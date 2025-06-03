«Прирожденный организатор и комбинатор»: что известно о жизни Якова Свердлова

Сто сорок лет назад, 3 июня 1885 года, в Нижнем Новгороде в семье "мещанина Витебской губернии города Полоцка" родился один из главных деятелей ранней советской власти Яков Михайлович Свердлов. Его совсем короткая жизнь, увенчавшаяся смертью на 34-м году жизни, была насыщена многими существенными поворотами судьбы, а посмертная известность до сих пор сочетается с множеством мифов и легендарных версий.

С белорусскими землями Свердлов оказался связан в самом начале, а потом и в самом конце своей биографии. Связь была по факту рождения, впервые ее обнародовал в 1922 году уехавший в эмиграцию жандармский генерал Александр Спиридович. В изданной в 1922 году в Париже книге "История большевизма в России от возникновения до захвата власти" он привел имевшиеся у Департамента полиции сведения о жизненном пути вождей советской власти. О Свердлове среди прочего написал, что тот "из мещан г. Полоцка ... учился в нижегородской гимназии, откуда вышел из 5 класса и поступил в аптекарские ученики". В советских биографиях Якова Михайловича белорусская тема затрагивалась вскользь, но иногда и в связи с фамилией:

"Далекий прадед, мещанин из Полоцка, был, вероятно, искусным сверловщиком. От белорусского слова "свердло" произошла их фамилия".

Лишь совсем недавно в Государственном архиве Нижегородской области обнаружился подлинник записи в метрической книге о рождении Якова Свердлова. Его отец, перебравшийся в Нижний Новгород из Саратова, фигурирует там как "мещанин Витебской губернии города Полоцка", а попутно развеялись многолетние легенды об "истинном имени" видного большевика: новорожденный был записан под именем Яков-Аарон.

Уже будучи номинальным главой советского государства в должности председателя Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), 33-летний Яков Свердлов сыграл существенную роль в судьбе провозглашенной 1 января 1919 года Белорусской Советской Республики. Он приехал в Минск в начале февраля 1919-го, участвовал в Первом всебелорусском съезде Советов, огласил там постановление о том, что РСФСР признает независимость "буферной" Белорусской Советской Республики. Одновременно на заседании ЦК белорусской компартии Яков Михайлович ознакомил местных большевиков с постановлением ЦК РКП(б) о необходимости создания Литбела путем объединения белорусской и литовской советских республик. Как известно, Литбел оказался образованием нежизнеспособным, и в конце июля 1920 года белорусскую советскую государственность пришлось провозглашать повторно.

Реальный же Свердлов, чей образ был десятилетиями прославляем советской пропагандой и увековечен в названиях городов, предприятий и улиц, был фигурой в чем-то даже более незаурядной, чем это подавалось в официальных биографиях. При этом постсоветский жестко негативный портрет видного большевика по большинству сгенерированных в этом ключе мифов подтверждения не находит. Так, рассказ о его "бандитских" наклонностях еще в бытность гимназистом опровергается архивными документами, из которых следует, что юный Яков учился в гимназии в Нижнем хорошо и прилежно, а его "бандитизм" не заходил дальше нарочитого стука крышкой парты и игры в снежки во время уроков.

Вместо гимназии, уйти из которой пришлось в 1900 году после смерти матери ввиду материальных трудностей семьи, и вполне возможного по способностям Свердлова университета юноша избрал университеты революционные. В тюрьмах и ссылках из своей недолгой жизни Яков Михайлович провел более 12 лет, и его последующая беспощадность к наследию самодержавия имела под собой прочные основания. И его видная роль в установившейся в 1917-м советской власти совсем не случайность.

В партии большевиков накануне и после Октября Свердлов был исключительно важной фигурой: доказательство тому - его фактическое руководство Советом народных комиссаров после покушения Фанни Каплан на Ленина. Свердлов до своей кончины 16 марта 1919 года неизменно входил в узкий круг "самых больших вождей" во главе с Лениным. Именно этот круг и принимал все основные решения советской власти - от текста первой Конституции РСФСР 1918 года до расказачивания и расстрела царской семьи. Попытки возложить на Свердлова единоличную ответственность за те или иные действия власти большевиков реальную историю существенно искажают.

Из всех качеств Свердлова ярко выделялись его незаурядные организаторские способности, их отмечал и Сталин, не слишком благоволивший к нему после совместного быта в ссылке в Туруханском крае. Троцкий похвально отзывался о нем даже в эмиграции, а в 1924 году признал, что это был "прирожденный организатор и комбинатор". Ораторские способности и умение убеждать массы у председателя ВЦИК также имелись.

Яков Михайлович имел план действий и на случай вероятного в условиях Гражданской войны падения советской власти. В 1935 году нарком внутренних дел Генрих Ягода, женатый на племяннице Свердлова Иде Авербах, строго секретно доложил Сталину о вскрытии сейфа покойного председателя ВЦИК. В несгораемом шкафу оказалось золотых монет царской чеканки на 108 525 рублей, 705 золотых изделий, царских кредитных билетов на 750 тысяч рублей и семь заполненных бланков паспортов, в том числе на имя самого Свердлова. Все это изобилие могло понадобиться в кутерьме чрезвычайных политических потрясений.

Память о Свердлове сохраняется и в наши дни, даже после переименования Свердловска в Екатеринбург осталась Свердловская область, улицы Свердлова среди прочего есть в центре Минска и центре Полоцка.