Почему Крым расцвел именно при Николае II

Николай Романов, последний император России, по-особенному относился к Крымскому полуострову. Он любил здесь отдыхать всей семьёй и много сделал для развития Крыма.

Возможно, это связано с тем, что Николай II стал императором именно в Крыму. Здесь, в царском имении Ливадия, в октябре 1894 года умер его отец Александр III и Николай взошёл на престол.

В Крыму в Крестовоздвиженской церкви приняла православие императрица Александра Фёдоровна. Осенью и весной семья Николая II часто жила в Крыму. Есть данные, что именно в Ялту хотел перенести столицу последний император России.

При Николае Александровиче Крым расцвёл. Бурно развивались курорты, возводились роскошные отели и санатории, возникли первые музеи. В Крыму работали одарённые архитекторы, первое место занимал Николай Краснов – создатель нового Ливадийского дворца. Крым получил прозвание «Русская Ривьера». Все Романовы любили Крым. Так, в эмиграции великий князь Александр Михайлович писал: «У нас у всех осталась тоска по Крыму». Николай II был так увлечён Крымом, что даже создавал дизайн бутылок для местных вин. В апреле 2017 года винный завод «Массандра» представил публике одну из таких бутылок. Последнее посещение императором Крыма фиксируется осенью 1915 года, Севастополь и Евпатория. Побывал в Свято-Георгиевском монастыре, находившемся на крутой горе на мысе Фиолент.

Естественно, что вслед за императорской семьёй в Крым приезжали представители высшего общества, за которыми тянулись купцы и промышленники, пополняя карманы местных жителей.

Крым в 1897-1917 стал точкой роста: населения, промышленности и общественной активности жителей. С переписи 1897 года городское население Крыма выросло на 43%. И это при том, что в 1897 году городское население занимало долю в 41,8%, что было запредельно высоко для Европейской России. Впрочем, увеличивалось и количество селян, на 33% за 20 лет (с 318 до 423 тысяч человек). В 1917 году 2,4% сельского населения Крыма были болгарами, 1,3% греками, 0,8% армянами, 7,9% немцами, 12,5% украинцами, 29,3% русскими и 41,9% татарами. В том же году в городах зафиксировано 326,6 тысяч: 56,6% населения были русскими, 14,5% — евреями, 11,6% — татарами, 5% — греками, 3,6% — украинцами, 2,6% — армянами, 1,6% турками, 1,5% — поляками, 1% — немцами.

Крым активно застраивался. Строительство – не только надёжный маркер высокой деловой активности, но и один из основных факторов, подстёгивающий экономику за счёт большого количества контрагентов, втянутых в производство материалов и работ для строительства. При Николае II построено 2 дворца, Массандровский (1902) и Ливадийский (1911). Ливадийский дворец построили по последнему слову техники, хотя внешне это был стиль итальянского Возрождения. Во дворец провели электроэнергию (электростанцию построили ближе к Ялте), водоснабжение, центральное отопление и телефонную связь. Был свой автопарк. На дворец потрачено около 4 млн золотых рублей (именно при Николае II в России введено золотое денежное обращение).

Активно возводились музеи. Севастопольский военно-исторический музей открылся в новом здании в октябре 1895 года. Панорама «Оборона Севастополя» открыта 14 (27) мая 1905 года. В 1913 году в центре Симферополя построили здание Офицерского собрания 51-го Литовского пехотного полка. Позже здесь был создан Симферопольский художественный музей. Во время строительства в Феодосии морского порта в конце XIX века найденные археологами артефакты переданы в Феодосийский музей древностей, старейший на Юге России. В конце XIX века основаны предшественники Центрального музея Тавриды: Музей древностей Таврической ученой архивной комиссии (1887) и Естественно исторический музей Таврического губернского земства (1899). Первый в Ялте музей открыли 27 сентября (8 октября) 1892 года при Ялтинском отделении Крымского горного клуба. В 1916 году создан Музей старины в Евпатории. В этом же году местная общественность добилась создания в Бахчисарае отдела петроградского «Общества защиты и сохранения в России памятников искусства и старины». Одной из его задач стало создание в ханском дворце художественно-исторического музея.

Возводилась транспортная инфраструктура. Крымский мост был задуман ещё Николаем II. Первые изыскательские работы проведены в 1903–1906 годах. Мост должен был стать частью железной дороги, которая позволит круглый год вывозить товары с Таманского полуострова. Из двух вариантов направления Николай II выбрал южное, в 1910 году началась активная разработка проекта. Будущими выгодоприобретателями были: Керчь, Бердянск, Мариуполь, Темрюк, Прикубанский край и Майкопский нефтеносный район. Мост планировался в 11 пролётов на каменных опорах. Для пропуска морских судов создали разводной пролетный механизм на электродвигателях, питающихся от специальной электростанции на крымском берегу. Мост планировалось оснастить подсветкой, сигнализацией и небольшими ледорезами со стороны Азовского моря. Первая мировая война прервала работы над проектом.