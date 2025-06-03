Кто пятнадцать лет назад «слетал» на Марс

Пятнадцать лет назад в Институте медико-биологических проблем РАН начался уникальный эксперимент "Марс-500" по имитации пилотируемого полета к Красной планете.

…Их было всего шестеро. За ними захлопнулась тяжеленная металлическая дверь специального медико-технического комплекса ИМБП. И открылась только через полтора года! До ноября 2011 года - полная изоляция, замкнутое пространство четырех стен, задержка связи с Землей, гиподинамия, ограничение всего и вся...

Кто они, решившие рискнуть и заложить крутой "марсианский вираж"? В экипаже было трое россиян: Сухроб Камолов и Александр Смолеевский - врачи, Алексей Ситев - инженер. Еще два европейских инженера - француз Роман Шарль и итальянец Диего Урбина.

"Полетел" также китайский специалист по отбору космонавтов Ванг Юэ, которого ласково окрестили "Ваня".

Проект "Марс-500" проводился ИМБП РАН в Москве под эгидой "Роскосмоса" и Российской академии наук при участии Европейского космического агентства (ЕКА).

Эксперимент проходил в три этапа: 250 суток виртуального перелета с Земли на Марс, 30 - высадка на "марсианскую поверхность" и еще 240 - возвращение, из которых 10 участники эксперимента провели на "околоземной орбите".

Основная цель проекта "Марс-500" - изучение психофизиологических реакций человеческого организма на длительную изоляцию. До финиша дошли все участники проекта. Ребята держались молодцом. Автономность, пожалуй, самое главное условие этого эксперимента. Им приходилось самим принимать решения и брать всю ответственность на себя".

Как был устроен "космический корабль"?

Это, грубо говоря, пять металлических "бочек". Общий объем комплекса 550 кубических метров (посадочный модуль, экспериментальный модуль, жилой модуль, склад и оранжерея). Отдельно создан модуль, имитирующий марсианскую поверхность (1200 кубических метров). Кстати, изнутри жилой модуль похож на вагон класса "люкс", отделанный под сауну. Дубовые доски - лучшая обшивка для стен, заявляют ученые. Вредных испарений нет, плюс домашний уют.

Первый прототип марсианского корабля был построен в ИМБП РАН при непосредственном участии Сергея Павловича Королева. Но от тех "бочек" осталась лишь оболочка. Конфигурация нового корабля была согласована с РКК "Энергия".

Подготовка к эксперименту длилась более двух лет. Она еще раз показала, насколько неистребима в землянах идея покорения дальних планет. Более шести тысяч добровольцев из 30 стран изъявили желание полететь на Марс! Пусть даже на Земле. Но счастливый билет вытянули немногие: слишком суровы были требования организаторов проекта.

Оказалось, что с психологической точки зрения человек вполне способен выдержать межпланетное путешествие. Впрочем, это доказал еще врач-космонавт Валерий Поляков, который провел на борту советской орбитальной станции "Мир" 438 суток. Уникальные условия наземной лаборатории ИМБП РАН позволили детально наблюдать за здоровьем и поведением участников проекта.