющая политики государства. А орден Александра Невского занимал свою нишу в наградной системе Российской империи. Многие из его кавалеров внесли значительный вклад в развитие страны», — подытожил Сергей Левин.