Какие объекты Вселенной наука не в силах объяснить

Астрономы постоянно изучают Вселенную, но до сих пор перед ними стоит множество загадок. В космосе порой встречаются весьма странные объекты, происхождение и существование которых ученые объяснить до сих пор не в силах. Вот некоторые из них.

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Прямоугольная туманность

В 1979 году астрономы обнаружили вокруг звезды HD 44179 в созвездии Единорога необычное образование в форме прямоугольника. Спустя годы они пришли к выводу, что это туманность, образовавшаяся в результате периодических выбросов вещества из двойной звездной системы. Но почему она имеет столь странную форму? Механизм образования пока не известен.

Призрачная галактика

Галактика DGSAT I, открытая в 2016 году, оказалась аномальной. Она не связана гравитационно с другими объектами, а ее звезды «рассыпаны» в большом объеме пространства. Это, скорее всего, говорит о том, что в галактике содержится значительное количество темной материи. Правда, доподлинно зафиксировать ее пока не представляется возможным.

Исчезнувшая звезда

В 2015 году астрономы обнаружили, что звезда N6946-BH1, расположенная в созвездии Лебедя, исчезла. При этом она не произвела вспышки сверхновой и не оставила после себя планетарной туманности. Ученые предположили, что звезда превратилась в черную дыру, которая «съела» все вещество и даже почти все излучение из обширной области пространства.

Блуждающий коричневый карлик

В 2014 году астрономы обнаружили коричневый карлик WISE 1534-1043, расположенный всего в 50 световых годах от Солнца — по вселенским меркам совсем немного. Это самый холодный коричневый карлик из известных на сегодняшний день. Его температура составляет всего около 200 градусов по Цельсию.

Конечно, все вышеперечисленные загадки Вселенной — лишь малая часть того, что мы еще не знаем о космосе. С появлением новых технологий и инструментов астрономы надеются найти ответы на эти и другие вопросы.